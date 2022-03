Knuste Eriksens RBK-håp i møte tirsdag: – Det er de brutale fakta

RBK-aktuelle Kristian Eriksen stilte på trening med HamKam som normalt klokka 10.30 i formiddag.

Da hadde han allerede vært i møte med HamKams daglige leder, Bent Svele, etter å gjort det kjent gjennom Hamar Arbeiderblad at han ønsker seg til Lerkendal.

Men ifølge Svele ble RBK-døren lukket ettertrykkelig på formiddagsmøtet.

– Kristian Eriksen er ikke til salgs. Det har jeg informert ham om i et møte tidligere i dag. Han skal være på Hamar, sier Svele til TV 2.

TRAVLE DAGER: Daglig leder Bent Svele (i midten) har allerede mistet tre mann til Rosenborg, men avviser kontant at en fjerde er på vei. Her flankert av sportslig leder Espen Olsen (til venstre) og den nye hovedtreneren Jakob Michelsen. Foto: Geir Olsen / NTB Foto: Geir Olsen

– Hva skal til for at dere slipper ham?

– Som jeg sa er han ikke til salgs. Kristian Eriksen er en viktig del av et fotballag som forhåpentligvis skal kunne greie å holde plassen i Eliteserien. Tre og en halv uke før seriestart kan vi ikke selge ham.

– Men alle har sin pris?

– Det er mulig at de har, men Kristian Eriksen for Hamar og HamKam har egentlig ingen pris. Han er DNA-et vårt. Han er en lokal spiller, som har frontet alt som finnes av kampanjer vi har holdt på med. For oss er han uvurderlig. Det er de brutale fakta, sier Svele.

Mener HamKam har hatt tid

Når TV 2 møter Eriksen litt før 12.30, etter endt HamKam-trening, bekrefter han at partene er «enige om å være uenige».

– Jeg synes vi hadde et OK møte, hvor jeg fikk luftet mine tanker, ideer og følelser, og Bent fikk luftet sine.

– Hvor hardt er du villig til å pushe for en overgang?

– Nei, det får noen andre ta seg av. Det har jeg ingen kommentar til akkurat nå.

– Har du noen forståelse for at HamKam mener timingen gjør det umulig å selge?

– Jeg har forståelse for timingen, men jeg vet jo at HamKam har visst om dette en god stund. Jeg føler de har hatt muligheten til å finne en erstatter. Timingen for meg nå føler jeg er riktig. Jeg har ambisjoner om å nå så langt som mulig i karrieren min, og da synes jeg dette er en riktig steg for meg nå, sier Eriksen.

Har allerede mistet tre til RBK

26-åringen ble kåret til årets spiller i OBOS-ligaen sist sesong og noterte seg for hele 13 scoringer og ni målgivende pasninger fra midtbaneposisjon.

Overfor lokalavisa Hamar Arbeiderblad gir han uttrykk for at han er blitt behandlet dårlig av HamKam.

– Rosenborg har kommet med meget sterke bud, og fått beskjed om at jeg ikke er til salgs. Dette er dårlig gjort. Jeg skulle gjerne fått prate med RBK. Å spille for Rosenborg har vært en drøm for meg så lenge jeg kan huske, sier Eriksen til HA.

Men uttalelsene gjør ikke inntrykk på Svele:

– Jeg har som sagt hatt et møte med Eriksen hvor jeg har gjort det klart at han ikke blir solgt til Rosenborg. Så er han selvfølgelig skuffet over det, men vi er enige om å være uenige rundt akkurat dette. Vi får spytte i neven og gå videre, sier han.

Fra før har HamKam mistet trenerduoen Kjetil Rekdal og Geir Frigård, samt midtstopper Samual Rogers, til Rosenborg.

– Overrasket over at dere er så attraktive hos Norges største klubb?

– Det er en bekreftelse på at vi har noen gode fotballspillere, og at vi hadde noen trenere som var her og gjorde en jobb. Jeg tipper det er mer tilfeldigheter, og så holder det vel kanskje nå, sier Svele.

Lover ingenting

Kristian Eriksen forstår at supporterne er misfornøyde.

– Ja, jeg gjør det. Det er mye følelser i fotballen, og jeg har følelser, jeg også. Samtidig føler jeg at jeg har bidratt til klubben i positiv retning, og jeg håper de eventuelt kan ha litt forståelse hvis dette skulle ordne seg.

– Hvis du blir i HamKam, er du da motivert til å gi alt?

– Jeg har fokuset mitt her på feltet, utover det har jeg ikke noen kommentar til det. Jeg føler det er litt muligheten min nå. Rosenborg er en stor klubb, så jeg synes det er spennende, sier Eriksen.

Han har fortsatt deltidsjobb i barnehage ved siden av fotballen, og skal dit etter treningen tirsdag.

– Jeg føler det hadde vært kult å prøve seg helt og fullt med toppidrett. Nå skal jeg snart i barnehagen igjen, sier han.