På Facebook har Mayoo Indiran nå samlet inn 5700 kroner til Endometrioseforeningen, som forsker på sykdommen som rammer rundt 10 prosent av den kvinnelige befolkningen.

– Betyr utrolig mye, sier styreleder i foreningen.

KVINNEHELSE: Mayoo Indiran samler inn penger til Endometrioseforeningen i forbindelse med bursdagen sin. Foto: Skjermdump.

«Kompani Lauritzen»-deltakeren har selv vært vitne til hvordan sykdommen kan påvirke de som rammes av den.

– Jeg visste ikke at det eksisterte en sånn sykdom før jeg møtte kjæresten min. Og så har jeg skjønt det sånn at de knapt får noe støtte, og regjeringen overser de litt, sier Indiran til God kveld Norge.

Realitydeltakeren tror det er mange som ikke helt forstår hvor belastende det kan være å leve med sykdommen.

– Nå har jeg vært vitne til hvor sykt det kan være å ha denne diagnosen. Jeg har vært nærmeste pårørende til kjæresten min det siste halve året, og jeg synes det er så kjipt, forteller Indiran.

– Jeg håper dette kan bidra til å rette mer fokus på det, sånn at det ikke tar så lang tid for kvinner å finne ut av at de har denne sykdommen, forteller han videre.

Mener dette er et viktig bidrag

Styreleder i Endometrioseforeningen, Elisabeth Raasholm Larby, tror det betyr mye at profilerte personer bidrar til å spre kunnskap om sykdommen.

Elisabeth Raasholm Larby, styreleder i Endometrioseforeningen. Foto: Endometrioseforeningen.

Videre forteller hun at blant annet på grunn av manglende kunnskap om endometriose, tar det i gjennomsnitt syv år før man får en diagnose.

– Det at man velger å bruke plattformen sin på å løfte endometriose-saken, betyr utrolig mye. Det bidrar til at flere får øynene opp for sykdommen, og bidrar til at det blir økt oppmerksomhet rundt det, og vil bidra til at flere vil få hjelp på sikt, forteller Larby.

Håper å samle inn 10 000 kroner

Det er ikke første gang Indiran bruker påvirkningskraften sin til å rette søkelys mot kvinnesykdommen. Da han var med i TV-programmet «Fangene på fortet», donerte han, Abubakar «Abu» Hussain og Stian Sandø 50.000 kroner til foreningen.

– Da så jeg jo at det hjalp, også har jeg bursdag snart, og jeg har jo alt jeg trenger her i livet. Jeg trenger ikke at folk gir gaver eller gratulerer meg, det jeg trenger er at folk gjør noe godt for andre, forteller han.

Indiran hadde først et mål om å samle inn 1000 kroner, men da han nådde målet allerede etter bare én dag, bestemte han seg for å høyne innsatsen.

– Da økte jeg til 5000 kroner, og så gikk det også. Så nå har jeg økt målet til 10 000 kroner. Om vi klarer å samle inn det, så blir jeg veldig fornøyd, sier han.

Føler seg hjelpesløs som pårørende

Endometriose og adenomyose Endometriose er en kronisk tilstand der vev som ligner på livmorslim-hinnen, vokser andre steder i kroppen. Adenomyose er en tilstand hvor livmorslimhinnen, som normalt kler livmorhulen, vokser inn i muskelveggen av livmor. Begge sykdommene kan medføre plagsomme symptomer og store smerter.

Indiran forteller at han ofte føler seg hjelpesløs som pårørende, og synes det er tungt å se at kjæresten hans lider av store smerter. Derfor ønsker han å bruke sin egen plattform til å rette mer fokus på sykdommen.

– Det føles forferdelig når du ser at en av dine nærmeste lider. Jeg skulle likt å fjerne alle hennes smerter, men det finnes jo ikke noen behandling eller spesifikk kur, så det gjør det jo veldig vanskelig, sier han.

– Men jeg håper jeg kan bidra ved å bruke plattformen min, og øke kunnskapen rundt sykdommen og kvinnehelse generelt, forteller han videre.