Zelenskyj sier seg villig til å diskutere Krim og Donbas

I et intervju med den amerikanske kringkasteren ABC gjør han det imidlertid samtidig klart at han ikke vil gi etter for russiske krav om uavhengighet for Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina eller russisk styre på Krim.

– Jeg er klar for dialog, men vi er ikke klare for å kapitulere, sier Zelenskyj.

– Vi kan diskutere og finne et kompromiss for hvordan disse territoriene skal leve fremover, sier han.

Han sier det er viktig å legge vekt på hvordan folk i disse områdene som ønsker å forbli en del av Ukraina, har det. Det er en mye vanskeligere problemstilling enn bare anerkjennelse.

– Dette er nok et ultimatum, og vi er ikke klare for ultimatum, sier Zelenskyj.

Han ber Russlands president Vladimir Putin om direkte forhandlinger.

– Det som trengs er at president Putin begynner å snakke, starter dialogen, istedenfor å leve i en informasjonsboble uten oksygen, sier han.