Spaghetti alla carbonara

Dette trenger du til 4-5 personer:

Ca. 400 g spagetti

Ca. 200 g røkt bacon i tynne skiver uten svor (i Italia brukes det ofte pancetta)



Eventuelt litt olivenolje til steking

1 fedd hvitløk

5 store eggeplommer

Ca. 100 g revet parmesan, eventuelt blandet med pecorino

Grovmalt pepper

1-1 ½ dl av kokevann fra pasta

PASTA ALLA CARBONARA: Serveres helt nylaget. Foto: God morgen Norge

Slik gjør du:

Pisk sammen eggeplommer med en gaffel, tilsett grovmalt pepper og halvparten av osten.

Kok pasta i rikelig med kokende lettsaltet vann. Kok til «al dente», pasta skal ha litt tyggemotstand (sjekk koketid på pakken).

Stek finhakket pancetta/bacon i litt olje og et knust fedd hvitløk i en stor stekepanne med høye kanter. Stek til baconet begynner å bli sprøtt. Trekk pannen til side og fjern hvitløken.

Hell pasta over i et dørslag, ta vare på ca. 1 ½ dl av kokevannet fra pastaen.

Varm opp baconet i stekepannen, trekk stekepannen vekk fra platen og tilsett avrent spagetti og litt av kokevannet 2-3 ss. Hell over eggeblandingen og vend om. Spe eventuelt med litt mer av kokevannet litt etter litt, mens du vender lett om på pannen slik at «sausen» blir fyldig og glatt og smører seg rundt spagettien. Blir pasta med saus for tykk tilsett litt av kokevannet til passe konsistens.

Server helt nylaget. Dryss med revet parmesan og grovmalt sort pepper (se tips).

Tips: Hell hel pepper i en liten stekepanne og varm opp pepper til den begynner å «poppe» uten å bli brent. Avkjøl og ha over i en pepperkvern.