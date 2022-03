Kvinne pågrepet i forbindelse med drapet på Martine Vik Magnussen

Politiet i London pågrep tirsdag en kvinne i 60-årene og har siktet henne for bistand i forbindelse med drapet på Martine Vik Magnussen i 2008. Drapssiktede Farouk Abdulhak er fortsatt ettersøkt.

I en pressemelding skriver britiske Metropolitan Police at kvinnen ble pågrepet tirsdag morgen.

– Kvinnen, som er i 60-årene, ble arrestert på en adresse i Westminster, mistenkt for å ha bistått en ettersøkt forbryter, står det i pressemeldingen.

Kvinnen sitter tirsdag i politiets varetekt i London. Det er uvisst på hvilken måte kvinnen skal ha medvirket i saken.

Metropolitan Police i London omtaler pågripelsen av kvinnen som et betydelig framskritt i etterforskningen av drapet på 23 år gamle Martine Vik Magnussen i London natt til 14. mars 2008.

Farouk Abdulhak fortsatt ettersøkt

Magnussen fra Asker ble funnet voldtatt og drept i et kjellerrom i leilighetskomplekset til milliardærsønnen Farouk Abdulhak, som hun var studievenn med.

ETTERSØKT: Dette bildet av Farouk Abdulhak ble tatt på det eksklusive utestedet Maddox bare timer før Martine Vik Magnussen ble drept. Foto: Privat

Abdulhak flyktet til hjemlandet Jemen via Egypt kort tid etter at den norske kvinnen ble funnet drept, og har siden oppholdt seg der.

Han er av britiske Scotland Yard mistenkt og etterlyst for drapet, men har ikke blitt stilt for retten fordi Jemen ikke har en utleveringsavtale med Storbritannia.

Denne skjermdumpen fra et overvåkningskamera er frigitt av britisk politi og viser Martine Vik Magnussen og milliardærsønnen Farouk Abdulhak idet de forlater den eksklusive nattklubben Maddox i Mayfair i London. Foto: Metropolitan Police

– Vil ikke forsvinne

Sjefsetterforsker i saken, Jim Eastwood, kommer i pressemeldingen med en klar beskjed til milliardærsønnen.

– Jeg snakker direkte til Farouk Abdulhak. Kom tilbake til Storbritannia. Kom tilbake for rettferdigheten.

Videre lover etterforskeren at de vil fortsette arbeidet.

– Farouk Abdulhak bør være klar over at denne saken ikke vil forsvinne. Jeg og mitt team vil fortsette arbeidet, og bruke alle muligheter til å forfølge ham og bringe ham tilbake til Storbritannia. Hans status som ettersøkt vil bestå, og vi vil ikke trappe ned vår innsats i å søke rettferdighet for Martines familie.

Politiet i London har også tidligere kommet med gjentatte oppfordringer til den drapssiktede om at han må returnere til Storbritannia.

Familien er orientert

Britisk politi opplyser at familien til Martine Vik Magnussen er orientert om utviklingen i saken.

– Martines familie er informert om den siste utviklingen i saken. Selv om det representerer et steg i riktig retning, er det fortsatt masse arbeid som ligger foran oss, sier sjefsetterforsker Eastwood.

Han sier også at politiet ønsker å gi familien en avslutning på politisaken.

– Siden Martines død har familien vist ekte vilje, sammen med etterforskningsteamet, til å oppklare saken og vi ønsker å komme til en slags avslutning på saken for familien hennes.