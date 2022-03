Seks kart som forklarer Putins angrep på Ukraina

– Oppløsningen av Sovjetunionen gikk for fort

En januardag for 32 år siden satt den unge KGB-offiseren Vladimir Putin i en togkupé, på vei fra Berlin til Sovjetunionen. Sammen med kone og to barn var han han bokstavlig talt kjeppjaget ut av Øst-Tyskland.

KGB-OFFISER: Vladimir Putin begynte karrieren som KGB-offiser Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA

Det var bare noen uker siden det ene Sovjet-vennlige regimet etter det andre hadde kollapset i Øst-Europa. Hele den kommunistiske verden som Putin hadde vokst opp med, som han hadde planlagt en karriere i, var i ferd med å smuldre opp.

En stor ydmykelse

Mange eksperter peker på dette nederlaget når de skal forklare Putins politiske ryggmarksreflekser. Teorien er at ydmykelsen den gangen var så sterk at mye av livet til Putin har handlet om å rette opp mest mulig av det som skjedde den gangen.

FORSKER: Ståle Ulriksen på FHS/Sjøkrigsskolen Foto: Forsvaret

– Ja, det er klart at dette er viktig, sier Ståle Ulriksen. Han er forsker og lærer på FHS/Sjøkrigsskolen.

– Putin kunne med rette mene at flere av tingene som skjedde ved utløpet av den kalde krigen var urettferdig.

Seniorforsker Helge Blakkisrud i Nupi vektlegger et annet poeng.

– Putin lærte at en sterk og tilsynelatende stabil stat kan gå i oppløsning. Han forstod at dette kan skje igjen hvis man ikke passer på, sier Blakkisrud,

Både han og Ulriksen sikter til det som skjer ETTER at Sovjetunionen mistet kontrollen over de såkalte «satellittstatene» i Øst-Europa. De skraverte landene i det første kartet.

For Putin var knapt kommet hjem før selve Sovjetunionen, verdens største land med 286 millioner innbyggere, begynte å gå i oppløsning.

I rekordfart.

I tur og orden erklærte 15 sovjetrepublikker, inkludert Ukraina, seg uavhengige. Til slutt ble Sovjetunionen oppløst i desember 1991. Dermed var Moskva bare hovedstad i Russland, et land med 148 millioner innbyggere. Litt mer enn halvparten av den opprinnelige stormakten.

Kartet som nå viste seg (over) var uryddig og lite gjennomtenkt.

– Oppløsningen av Sovjetunionen gikk for fort, sier Ulriksen og påpeker som ett eksempel at man skulle tatt seg tid til å rydde opp i Krim-spørsmålet.

– Det stemmer jo at Krim ble lagt under provinsen Ukraina i 1954, nærmest som en gave til ukraineren Nikita Khrusjtsjov, som da seilte opp som Sovjetunionens nye leder, påpeker Ulriksen.

– Dette argumentet blir gjerne avfeid som russisk propaganda?

– Ja, men det er også et av flere eksempel på områder der grensene ble trukket uten hensyn til at innbyggerne kanskje ville hatt det annerledes. Hadde det vært gjennomført folkeavstemninger den gang, hadde vi kanskje sett færre konflikter i dag i det området som en gang var Sovjetunionen.

– Problemet er at Boris Jeltsin ikke var i stand til å ta tak i dette, sier seniorforsker Blakkisrud ved Nupi.

Han understreker at ingen grenser er naturlige.

– Alle grenser er trukket opp mer eller mindre vilkårlig, det er alltid noen som ender opp på feil side. Også innenfor Russlands grenser fantes det etniske minoriteter som ønsket uavhengighet. Hadde Jeltsin begynt å fikle med grensene, kunne landet fort blitt ytterligere svekket, sier han.

De neste 7-8 årene ble kaotiske for Russland og nabolandene. En alkoholisert Boris Jeltsin styrte Russland mens økonomien ble stadig dårligere.

Da Vladimir Putin tok over som president på nyttårsaften 1999 var forsvarsalliansen NATO allerede i gang med å utvide østover. For den ferske presidenten var det en ytterligere ydmykelse at land som tidligere ble dominert av Sovjetunionen, nå slo seg sammen med den gamle erkefienden USA.

PUTIN OG JELSTIN: Vladminir Putin sammen med den sittende, russiske presidenten Boris Jeltsin, mindre enn ett år før Putin selv overtok jobben. Foto: ITAR-TASS

– Nato-utvidelsen ser voldsom ut på kartet, var dette en aggressiv handling av NATO?

– Det er en stor diskusjon, sier Ståle Ulriksen og viser til amerikaneren John Mearsheimer, som i årevis har advart om at Nato-utvidelsen til slutt kunne provosere frem en krig.

Særlig har Mearsheimer vært kritisk til at NATO innledet langsiktige forhandlinger, såkalt «intensivert dialog», om medlemskap med Ukraina og Georgia.

– Jeg tenker at alle land må få bestemme selv. Stormaktene skal ikke bestemme hvem små stater skal samarbeide med, sier Ulriksen.

Helge Blakkisrud er enig i at denne debatten ser vidt forskjellig ut fra Moskva.

– Russiske myndigheter mener at man fikk løfter om at NATO ikke skulle utvides østover mot at Sovjetunionen gikk med på at Vest-Tyskland og Øst-Tyskland kunne slå seg sammen.

KRIGSPRESIDENTER: Barck Obama, George W. Bush og Bill Clinton har alle ledet USA og NATO gjennom kriger som har provosert russerne. Foto: KEVIN LAMARQUE

De første årene etter at NATO utvidet østover deltok alliansen i flere kontroversielle kriger.

Bombingen av Serbia og Libya i 1999 og 2011 og den feilslåtte invasjonen i Irak har provosert og skremt russerne.

– Særlig bombingen av Serbia må ha gjort inntrykk på en ung Putin, sier Ulriksen. Da gikk NATO til angrep Russlands tradisjonelle allierte på Balkan uten mandat fra FN. Husk at det var for å forsvare Serbia at Russland gikk inn i første verdenskrig.

Denne konflikten førte til at Serbia måtte gi fra seg provinsen Kosovo. Mindre enn ti år senere ble landet anerkjent av USA og en lang rekke land. Som «et engangstilfelle».



For Blakkisrud, som er ekspert på ikke anerkjente stater, er dette et viktig paradoks:

– Innbyggere på Krim, i Sør-Ossetia og Abkhasia, provinser som ønsker løsrivelse fra Ukraina og Georgia, opplever dette som dobbeltmoralsk. At Kosovo blir anerkjent, men ikke dem.

Putins første krig ble oppgjøret med separatister i Tjsetsjenia. Putin arvet konflikten av Jeltsin og provinshovedstaden Grozny var fullstendig utbombet da krigen tok slutt.

Midt under sommer-OL i 2008 invaderte Putin Georgia, der målet var å forsvare de ikke anerkjente statene Sør-Ossetia og Abkhasia. Også her minner Ulirksen om at krisen kan spores tilbake til det kaotiske sammenbruddet av Sovetunionen:

– Flertallet i de to utbryterrepublikkene ønsket aldri å tilhøre Georgia. Og Georgia har egentlig aldri hatt kontroll over dem. Mye ville vært annerledes hvis problemet hadde blitt løst allerede i 1991, sier han.

Tror toget er gått for Putin

Hva med dagens krig. Kan Putin vinne den?

– Jeg tror det er for sent. I 2014 kunne kanskje ting gått anderledes, da var det sterk russisk støtte i byer som Mariupol og Kharkiv. Men etter åtte år med krig i Øst-Ukraina har folkeviljen i Ukraina endret seg dramatisk, sier Blakkisrud.

– Putin kan kanskje vinne militært, men han vil få store problemer med å kontrollere befolkningen

– Kan ukrainerne komme til å gi etter for overmakten?

– Nei, jeg tror de kommer til å stå i mot lenge i byene, kvartal for kvartal, sier Ulrksen.