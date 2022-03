Samme dag som datteren skulle på sin første ultralyd, fikk mamma Gunn (51) den brutale beskjeden

Maria Lægreid Haldrosen (28) beskriver mamma Gunn som en åpen og sosial person. Hun tar alt på strak arm og har stålkontroll. 51-åriingen er tøff når det gjelder seg selv, men viser følelser og omsorg når det er andre det handler om.

Sånn er det nå også. Selv med diagnosen ikke-småcellet lungekreft, stadium 4 med spredning til andre organer. Kreftformen som er uhelbredelig og ikke kan opereres.

Selv er Gunn sykepleier og har jobbet med lungekreftpasienter på Radiumhospitalet i en årrekke. Likevel hadde hun ingen anelse om dette var det som plaget henne.

«Jeg tror du har kreft»

Det hele startet i 2020.

Trebarnsmoren hadde følt seg trøtt og slapp i noen måneder, men tenkte hun bare måtte begynne å trene. Hun slet med nattesvette, men trodde det var overgangsalderen som meldte sin ankomst.

Så kom tørrhosten. Det var ikke særlig ubehagelig og ikke hostet hun om nettene. Ettersom dette var høsten 2020, fristet det ikke å oppsøke legekontorene med hoste. Det var først da kollegene begynte å klage under møtene på Teams, at Gunn bestemte seg for å ta grep.

Hun oppsøkte fastlegen, som valgte å ta en blodprøve – en CA125-test eller en såkalt kreftmarkør. Den viste seg å være høy. Deretter gikk det slag i slag. På grunn av tidligere sykdomshistorikk ble hun først sendt til gynekologen.

– Han så han meg dypt inn i øynene når jeg kom og sa: «Jeg tror du har kreft».

Gunn ble sendt videre til CT og fire dager senere kom bildene tilbake.

Fredag 13. november skulle være en gledens dag for familien. Datteren Maria skulle på 18-ukerskontroll og ventet sitt første barn. I et annet legerom får Gunn beskjed om at hun har en skygge på lungene.

MOR OG DATTER: Gunn bor i Bømlo mens datteren Maria bor i Oslo. Likevel har de klart å besøke hverandre hver eneste måned det siste halvannet året. Foto: Harald Herland/ Lungekreftforeningen

Pinebenken

Sykepleieren hadde hørt mange historier om hvor forferdelig ventetiden er. Hadde hun kreft eller kunne det være noe annet? Hvor hadde i så fall kreften oppstått? Svaret på disse spørsmålene var avgjørende for veien videre.

– Den utredningsfasen var så forferdelig som det jeg har blitt fortalt. Det er rart å si at det er den verste perioden, når jeg endte opp med den diagnosen.

I drøye to uker ventet hun på det endelige svaret, og det var i dette tidsrommet kreften begynte å ta overhånd i kroppen. Etter bare noen minutter ved kjøkkenbenken måtte hun legge seg ned, og det å prate ble slitsomt. Gunn raste ned i vekt og hadde ikke matlyst. Maria, som også er utdannet sykepleier, forsøkte alt hun kunne for å få i moren mat.

Gunn begynte å google etter hodeplagg hun kunne bruke, da hun var forberedt på cellegift og at hun kunne miste håret. Hun handlet inn nye innesko og behagelige klær, for hun forberedte seg på lange uker på sykehuset.

1. desember fikk hun bekreftet det hun mistenkte. Det var lungekreft og de hadde en mistanke om mutasjon. 4. desember kom beskjeden om at kreften var uhelbredelig og operasjon ikke er en mulighet.

Lever fra kontroll til kontroll

Bildene av overkroppen lyste opp som et juletre.

Åtte-ti «lyspærer» under kragebeinet og en svulst på høyre lunge. Den var 4x7x6 centimeter. Og så var det åtte, ti lymfeknuter som lyste opp under ribbeina og i mageregionen. Den ene lå helt i nærheten av hovedpulsåren, i tillegg til en liten én på leveren.

Men hun var ALK-positiv. Det var en mutasjon, og det var en god nyhet.

– Mutasjoner generelt er krefttyper som ikke er knyttet til levesett, som for eksempel røyking. Den kan oppstå for hvem som helst og heldigvis er den ikke arvelig, sier Gunn, som ikke røyker. Hun fortsetter:

– Da fikk jeg målrettet behandling, så det betyr at jeg tar medisiner morgen og kveld. Kapsler. Og det er det. Jeg hadde forberedt meg på cellegift og strålebehandling og var klar til kamp, også kom jeg hjem igjen med en resept.

LEVER HER OG NÅ: Gunn Lægreid Haldorsen (51) nyter alle de små øyeblikkene i hverdagen. Foto: Harald Herland/ Lungekreftforeningen

Medisinen heter Alecensa. Etter bare noen dager ble hosten borte og hun fikk energien tilbake. Men hvor lenge disse tablettene holder kreften til Gunn i sjakk vites ikke. Det hun vet er at gjennomsnittlig leveralder for ALK-pasienter er seks til åtte år i USA, men at den er lavere i Norge

– Kroppen er lur og den vil finne ut av hvordan den skal komme seg forbi denne koden til medisinen. Så kroppen vil lage en immunitet mot medisinen og da vil kreften begynne å vokse igjen – og det er en ganske aggressiv type kreft, sier hun og fortsetter:

– Jeg må på kontroll hver tredje måned, og må dette så lenge jeg lever. Så nå lever jeg fra kontroll til kontroll.

Gledet seg ikke over graviditeten

Maria forteller at hun kjente på en håpløshet, da moren delte den dårlige nyheten. De hadde forberedt seg på kamp, men nå måtte de nøye seg med å få noen få år.

Da hun fikk tenkt seg om, innså hun at dette var det beste utfallet i en forferdelig situasjon.

– Alternativet hadde vært en veldig tøff cellegift- og strålebehandling, også hadde det i dette tilfellet ikke gått bra uansett. Nå som mamma lever såpass fint som hun gjør med de medisinene, så blir man vant til den hverdagen. Man glemmer det aldri, men man legger litt fra seg de vonde tankene fordi vi lever ganske normalt.

Likevel innrømmer 28-åringen at hun fortsatt sliter med å håndtere situasjonen – et halvannet år senere. I starten var det et sjokk. Så tok hun på seg sykepleier-hatten. Alt dette mens hun var gravid.

– Jeg var i en limbo. Jeg skulle føde et barn, samtidig som at jeg måtte forholde meg til at mamma skulle dø. Det var veldig tøft i en periode, og jeg klarte ikke å glede meg over at jeg var gravid. Men så gikk det noen måneder og jeg måtte forsone meg med det hele.

Milepæler

Gunn sin første milepæl var å få møte sitt første barnebarn. Når hun klarte dette, bestilte familien billetter til en konsert ett år frem i tid. Men med avbestillingsforsikring på moren sin billett, vel og merke. For Gunn er praktisk anlagt. Som da hun begynte å sjekke forsikringene sine og ryddet nattskuffen, da hun fikk dødsdommen.

Nå er Maria gravid på nytt og venter sitt andre barn til høsten. Dette er Gunn sin nye milepæl nå.

BESTEMOR: I april 2021 ble Gunn bestemor for første gang. Til høsten skjer det igjen. Foto: Lungekreftforeningen/ Applaus! film&tv

– Det å få bli bestemor har vært kjempestort. Jeg ble det i april i fjor og jeg rakk det. Nå fikk jeg en tidlig bursdagsgave med en konvolutt som inneholdt ultralydbilder av nestemann og det er veldig stas.

Selv om 51-åringen alltid har vært flink til å nyte de små øyeblikkene i hverdagen, har dette fått en annen betydning nå.

Hun har ikke skrevet noen «bucket list», men forteller lattermildt at hun har tatt sin første tatovering, blant annet. En strek på underarmen for hvert år hun overlever. Målet er at armen skal bli full av streker. Også skal hun kjøre raske biler på Rudskogen Motorsenter i april. Det gleder hun seg til.

Mor og datter forteller at familien bruker mye tid sammen, for de vet at hun lever på lånt tid. De er klar over at Gunn, etter all sannsynlighet, kommer til å gå glipp av store og små begivenheter i barna og barnebarnas liv.

– Jeg synes det er vanskelig å forholde meg til hva som skjer når medisinen slutter å fungere. Jeg tør ikke å håpe på noe, men de skal fungere i en liten stund til, sier Maria og utdyper:

– Vi prøver å ikke fokusere på det, men vi glemmer det aldri. For eksempel har datteren min allerede nå fått et brev og noen øredobber av mamma, som hun ikke skal åpne før hun en gang i fremtiden tar hull i ørene. Mamma er jo mest sannsynlig ikke her da. Men det vil vi ikke tenke på, for vi har det ganske fint nå.