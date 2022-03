GOD MORGEN NORGE (TV 2): Da landet stengte ned under pandemien, syntes paret Ole Martin (26) og Andre (29) at leiligheten deres i Oslo ble for liten. Da tok de grep og kjøpte seg en kirke i Telemark – som snart skal bli deres nye hjem.

Ole Martin Thorshaug Kristiansen og Andre Martins møttes på en bar på Solli Plass i Oslo. I 2021 skulle de gifte seg, men så kom pandemien og de bestemte seg for å kjøpe en kirke sammen.

– Vi ble forlovet i 2019, og hadde planer om å være forlovet i et par år før vi giftet oss i Portugal, hvor Andre er fra. Så kom pandemien og hele verden og Norge stengte ned. Da vi fikk korona ble vi innestengt i 10 dager i en leilighet på omtrent 50 kvadratmeter. Det var da vi innså at vi ikke ønsket å bo i en så liten leilighet, sier Ole Martin.

Paret begynte å se etter mulige prosjekter på Finn.no og de skjønte at boligmarkedet i Oslo ble for dyrt når ønsket var å få mer plass.

– At valget skulle lande på en kirke, det visste vi ikke. Vi ønsket at det skulle være høyt under taket og vi liker gamle bygninger, arkitektur, historie og møbler. Vi visste at vi så etter konvensjonelle bygninger, sier Andre.

Kirken ble avvigslet i 2020; det vil si at den ikke blir brukt i religiøse sammenhenger lenger. Likevel er det ikke slik at man bare kan kjøpe en kirke og flytte inn: Det er en søknadsprosess som må følges.

– Vi visste ikke om vi fikk bo i den da vi kjøpte den. Alle naboene måtte spørres. Hadde én sagt nei, hadde vi ikke fått lov. Men naboene elsker det. Det er ikke uvanlig i utlandet at kirker og kloster blir bebodd, men det er nok litt unorsk, sier Ole Martin.

OPPUSSINGSKLAR: Slik så kirkens hovedrom ut før oppussingen. Foto: Privat

Godt i gang med oppussing

Kirken har tidligere vært i det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. Nå skal kirken bli et hjem, og kjøperne er godt i gang med oppussingen.

MYE ARBEID: Det har vært mye å ta tak i etter paret kjøpte kirken. Det er Andre som er mest «handy» av kjæresteparet. Foto: Privat

– Vi har ordnet takrennene, fjernet trær rundt, og generelt stoppet forfallet. Vi har også laget oss et oppholdsrom og skal snart sette i gang med å legge inn vann og avløp, sier Ole Martin.

Når det kommer til interiør, har paret et ønske om «vintage-møbler».

– Hovedrommet vil fungere som en sal, her skal vi ha mange gjester. I andre etasje skal det være kjøkken og bad i 2022-standard. Vi er opptatt av at møblene har eksistert lenge og derfor bruker jeg mye tid på Finn.no, sier Ole Martin.

Ole Martin sitt engasjement for å finne møbler på Finn.no har smittet litt over på kjæresten, likevel synes Andre at det kan bli litt mye surfing på nett.

– Han har kjøpestopp nå, det trenger å si stopp av og til. Vi har ferdigstilt hovedrommet nå som er fullt av antikviteter. Nå bør vi prioritere vann og avløp, sier Andre smilende.

ETTER OPPUSING I KIRKEROMMET: Paret vil at hovedrommet skal fungere som en sal, hvor de har plass til mange gjester. Her ser vi stuen, hvor paret kjøpte sittegruppen brukt for 500 kroner. Foto: Privat Les mer NYTT LIV: Flere av møblene er antikke og er handlet brukt. Foto: Privat Les mer FERDIGSTILT: Hovedrommet er ferdigstilt. Foto: Privat Les mer ANTIKT FLYGEL: Paret er veldig glade i gamle møbler. Foto: Privat Les mer INNGANG: Inngangsdøren til hovedrommet. Foto: Privat Les mer

Fra by til bygd

Mens de venter på vann og avløp, bor paret i en leilighet i Oslo. De pendler til og fra kirken som ligger i Akkerhaugen i Midt-Telemark for å arbeide med oppussingen. Andre gleder seg til å kunne flytte til deres nye hjem.

– Jeg trodde at jeg likte store byer, for jeg har alltid bodd i en stor by. Da jeg flyttet til Oslo, begynte jeg å tenke at det var litt for stort for meg. Kanskje jeg faktisk ikke liker store byer så godt. Derfor var det godt å komme til Akkerhaugen og få den avslappende følelsen rundt seg, hvor en kan roe ned og være litt for seg selv, sier Andre.

– Selv om det er en veldig enkel bygd, så tenkte vi at det var et godt utgangspunkt for oss. Når du ser opp på kirken med de gotiske vinduene er den ganske stilig, og en er litt sånn «wow». Likevel har vi tatt oss noen runder etter at vi kjøpte og tenkt «herregud, hva har vi gjort?», sier Ole Martin.

BEDRE PLASS: Parets ønske om bedre plass er oppfylt. Her er Ole Martin i stueområdet. Foto: Privat

At de skulle ende opp med å bosette seg i en kirke i midten av Norge, så de derimot ikke for seg da de begynte å se etter et nytt sted å bo.

– Da vi ankom stedet for visning, så visste vi ingenting om området. Men jo lengre vi var der, jo mer ble vi knyttet til stedet. Det er så mye historie der og det er et vakkert landskap. Det er så absolutt mye å like, sier Andre.

Positive tilbakemeldinger

Kjæresteparet bestemte seg for å lage en Instagram-konto, hvor de deler mye fra prosjektet. Alt fra antikk-kjøp til oppussingsbilder.

– Vi ble enige om at vi måtte være åpne om hva vi drev med. Fordi når man kjøper en kirke som et homofilt par, kan folk begynne å lure på hvem vi er. Folk i området ble veldig nysgjerrige, de ønsket å bli kjent med oss, og da tenkte vi at vi like godt kan ha litt humor på det. Dermed opprettet vi Instagram-kontoen «2gays1church». Dette for å kunne svare på spørsmål dersom folk skulle ha det, sier Ole Martin smilende.

Selv om det har tikket inn noen negative kommentarer, er det for det meste positive tilbakemeldinger paret får.

– For hver stygge kommentar så er det 100 fine. Vi er veldig imponert og nesten rørt over hvor flotte folk det er rundt omkring i landet. Fordi vi får så mange fine meldinger, sier Ole Martin.

Muligheten for å gifte seg i kirken, ser ikke paret vekk ifra.

– Ja, vi ser på mulighetene for bryllup i kirken vår, men det blir jo et ganske tørt bryllup uten vann og sånn. Dermed må vi få vann og avløp på plass før det eventuelt blir bryllup i kirka, sier Ole Martin.