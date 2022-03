Åpner opp om framtida og frykten for det «vanlige» livet

Therese Johaug har annonsert at hun legger opp. Marte Olsbu Røiseland er i tenkeboksen. Det samme er Tiril Eckhoff - men 31-åringen antyder at hun ikke føler seg helt klar for å legge geværet på hylla riktig ennå.

HOPPENDE GLAD: Tiril Eckhoff tok individuell sølv-og bronsemedalje i OL. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA

– Jeg er jævla usikker. Men det er noen få ting jeg har lyst til å klare før jeg legger opp.

– Hva er de tingene?

– Det er noen mål jeg har satt for meg selv. Akkurat nå klarer jeg ikke å se fire år fram, men jeg klarer å se noen år framover.

– Er det resultatmål eller handler det om andre ting?

– Det er utviklingsmål. Den siste sesongen min nå har gått litt på tverke, og jeg har gjort noen feil prioriteringer. Faen, skal dette være det siste året mitt? Det klarer jeg ikke helt å se for meg, sier Eckhoff til TV 2.

Frykter det «vanlige» livet

Fra å være verdens suverent beste skiskytter sist vinter har motgangen tårnet seg opp denne sesongen.

I desember måtte hun trekke i nødbremsen og reise hjem til Norge for medisinske undersøkelser, for å finne ut om det var noe galt med kroppen. Men Eckhoff reiste seg i tide til OL i Beijing, der hun tok individuell sølv- og bronsemedalje, samt stafettgull på mixed.

I helga tok hun også sesongens første verdenscupseier på jaktstarten i Kontiolanhti. Siden 2014/15-sesongen har det aldri skjedd at Eckhoff ikke har vunnet minst ett løp.

31-åringen innrømmer at hun ikke har lagt noen plan for livet etter karrieren.

– Det er så skummelt det andre livet, synes jeg. Å finne sin plass etter en lang karriere. Det tror jeg ikke alltid er like lett.

VM i skiskyttergale Nove Mesto om to år kan være innen rekkevidde for Eckhoff - som heller ikke stenger døra helt igjen for et siste OL i Italia om fire år.

– Jeg har deltatt i tre OL, i Russland, Sør-Korea og Kina. Det ville vært vakkert å oppleve et OL i Italia, med skiskytingen i Anterselva. Men jeg orker ikke å tenke så langt. Jeg er ikke like planmessig som Ole Einar (Bjørndalen), ler hun.

– Hva med VM om to år?

– Jeg tror det blir ganske vilt. Jeg skal ta en skikkelig evaluering etter sesongen og se om jeg orker dette livet. De siste to årene har vært så vanvittig spesielle. Det å være så asosial og leve så tett på et lag, som på mange måter blir den eneste sosiale omgangen du har. At man konstant ikke ser familie og venner. Det har vært innmari spesielt. Jeg har opplevd alt som toppidrettsutøver, så spørsmålet er om jeg er sulten nok, sier Eckhoff.

ET FJERDE OL i 2016? Tiril Eckhoff stenger ikke døra helt igjen. Foto: Heiko Junge

Vil kose seg etter karriereslutt

Hun så sin gode venninne Therese Johaug få et fantastisk punktum i Holmenkollen sist helg, gjennom en lang triumfmarsj i løypa der publikum hyllet henne hele veien.

Etterpå fortalte Johaug at en av de viktigste grunnene for å gi seg er fordi hun ønsker å bli mamma.

– Jeg har en drøm om å bli mamma en gang i fremtiden. Jeg har holdt på å trent vanvittig mye i mange år. Det er ikke bare-bare å bli gravid på første forsøk heller, for å si det sånn. Jeg kjenner at jeg ikke klarer begge deler, sa Johaug.

Tiril Eckhoff er et par år yngre og forlovet med Ånund Lid Byggland. Hun svarer slik på spørsmål om hun tenker på noen av de samme tingene som Johaug:

– Hvis man er så heldig å få barn, begynner det snart å bli tid for det, selvfølgelig. Men jeg har veldig lyst til å kose meg litt etter karrieren også, for de siste årene har vært den sykeste påkjenningen.

– Men hvis du skulle legge opp, ville du ikke annonsert det før Kollen-rennene så du også kunne få hyllesten?

– Ha-ha. Det å drive med langrenn og skiskyting er litt forskjellig, da. Therese gikk omtrent rundt og gråt. Det hadde ikke vært lett å skyte hvis det kom masse tårer i siktet, sier Eckhoff.

– Men måten Therese avsluttet på i Holmenkollen var helt fantastisk. Jeg begynte å gråte av det intervjuet etterpå. Det var så gjennomført og fint, sier hun.