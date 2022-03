Fra hermetikk til dommedagsbøker – dette vil nordmenn ha nå

En rekke bransjer ser økt interesse for spesielle varer på grunn av krigen i Ukraina.

Krigen i Ukraina har snart pågått i to uker. Brutaliteten og tragedien har blitt formidlet til det norske folk gjennom TV-bilder og aviser. Det har gjort inntrykk.

Krigen har bidratt til at salget på flere varer har skutt i været, og blant annet hamstrer nordmenn jod-tabletter.

Også i bokbransjen, matvarebransjen og i sport- og fritidsbransjen er interessen for varer og utstyr som kan kobles opp mot krigen stor.

– Vi kan bekrefte at også vi ser en økning for enkelte produkter som tyder på at folk er blitt mer opptatt av personlig beredskap, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Nyheim i XXL.

UTSTYR: Nordmenn har handlet mye turutstyr siden krigen startet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Til beredskapslisten

I XXLs avdeling i Storgata i Oslo, er det rolig før ettermiddagsrushet starter.

Butikksjefen forteller at en rekke varer som normalt er ettertraktet på sommeren, har fått økt etterspørsel allerede nå.

– Vi har uten tvil merket en økning i omsetningen av noen varer sammenlignet med de foregående årene. Det er egentlig typiske sommervarer, så det tyder på at folk er blitt mer opptatt av beredskap, sier Azi Rana.

Kjeden har sett en firedobling i salget av turmat og en tredobling i salget av stormkjøkken hittil i år. I tillegg er salget av soveposer og annet turutstyr mer enn doblet.

Under pandemien ble friluftsliv en trend, så årsaken til den økte etterspørselen er nok noe sammensatt.

– Samtidig har det vært mye oppmerksomhet rundt beredskapslisten til myndighetene den siste tiden, sier Rana.

TURMAT: Turmat med sin lange holdbarhet har blitt populært. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2 Les mer VANNBEHOLDERE: Det er helt utsolgt for vanndunker. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2 Les mer SOVEPOSE: Salget av soveposer og liggeunderlag. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2 Les mer STORMKJØKKEN: Salget av storkjøkken har tredoblet seg. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2 Les mer TERMOS: Annet typisk turutstyr har også fått økt etterspørsel den siste tiden. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2 Les mer TUR: Friluftsliv har vært en trend under hele pandemien og mange ønsker utstyr for å kunne gå på tur hele året. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2 Les mer GASS: Mange bunkrer opp med gass til stormkjøkkenet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2 Les mer

Har tatt helt av

Mellom de mange hyllene i butikken, står butikkselger Lars Tore Baaserud og rydder i rekkene med stormkjøkken. Siden krigen brøt ut, er det særlig én trend han har lagt merke til.

– Vi har solgt ekstremt mye vanndunker, så vi har faktisk gått tomme. Heldigvis får vi levering igjen, for det har tatt litt av, sier Baaserud.

Selv om han har hyppig kundekontakt, forteller kundene han sjelden om hva varene skal brukes til.

BEREDSKAP: Selger Lars Tore Baaserud tror at flere har fått opp øynene for beredskap siden krigen brøt ut. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Jeg kommer oftest i snakk med den vanlige mannen i gata, som ikke har noe særlig erfaring og ønsker turutstyr. Hvis noen for eksempel skal kjøpe et stormkjøkken lurer de på hvordan det fungerer, men de sier sjelden hva de skal bruke det til, sier han.

I tillegg til at mange trolig har et ønske om å bygge opp egen beredskap, har XXL også merket den enorme givergleden krigen har utløst.

– Det har også vært frivillige innom for å kjøpe liggeunderlag, som de vil sende til Ukraina. Så det handles også til de berørte, sier Baaserud.

Bokforhandlerne har også sett en helt ny trend i hvilke hyller som lokker nordmenn.

ETTERSPØRSEL: Fagekspert Bjørnar Gärtner sjekker tilgjengeligheten på ulike boktitler på Norli i Universitetsgata i Oslo. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

«I tilfelle dommedag»

Etter invasjonen har det oppstått en spesiell interesse for overlevelseslitteratur.

– Salget av boka «I tilfelle dommedag» har økt kraftig i det siste. Vi har også registrert økning i salg av bøker som «Beredskapshagen», sier Caroline Heitmann, som er markedssjef i Norli.

Bjørnar Gärtner, som er faktaekspert i Norlis avdeling i Universitetsgata i Oslo, sier at han også har merket økt interesse blant kundene for bøker om selvberging.

– Det ligger nok en engstelse i bunn, men det er ikke noe folk har fortalt meg, sier han.

I tillegg har bokforhandleren opplevd en meget sterk økning i bøker som kan gi innsikt i bakgrunnen for konflikten.

– Siden invasjonen startet, har to av de ti mest solgte faktabøkene hos Norli vært direkte relatert til konflikten. Flere titler er helt utsolgt, sier Heitmann.

SELVBERGING: Flere har fattet interesse for beredskap og selvberging, ifølge Norli. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Enorm Putin-interesse

Gärtner forteller at det er lite skrevet på norsk om Ukraina, men mye om Russland.

– Folk vil ha alt fra eldre russisk historie til moderne. Det er så enorm interesse, at vi ikke klarer å møte etterspørselen. Hele opplag har blitt utsolgt og det må trykkes opp nye, sier han.

Gärtner forteller at folk gjerne tyr til litteraturen når det skjer noe dramatisk i verden. I den skalaen han opplever nå, er imidlertid uvanlig.

– Mange sier for eksempel at ekspertene på TV tok feil i sine analyser før krigen. Derfor vil de lese seg opp selv og skaffe seg kunnskap, sier han.

VIL FORSTÅ: Det er tydelig at nordmenn også vil forstå mer om den russiske presidenten etter han invaderte Ukraina. Foto: Andrei Gorshkov / Sputnik / Kremlin / Pool Photo / AP

De fem bøkene som har solgt desidert best hos Norli de siste to ukene er: «Russland blir til», «Den korteste historien om Russland», «Sovjetistian», «Putin» og «Det russiske imperiet».

De to sistnevnte er helt utsolgt hos Norli. Heitmann forteller at disse vil komme som pocketutgaver om kort tid.

I tillegg registrerer Norli en økning i interesse for skjønnlitterære ukrainske forfattere.

– Flere sentrale titler er oversatt til norsk, men bøkene er utsolgt og trykkes opp på nytt nå. Det gjelder Serhij Zjadan med bøker som «Anarchy in the UKR» og «Mesopotamia», og Andrej Kurkovs «Døden og pingvinen», sier hun.

KONFLIKTEN: Langt flere ønsker å skaffe seg kunnskap om bakgrunnen for krigen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Flere tar ut kontanter

Nordmenn tar også ut mer kontanter og i større verdier, som følge av krigen.

– Økningen varierer hver dag, men det er cirka 20 prosent økning på hvor mange som har tatt ut kontanter i løpet av de to siste ukene, sier direktør Thomas Olsson i Nokas.

Han viser til at kontanter er det eneste betalingsmiddelet som ikke krever en tredjepart mellom kjøper og selger.

– Dette gjør det til den mest robuste måten å foreta betalinger på.

KONTANTUTTAK: Flere nordmenn tar ut kontanter. Foto: Kyrre Lien / NTB

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) har anbefalt å ha kontanter hjemme som grunnleggende beredskap.

– Og når befolkningen ser at omverdenen, og i dette tilfellet et europeisk land, er utrygt, er det naturlig å følge myndighetens råd, sier han.

Olsson tror også at de økonomiske sanksjonene mot Russland fører til usikkerhet og øker folks ønske om kontroll på egne verdier.

Den totale verdien har økt med cirka 30 prosent i løpet av perioden, ifølge Olsson.

– Dette er ikke noe vi har opplevd på mange år, sier han.

ØKNING: Rema 1000 har merket at visse varer har blitt mer populære siden Russlands invasjon av Ukraina. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Selger mer joikakaker

Også i matvarebutikkene har krigen ført til en oppsving på visse varer.

– Vi selger mer flaskevann, toalettpapir og litt mer joikakaker, sier kjøpmann Harald Authen Johnsen.

TV 2 møter han mellom reolene på Rema 1000 på Torshov i Oslo.

I løpet av en vanlig uke anslår han at butikken selger mellom fem og ti bokser Vilti, tidligere kjent som joikakaker. Nå er antallet oppe i 50.

IKKE TOM: Kjøpmann Harald Authen Johnsen opplever ikke at butikken går tom for varer. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Kjøpmannen opplever imidlertid ikke at folk hamstrer eller at det er knapphet om varene.

– Vi har også solgt litt mer knekkebrød og mel, men det er fortsatt godt med varer, sier Johnsen.

Direktør for kategori og innkjøp i Rema 1000, Line Aarnes, bekrefter at trenden er synlig i hele kjeden.

– Vi ser noe økning på salg av langtidsholdbare varer, som hermetiske middagsretter og pålegg, bakervarer og knekkebrød, sier hun.

JOIKA: Joikakaker endret navn til Vilti i fjor og endret samtidig designet på emballasjen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Kommer med oppfordring

Norgesgruppen, som har 1800 dagligvarebutikker i landet, har også sett en økning.

– Vi ser økt salg av langtidsholdbare varer, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen, uten at hun vil gå i detalj på hvilke varer det er snakk om.

Hun oppfordrer folk til å handle som normalt.

VARER: Selv om butikkene opplever økt salg, er det fortsatt godt om varer i butikkene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Vi har god vareflyt og varetilgang, og oppfordrer folk til å handle som normalt. Da vil det være nok varer, sier hun.

Rema 1000 stemmer i.

– Vi har godt med varer og det er ingen grunn til å handle inn mer enn vanlig, sier Aarnes.