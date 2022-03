Skoda brukte lang tid på å plassere seg skikkelig på elbilkartet. I starten var det kun den vesle, elektriske bybilen Citigo e som sto på programmet. Mens de lenge holdt stand med diesel, bensin og ladbare hybrider.

Men nå har de fått fart på elektrifiseringen i form av rene elbiler. SUVen Enyaq er på plass – og interessen for denne har vært enorm. Nå kommer oppfølgeren, den litt mer sporty og linjelekre utgaven: Enyaq Coupe.

Akkurat nå er Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen på tur helt til kysten av Italia, for å teste en bil vi er veldig spente på.

Mindre praktisk

Enyaq Coupe har altså en mer fallende taklinje bak – som mange mener gir den et tøffere utseende. I tillegg bidrar det til mindre luftmotstand, og i en elbil er det alltid kjærkomment. Her får du rekkevidde på opptil 545 kilometer (mot 528 i "vanlige" Enyaq).

Baksiden av medaljen er selvsagt at den blir mindre praktisk, i alle fall i teorien. Lavere takhøyde i baksetet og mindre plass til å stable i høyden i bagasjerommet. Men fortsatt er det 570 liter å rutte med her.

Nå er vi spent på hvordan det går langs den solrike kysten av Italia.

Fra denne vinkelen ser vi tydelig hvor mye coupe-faktor det er over denne taklinjen.

RS-utgaven

– Ring-ring ...

– Hei Knut! Nå sitter jeg i en bil som virkelig gir meg godfølelsen. Jeg har likt Enyaq helt siden jeg så konseptbilen bli avduket for flere år siden. Den gangen viste de jo nettopp Coupe-utgaven. Og nå sitter jeg i den. Og ikke bare det. Gjett hvilken utgave jeg har fått hendene på ...

– Eh, ja, kjenner jeg deg rett, har du sikkert forsøkt å finne en med stor motor...

– Det stemmer – selveste RS-modellen. Skodas første elektriske RS-modell – RS iV80x har en elmotor foran og en bak og en toppeffekt på 299 hestekrefter. Dreiemomentet er på solide 460 Nm. 0-100 går unna på 6,5 sekunder. Batteripakken på denne er på 82 kWt, det gir en offisiell rekkevidde på 478 kilometer. Det sparker godt unna, dette her. Men det er noe annet jeg virkelig tror potensielle kjøpere vil sette pris på ...

Denne Skodaen ser ganske uskyldig ut – det er den ikke!

Skikkelige sportsseter som gir god støtte alle veier.

– Denne du skal velge

– Javel, og det er..? Forresten: Ikke si at det er noe som må vente til en eller annen sperrefrist er hevet, før du kan si det?

Jo, denne veien fører til Rom! ( i alle fall hvis vi svinger til høyre)

– Nei. Det er ingen sperrefrist her. O lykke! Jeg er så lei av dem. Så her kan jeg dele fritt om alt. Og den pakken Skoda byr på her, er ganske enkelt imponerende. Bilen er akkurat passe vektet mellom komfort og sportslighet. Ikke de helt store forskjellene fra en vanlig Enyaq som jeg kan merke – bortsett fra et hakk mer sporty. Poenget er i alle fall at den gir godfølelse når du kjører. Veldig bra seter, fin støydemping og stilig interiør. Og det kommer i tillegg til designet.

– Du blir ikke skuffet i forhold til konseptutgaven?

– Det blir vi jo dessverre ofte. På konsepter har designerne fått ganske frie tøyler. Så blir gjerne de kuleste detaljene og linjene borte når det skal bli produksjonsklar bil. Men slik har det ikke gått her. Den er akkurat like lekker som konseptbilen. Det synes jeg virkelig Skoda fortjener ros for. I sum er Enyaq Coupe en bil jeg synes går utenpå de andre søsknene fra konsernet: VW ID.4 og ID.5 og «vanlig» Enyaq. Etter å ha fått oppleve Enyaq Coupe på nært hold synes jeg valget er enket: Det er denne du skal ha!

Mamba Green heter denne fargen – den synes!

Kommer til å dra på

– Det er ikke noen dårlig attest til en Skoda?

– Nei, det er ikke det. Vi har sett veldig mye bra fra Skoda i mange år nå. Og det virker som de fikk ekstra frie tøyler da de gikk i gang med å utvikle elbilene sine, sier Vegard.

Han er også imponert over det Skoda-ingeniørene har fått til av innvendig plass her. Selv om designet er adskillig mer sporty enn på SUV-utgaven, er dette fortsatt en fullverdig familiebil.

– Plassen både foran og i baksetet er svært god. Bagasjerommet er altså på 570 liter. Du mister litt muligheten til å pakke i høyden i tillegg. Men det tipper jeg mange av kjøperne kan leve med. Så langt har jeg kjørt RS-utgaven, som naturligvis er litt ekstra grom. Men alle Coupe-utgavene kommer med Sportline stylingpakke som standard, det samme er glasstak. Skoda har også ganske humane priser på ekstrautstyr, jeg tipper mange kommer til å dra på ganske godt her.

Dette blir trolig en av Norges mest solgte biler

570 liter bagasjerom, selv om designet er mye mer sporty enn på SUV-utgaven. Det er ingen dårlig prestasjon.

Bella! Bella!

– Men apropos det – har du fått vite priser ennå?

– Nei, de er ikke klare. Jeg vil tippe VW ID.5 er en ganske god indikator her. Den starter på 435.000 kroner med bakhjulsdrift, 483.000 kroner for GTX-utgaven med 4x4. Skoda forteller at de skal åpne for bestillinger til påske, så skal de første kundebilene komme til Norge i sommer. Hvor mange biler og når de kommer, er nok ganske uvisst. Her har deler av bilbransjen store utfordringer akkurat nå.

– Men du! Litt kuriosa. I dag svingte jeg ned til kysten for å ta noen bilder. Der kom en godt voksen fisker bort – det var ikke vanskelig å se at han likte bilen. Han pratet i vei på italiensk og jeg svarte så godt jeg kunne på engelsk. Vi skjønte vel omtrent null av det den andre sa, begge to. Bortsett fra én ting: Han pekte på bilen og sa Bella! Bella! Det skjønte jeg faktisk. Ellers er det fantastiske omgivelser for bilkjøring her i Toscana. Jeg kjenner at jeg kunne startet ferien nå og blitt her nede til litt sånn ute i juli en gang.

Ett stykk italiener med sans for Skodas nye elbil! Han sa mye, men det eneste vår mann forsto var Bella!

Episk farge

– Men du, da har jeg en dårlig nyhet til deg...

– He he, jeg vet! Jeg skal nok komme meg hjem etter planen. Bare en siste oppfordring til de som sitter og vurderer en Enyaq Coupe nå: Jeg håper de knaller til og kjøper den i Mamba Green. Det er en helt episk farge på denne bilen!

Vi kommer tilbake med test og video av Enyaq Coupe hvis – nei NÅR – Vegard kommer hjem til Norge igjen.

