Pågripelse i Martine-saken: – Dette er en enorm lettelse

Lederen for Martine-stiftelsen, som sammen med familien har kjempet en årelang kamp for rettferdighet, mener tirsdagens utvikling er enorm.

– Vi ble litt tatt på sengen i morges, da beskjeden kom fra Scotland Yard. Pågripelsen var nytt for oss, sier advokat Patrik Lundevall-Unger, som representerer familien og leder Martine-stiftelsen.

Selv om pågripelsen tirsdag var uventet, forteller han om en enorm glede etter nyheten om utviklingen.

– Dette er en enorm lettelse for oss, og et meget stort skritt i riktig retning, sier Lundevall-Unger.

– At beskjeden i tillegg kom på kvinnedagen, er helt fantastisk!

HAR KJEMPET: Patrick Lundevall-Unger er leder for Martine-stiftelsen, som har kjempet for å legge press på norske og utenlandske myndigheter. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Årelang kamp

I 2008 ble Martine Vik Magnussen funnet voldtatt og drept i kjelleren på leilighetskomplekset der Farouk Abdulhak bodde i London. På det tidspunktet studerte de to sammen ved Regent Business School.

Dagen etter rømte Abdulhak England, og siden har han levd et liv i skjul i Jemen.

Frem til pågripelsen av kvinnen tirsdag har Abdulhak vært britisk politis eneste mistenkte i saken. Han er etterlyst internasjonalt gjennom Interpol, men Jemen har ingen utleveringsavtale med England.

Lundevall-Unger og familien til Martine har kjempet en lang kamp for å få rettferdighet.

– At vi har stått på i alle disse årene og ikke gitt oss, har bidratt til utviklingen vi fikk i dag. Dette vil bidra betraktelig til at presset øker på at Abdulhak skal pågripes eller frivillig utleveres, sier advokaten.

LONDON: Dette bildet ble frigitt av britisk politi etter drapet. Martine var 23 år da hun ble drept. Foto: Metropolitan Police

Vil gi flere svar

Britiske Metropolitan Police opplyser at kvinnen ble pågrepet tirsdag morgen.

– Kvinnen, som er i 60-årene, ble arrestert på en adresse i Westminster, mistenkt for å ha bistått en ettersøkt forbryter, skriver britisk politi i en pressemelding.

Metropolitan Police i London omtaler pågripelsen av kvinnen som et betydelig framskritt i etterforskningen.

Lundevall-Unger mener også at pågripelsen kan gi flere svar på hva som skjedde med Martine.

– Vedkommende må gå i et avhør og står da fritt til å komme med ytterligere opplysninger om drapet, kjennskapen til Abdulhak og fluktruten hans, sier han.

Han biter seg også merke i at kvinnens alder.

– Hun er mye eldre han, så det blir interessant å få vite mer om relasjonen deres, sier advokaten.

Denne skjermdumpen fra et overvåkningskamera er frigitt av britisk politi og skal vise Martine Vik Magnussen og milliardærsønnen Farouk Abdulhak idet de forlater den eksklusive nattklubben Maddox i Mayfair i London. Foto: Metropolitan Police

– Enormt

Farouk Abdulhak oppholder seg angivelig fortsatt i Houthi-kontrollert territorier i Jemen. Siden Martine ble drept har britisk politi og Martines familie likevel forsøkt å få på plass en avtale slik at Abdulhak kan bli utlevert til britiske myndigheter.

Nå håper og tror Martines familie at de er nærmere en løsning på saken enn noen gang.

– Det er borgerkrig i Jemen. Houthiene har beskyttet Abdulhak og det gjør det fortsatt. Dersom det blir dannet en ny regjeringen, vil presset ha mye å si. Fe vil ikke ha rykte på seg om å beskytte en morder, sier Lundevall-Unger.

Førstkommende mandag er det 14 år siden Martine ble drept. Da skal Lundevall-Unger og familien til Martine til London for å snakke med britisk politi.

– Da skal vi møte Scotland Yard for å snakke om utviklingen og videre steg i saken. Som jeg sa, dette er enormt, sier han.

Sjefsetterforsker i saken, Jim Eastwood kommer med en klar beskjed til milliardærsønnen.

– Jeg snakker direkte til Farouk Abdulhak. Kom tilbake til Storbritannia. Kom tilbake for rettferdigheten.