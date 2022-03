Russere til TV 2: Frykter sanksjonene kan skape hat mot Vesten

Mange tror kanskje at knallharde økonomiske sanksjoner vil vende folket mot Putin og regimet, men russere TV 2 har snakket med frykter et helt annet utfall.

På telefon forteller russiske Mikhail om hvordan familie og venner opplever å bo i hjemlandet nå.

Egentlig heter han noe annet, men frykten for konsekvenser gjør at intervjuet gjøres anonymt. TV 2 kjenner mannens identitet.

I kjølvannet av Ukraina-invasjonen har Russland blitt rammet av knallharde sanksjoner, og påfølgende sensur fra egne myndigheter.

Nå er det mange vanlige russere som begynner å merke straffetiltakene.

– De jeg kjenner som er litt suksessfulle og har bedrifter, skjønner at dette går skeis. De fleste er imot krigen, og middelklassen kommer til å bli stadig fattigere som følge av dette, sier Mikhail.

TRANGERE TIDER: Russere på gata i Moskva. Russland-forsker Irina Anisimova tror de fleste russere kommer til å virkelig merke sanksjonene innen tre-fire uker. Foto: Evgenia Novozhenina / Reuters.

– Folk kommer til å bli sinte

Det er ennå ikke slik at dagligvarehyllene tømmes, men flere varer har økt i pris. De som har råd til merkeklær og Apple-produkter opplever nå at butikker stenges.

I tillegg har TV 2 snakket med andre russere som sier flyturer har blitt kansellert, blant annet fordi Boeing og Airbus ikke vil selge reservedeler til vedlikehold.

– Det russiske samfunnet er splittet i synet på Putin. Rundt 50 prosent støtter ham, og kjøper argumentene fra myndighetene. Resten er imot, sier Mikhail.

Selv om mange kanskje tror at sanksjonene vil gjøre folk såpass desperate at de gjør opprør mot Putin-regimet, advarer Mikhail om at utfallet kan bli annerledes.

– Folk kommer til å bli sinte, og mange kommer til å se på dette som at Vesten straffer Russland.

– Tror du sanksjonene kan gjøre at mange russerne vil samle seg mot Vesten?

– Jeg kan se for meg det. Det er massivt når hundre land går sammen, og man hører at alle er imot deg. Det er farlig å skape slik glød, og samtidig skape et inntrykk av at russere ikke er velkomne noen steder, sier Mikhail.

HATET OG ELSKET: Russerne TV 2 har snakket med sier det er dyp splittelse i folket om Putin. De tror sanksjonene vil føre til at de som støtter ham vil nære et sinne mot Vesten. Foto: Andrey Gorshkov.

Et mislikt folk

Dermed tar han også opp et annet problem som har begynt å få grobunn - nemlig at mange russere føler seg mislikt av verden.

Selv er Mikhail ansatt i et internasjonalt selskap, og har derfor midlertidig adresse i England.

Ungdommen ble likevel tilbrakt i Moskva, og i dag har han et stort nettverk av familie og venner i hjemlandet som han har mye kontakt med.

– På telefon med noen av mine mindre utdannede venner har jeg fått høre «Mikhail, du er en smart fyr. Kom tilbake til Russland! Alle i Vesten kommer til å hate deg, men her hjemme er du alltid velkommen. Her får du mulighet til å utnytte ditt fulle potensial».

Mikhail mener media har demonisert russere, og samtidig skapt et glansbilde av ukrainere.

– Jeg er selvsagt imot krigen, men minner bare om at media har tegnet et svart-hvitt-bilde som det er lett å bli manipulert av. Virkeligheten er dessverre grå, og jeg mener det har blitt gjort feil på begge sider.

ST. PETERSBURG: Kvinnen på bildet sitter alene på sine knær og demonstrerer mot krigen. Mikhail sier mange vanlige russere føler seg ekskludert av verden. Foto: Olga Maltseva / AFP.

– Alle unge får det med seg

Fra det midlertidige bostedet i England får han informasjon om krigen både fra vestlige, men også hjemlige, sensurerte medier.

Selv om regimet har stram kontroll på det som kommer ut i mediene, er det likevel mange får med seg det som faktisk skjer i Ukraina.

– Alle de unge får det med seg. De har Instagram, YouTube og internett-tilgang, og mange russiske bloggere snakker om krigen. I tillegg er det mange som bruker VPN, sier Mikhail.

Sistnevnte er en løsning som gjør at man kan lure systemet til å tro at du sitter i et annet land. Dermed kan de som bruker VPN i Russland få full tilgang til sider som ellers ville vært blokkert innenfor landegrensene.

SENSUR: Enn så lenge har unge russere holdt seg oppdatert gjennom sosiale medier og internett, men nå jobber myndighetene for å blokkere disse. Foto: Kirill Kudryavtsev.

Anslår fire uker

Russiske Irina Anisimova er postdoktor ved Universitetet i Bergen, og rister på hodet av de hjemlige myndighetene som kaller krigen for «en militær spesialoperasjon».

Hun flyttet fra Russland til USA i 2005, og har bodd i Norge siden 2018.

Her forsker hun på russisk kultur og samtid, og sier det er for tidlig å si om sanksjonene vil vende det russiske folk mot vesten.

– Jeg tror de som er imot Putin forstår sanksjonene, og jeg kjenner folk som vil at de skal bli enda hardere. Folk som derimot er pro-Putin vil nok se på sanksjonene fra Vesten som urettferdige, og dette er nok et narrativ som regimet vil bygge oppunder, sier Anisimova.

TRAGISK: Irina Anisimova er russisk forsker ved Universitetet i Bergen. Hun syns det er vondt å se elendigheten som skjer i Europa nå. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

Hun sier det er eliten og den øvre middelklassen som hittil har kjent mest på blokkeringen fra Vesten.

Om tre-fire uker anslår hun at de vanlige russiske arbeiderne og resten av samfunnet vil føle sanksjonene på kroppen.

– De fattige har ikke merket særlig til disse ennå, men det er de som vil bli hardest rammet fordi de allerede lever på den økonomiske grensen. Prisene vil øke, og mange vil miste jobbene sine.

DAGLIGLIV: Russere handler matvarer i byen Omsk. Om få uker vil disse merke økte priser og mangel på flere varer. Foto: Alexey Malgavko / Reuters.

Navalnyj-protestene var større

I likhet med mange andre, har Russland-forskeren sett videoene av demonstrasjonene i hjemlandet.

Tusenvis har blitt arrestert, og på sosiale medier florerer det flere klipp av borgere som blir stilnet med hard hånd av politiet.

Regimet har i tillegg innført en ny lov som kan gi fengsel for alle som formidler informasjon styresmaktene mener er feil.

Som en følge av dette har mange uavhengige medier og utenlandske journalister stengt ned virksomheten.

– Denne politiske undertrykkelsen er årsaken til at vi ikke ser mer misnøye. Demonstrasjonene var mye større da Aleksej Navalnyj ble fengslet, sier hun.

BRÅK: Slik så det ut i St. Petersburg 23. januar 2021 da opposisjonsleder Alexei Navalny ble fengslet. Mange flere demonstrerte den gang, enn nå. Foto: Dmitri Lovetsky / AP.

«Ring hjem»-kampanje

– Tror du Putin vil lykkes med å tåkelegge det som skjer og holde sannheten borte fra det russiske folk?

– Det er et vanskelig spørsmål, men jeg tror ikke de lykkes helt. Mange får informasjon via internett og sosiale medier, og om noen uker og måneder vil de økonomiske problemene bli tydeligere, sier Anisimova.

Men hva med de som ikke er påkoblet verdensveven? Ifølge NTB har Litauen startet en kampanje for å oppmuntre russere utenlands til å ringe hjem og fortelle hva som skjer i Ukraina.

En av grunnleggerne bak kampanjen, Paulius Seniuta, sier til nyhetsbyrået at han har snakket med tre personer han kjenner i Moskva, og at samtalene var «veldig vanskelige».

– Disse menneskene befinner seg i et helt annet informasjonsområde og har radikalt motstridende synspunkter enn oss, sier Seniuta, som jobber som markedsføringsspesialist.

– Noen ganger virket det som om vi faktisk er fra forskjellige planeter.

Mange rykter

DELT: Russland-forsker Irina Anisimova tror de yngre vil demonstrere mer enn de eldre. – De er vant til tøffe tider, sier hun. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

Anisimova tror en del av sannheten vil sive ut til folket etterhvert.

I tillegg sier hun at undertrykkingen av informasjon ofte fører til mange rykter internt i Russland.

En del av sladderet tjener overhodet ikke myndighetene særlig godt.

– I hjembyen min går det eksempelvis rykter om at 2000 soldater ble sendt til Ukraina, og at alle mistet livet. Dette er selvsagt ubekreftet, men folk snakker om krigen.