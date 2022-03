– De er redde for å bli hatet

Det er 22 år siden Nadya Khamitskaya Andersen flyttet til Norge for å satse på en karriere innen dans. Fremdeles bor store deler av familien i Russland og Hviterussland, og Andersen følger derfor situasjonen på avstand.

Khamitskaya forteller at hun lenge var usikker på om hun ville uttale seg offentlig om krigen.

– Jeg er veldig redd for å si noe feil. Jeg er ikke redd for å snakke høyt om det som skjer, men jeg er redd for å formulere meg på en måte som kan treffe feil hos de menneskene som er berørt, sier Khamitskaya til God morgen Norge.

Hun presiserer at man skal ha oppmerksomheten på grusomhetene det ukrainske folket går igjennom, og at man samtidig skal huske på å holde hjertene åpne for befolkningen i Russland og Hviterussland.

– Denne situasjonen er så kompleks og vil ta lang tid å få løst. Livet til alle ukrainere, men også russere og hviterussere, har blitt forandret for alltid.

Se hele intervjuet i videovinduet øverst.

Familien bor fremdeles i Hviterussland

Andersen har jevnlig kontakt med familien i Hviterussland og bekrefter at situasjonen har stor innvirkning på foreldrene og søsteren.

– Mine foreldre føler på skam. Mamma sa til meg her en dag at hun var redd barnebarna ville skamme seg fordi de har hviterussiske besteforeldre. De er så redde for å bli hatet.

For den tidligere proffdanseren har det vært viktig å snakker med barna sine om det som foregår i Ukraina og Russland.

– Vi har en gutt på ni år som får med seg mye av det som skjer. Han er veldig opptatt av hvordan mormor og morfar har det.

– Det er vanskelig å forklare det uten å snakke om at russere nå dreper ukrainere. For det er det som skjer. Muren av hat kommer bare til å øke og øke, fortsetter Khamitskaya.

Hun forteller at niåringen her om dagen fantaserte om en verden uten våpen, og at hun selv slet med å argumentere for hvorfor våpen er noe mennesker bør være i besittelse av.

Sensur

Khamitskaya forklarer at informasjonen russere og hviterussere får servert ikke alltid er riktig, men at den fremstår troverdig. Dermed kan det være vanskelig å skille mellom hva som er sant og ikke.

– Krigen i Ukraina blir også dekket i russiske medier, men det fortelles om den på ulike måter.

Hun forteller at søsteren kan engelsk og leser internasjonale medier. Khamitskayas familie har samme syn på saken som henne selv, men hun har også snakket med russere og hviterussere som har et helt annet bilde.

– Propaganda høres ut som løgn. Det er viktig å huske på at de konkrete hendelsene russerne får se er sanne. Men det er mye som ikke fortelles. Det overordnede er løgn. Det gjør at de blir forvirret, og ikke minst redde, avslutter 39-åringen.