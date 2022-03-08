Юнацька команда застрягла в Польщі без грошей – та отримала несподівану допомогу від Норвегії

САНОК, ПОЛЬЩА/СТАВАНГЕР (ТБ 2): Харківська хокейна команда застрягла в Польщі - в 1200 кілометрах від своїх сімей. Доля підлітків зачепила чемпіонів норвезької ліги «Ставангер Ойлерс».

9:00 ранку, і настав час для першого тренування на хокейному майданчику в Санок, східна Польща.

19 хлопчаків у віці від 14 до 15 років парують над льодом. Коли Сдюсшор 2007 з Харкова тренується, лід втікає з-під ніг.

Тренер Ігор Вишневський вигукує інструкції:

Будьте більш точними у своїх передачах!

Він дує у свисток.

- Мішо! З іншого боку!

Він з гордістю киває до ТБ 2: "Вони дослухаються".

Дев'ята ранку, і настав час для першого тренування в хокейному спорткомплексі в Санок, на Сході Польщі.

19 хлопчаків у віці від 14 до 15 років парують над льодом. Коли Сдюсшор 2007 з Харкова тренується, лід втікає з-під ніг.

Тренер Ігор Вишневський вигукує інструкції:

Будьте більш точними у своїх передачах!

Він дує у свисток.

- Мішо! З іншого боку!

Він з гордістю киває до ТБ 2: "Вони дослухаються".

ГОРДИЙ: Тренер Ігор Вишневський пишається своїми хлопцями. Foto: Фото: Сімен Аск'єр / ТБ 2

У намаганні нормалізувати ситуацію

Тренер намагається зробити дні максимально нормальними для своїх хлопців.

"Їхні батьки шукають притулку в підвалах, їхні будинки бомбардують. Гадаю, дуже важливо, щоб вони робили щось, що відволікатиме їх від думок про все це", - говорить він.

ЗНІМОК КОМАНДИ: Сдюсшор 2007 на льоді в Санок, Польща. Foto: Фото: Сімен Аск'єр / ТБ 2

Однак стратегія тренера спрацьовує лише наполовину.

— Це не допомагає відволікати мене, — каже 14-річний Назар Кононенко, коли його запитують, чи допомагають йому хокейні тренування.

"Мої батьки знаходяться в притулку, вони не залишають його протягом декількох днів. Мій батько і дідусь воюють в територіальній обороні, вони захищають своє місто.

"Так, я постійно переживаю за них, і мої думки з ними увесь час", - говорить воротар Михайло Набойченко.

СТУРБОВАНІ: Воротар Михайло родом з Донецька, звідти йому довелося тікати до Харкова. Тепер сім'ї, можливо, доведеться тікати знову. Foto: Фото: Сімен Аск'єр / ТБ 2

По дорозі на турнір

Хлопці прямували на турнір в Угорщину, коли вранці 24-го лютого Росія вторглася в Україну.

"Ми виїхали о 17:00 напередодні. Всі були в гарному настрої. О 5:00 ранку ми прокинулися від телефонних дзвінків. На той час Харків постраждав від артилерійського вогню, каже Ігор.

Він все ще змушений зупинятися, коли говорить. Приборкує почуття.

ПРИГОЛОМШЕНИЙ: Тренер Ігор Вишневський намагається максимально опікувати хлопців, при цьому він хвилюється за власну сім'ю. Foto: Фото: Сімен Аск'єр / ТБ 2

"Ми зіштовхнулися з військовою технікою, яка їхала в протилежному до нас напрямку, вбік Харкова. З такою кількістю дітей в автобусі нам було зрозуміло, що ми повинні доставити їх якомога далі.

Вони перетнули кордон з Польщею і поїхали в напрямку Дебрецена в Угорщині, де проходив турнір.

"Ми запитали їх, чи хочуть вони грати на турнірі. Вони сказали так. При цьому вони хотіли показати своїм сім'ям, що у них все добре і що все буде добре», – розповідає Ігор.

Хоча війна вирувала в Україні, Сдюсшор виграв у 2007 році усі шість своїх матчів.

Хвилювання за свої сім'ї

Зараз хлопці перебувають у Польщі, а їхні сім'ї застрягли на війні майже за 1200 кілометрів.

З приблизно 2,8 мільйонами жителів, Харків є другим за величиною містом України. Тут вирують бої, і росіяни бомблять місто з повітря.

Повідомляється, що кілька десятків людей загинули і кілька сотень отримали поранення. Крім того, Харків зазнав значних матеріальних збитків.

РОЗБОМБЛЕНИЙ: Відбувалися запеклі бої і жорстокі бомбардування другого за величиною міста України Foto: Фото: СЕРГІЙ БОБОК

"Це жахливо. Боюся, вони вдарять по будинку або спортзалу", - сказав Михайло.

Тренер Ігор також стурбований. У нього також є сім'я в Харкові, і він боїться за їхню безпеку.

Крім того, 32-річний чоловік намагається опікувати 19 переляканих підлітків.

"Я знаю цих хлопців з тих пір, як їм було п'ять, шість років. Я одягав їм ковзани на ноги", - каже він.

"Я ніколи їх не підведу.

Ці застряглі підлітки отримали дивовижну і несподівану підтримку

Хлопці кажуть, що те, що вони зараз разом переживають, призвело до ще сильнішої єдності в команді.

«Ми турбуємося один про одного і запитуємо один одного, як справи», – каже Данило Андреєцький.

Він грає під номером 16 на спині.

«Моя команда для мене найважливіша. Я частина команди, це моя друга сім'я", - сказав 15-річний хлопець.

СИЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ: П'ятнадцятирічний Данило каже, що єдність в команді була хорошою і раніше. Тепер вона стала ще сильнішою. Foto: Фото: Сімен Аск'єр / ТБ 2

Бажання допомогти

За 2000 кілометрів історія команди Сдюсшор 2007 справляє сильне враження на іншу хокейну команду.

Чемпіони норвезької ліги «Ставангер Ойлерс» через зв”язки у хокейному співтоваристві, почули про застряглих підлітків і одразу ж вирішили щось зробити.

"Нас заохотили розпочати збір коштів та ми захотіли зробити це трохи масштабніше", - сказав власник «Ойлерс» Туре Крістіансен.

ХОЧУТЬ ПІДТРИМАТИ УКРАЇНСЬКУ КОМАНДУ: Власник «Ойлерс» Туре Крістіансен вже передав команді з Харкова 100 тисяч норвезьких крон. Foto: Фото: Карина Йогансен

"Перше, що ми зробили, щоб якомога швидше запустити процес, - це послали їм величезний завдаток. Далі, ми зараз розпочинаємо кампанію, щоб зібрати грошей більше, ніж ми вже надіслали.

«Ойлерс» уже надіслали 100 000 крон до Польщі. Гроші, з-поміж іншого, було використано на те, щоб зняти готельні номери, забезпечити доступ до катка та придбати сім-карти для хлопчаків.

Аукціон командних форм

Зараз чемпіони ліги сподіваються на те, що зможуть відправити ще більше.

Ми хочемо виставити на продаж на аукціон за найвищою ціною форми, в яких ми стали чемпіонами серії, і які ми також будемо вдягати підчас плей-офф. Кожна копійка піде на допомогу цій команді", - говорить Крістіансен.

І коли старі форми продаються на аукціоні, Ойлерсам доводиться друкувати нові.

Перед суботньою грою з «Волеренгою» нові форми отримали спеціальний логотип Ойлерс - в кольорах українського прапора.

"Прекрасний логотип, і це для ще кращої мети, тому ми будемо пишатися тим, що носимо цю форму", - говорить гравець "Ойлерс" Генрік Голм, коли бачить готовий результат.

НОВИЙ ЛОГОТИП: Перед суботньою грою з «Волеренгою», «Ойлерс» надрукували на своїх костюмах логотип в кольорах українського прапора. Foto: Фото: Гуннар Рінген Йогансен

Коли «Ойлерз» вітали «Волеренгу» на арені DNB Arena в Ставангері, гравці Сдюсшора 2007 слідкували за грою на екрані в Польщі.

"Ми використовуємо це як мотиваційний фактор. Ми бачимо, через що вони там проходять, з якою непередбачуваністю вони живуть. Ми маємо оцінити нашу ситуацію тут і зробити все в наших силах, щоб допомогти їм мати гарне повсякденне життя в найближчі тижні", - говорить віце-капітан Томмі Крістіансен.

ДОДАТКОВА МОТИВАЦІЯ: Гравець «Ставангер Ойлерс» Томмі Крістіансен. Foto: Фото: Карина Йогансен/NTB

Товариш по команді Голм погоджується, відчуваючи смирення, коли грає за постраждалих від війни юнаків.

"Це неймовірно круто, ви відчуваєте, що у вас є певні стосунки з тими, хто там. Вони отримують трохи позитиву в жорсткому повсякденному житті, тому це дійсно здорово, що вони хочуть дивитися нашу гру.

Вдячні

Те, що невідома команда з Норвегії їм допомагає, зігріває команду з Харкова.

"У нас є вираз у хокейному співтоваристві, що хокейне братство цінніше, ніж багатство. Тому що де б ви не були, ми не підводимо один одного», – каже тренер Ігор Вишневський.

– Ви чули про Ставангер раніше?

- Хе-хе, ні, не чув. Але чую зараз. Ми будемо слідкувати за виступами команди і підтримувати цю команду в майбутньому", - підсумовує він.