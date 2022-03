Grue-drapet: kvinne døde som følge av knivskader

Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at kvinnen som døde etter en alvorlig voldshendelse i Grue 1. mars er klar.

I en pressemelding kommer det frem at kvinnen som ble utsatt for en alvorlig voldshendelse i Grue døde av knivskader.

Etterforskningen pågår fremdeles og den siktede skal avhøres videre i tirsdag.

Innlandet politidistrikt har fortsatt bistand fra Kripos i etterforskningen. Kripos bistår med blant annet avhør og kriminaltekniske undersøkelser.

Politiet opplyser at etterforskningen så langt viser at det ikke er grunn til å tro at det var flere involverte gjerningspersoner.