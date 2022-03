Oppringt av britisk politi: – Ba meg være forberedt

Hjemme i huset på Nesøya møter TV 2 Odd Petter Magnussen, som mistet datteren Martine Vik Magnussen da hun ble funnet drept i London 14. mars 2008.

Han har brukt de snart 14 årene siden drapet på å kjempe for at saken skal få en avslutning.

DREPT: Martine Vik Magnussen bøle drept i London i 2008. Foto: REX

Magnussen ble funnet voldtatt og drept i et kjellerrom i leilighetskomplekset til milliardærsønnen Farouk Abdulhak, som hun var studievenn med.

Abdulhak flyktet til hjemlandet Jemen via Egypt kort tid etter at Magnussen ble funnet drept, og har siden oppholdt seg der.

Han er av britiske Scotland Yard mistenkt og etterlyst for drapet, men har ikke blitt stilt for retten fordi Jemen ikke har en utleveringsavtale med Storbritannia.

Politiet ba ham være forberedt

Ved åttetiden tirsdag morgen fikk Odd Petter Magnussen en telefon fra politiet i Storbritannia. De ville informere ham om utviklingen i saken.

– Det var en polititjenestekvinne ved Metropolitan Police som ville forberede meg på at det om en halvtime kom en pressemelding om at en kvinne var pågrepet i England. Så de ba meg være forberedt på det.

Videre forteller Magnussen at politiet var sparsomme med opplysninger, men at de lovet å gi ham mer informasjon etter hvert.

ETTERSØKT: Farouk Abdulhak er mistenkt for drapet på Martine Vike Magnussen. Foto: Metropolitan Police

– De sa at kvinnen er mistenkt for å ha hjulpet mistenkte enten i form av flukt den gangen eller i form av beskyttelse i etterkant. Der var de ikke spesifikke.

Da den varslede pressemelding kom, skrev Metropolitan Police at kvinnen ble pågrepet tirsdag morgen.

– Kvinnen, som er i 60-årene, ble arrestert på en adresse i Westminster, mistenkt for å ha bistått en ettersøkt forbryter, står det i pressemeldingen.

Kvinnen sitter tirsdag i politiets varetekt i London. Politiet omtaler pågripelsen av kvinnen som et betydelig framskritt i etterforskningen av drapet

– Blitt hardhudet

Magnussen forteller at han spurte om kvinnen var norsk eller britisk, og at han fikk til svar at hun ikke var noen av delene.

– Hva følte du da du fikk den beskjeden?

– Som jeg pleier å si, så har jeg måttet håndtere så mye opp- og nedturer gjennom Martine-saken, så jeg har blitt litt hardhudet, tror jeg. Så jeg reagerer ikke så veldig på nye elementer i saken. Det vil jeg gjøre den dagen jeg får vite at mistenkte er tilbake på engelsk jord. Så jeg tok for så vidt denne beskjeden rolig.

BLE 23 ÅR: Martine Vik Magnussen ble 23 år gammel. Foto: Martin Leigland/TV 2

Samtidig synes han det er oppløftende at det skjer noe i saken.

– Vi får tro og mene at dette er et positivt skritt i riktig retning. For vi kjenner jo til polititekniske tilnærminger som jo går på at får en løs tråd, så kan det føre saken videre.

– Vil ikke forsvinne

Sjefsetterforsker i saken, Jim Eastwood, kommer i pressemeldingen fra politiet med en klar beskjed til milliardærsønnen som er mistenkt og siktet for drapet.

– Jeg snakker direkte til Farouk Abdulhak. Kom tilbake til Storbritannia. Kom tilbake for rettferdigheten.

Videre lover etterforskeren at de vil fortsette arbeidet.

– Farouk Abdulhak bør være klar over at denne saken ikke vil forsvinne. Jeg og mitt team vil fortsette arbeidet, og bruke alle muligheter til å forfølge ham og bringe ham tilbake til Storbritannia. Hans status som ettersøkt vil bestå, og vi vil ikke trappe ned vår innsats i å søke rettferdighet for Martines familie.

Politiet i London har også tidligere kommet med gjentatte oppfordringer til den drapssiktede om at han må returnere til Storbritannia.