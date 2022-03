United-legende: – Ser Klopp gjøre det samme som Sir Alex Ferguson

Se Liverpool – Inter på TV 2 Play og TV 2 Sport 1 tirsdag fra kl. 20.00

Liverpool vant nylig ligacupen, er videre i FA-cupen og med 2-0-seier i den første kampen mot Inter, har rødtrøyene fra Anfield den ene foten i Champions Leagues kvartfinale.

I tillegg er Jürgen Klopps menn i ferd med å hente inn ligaleder Manchester Citys forsprang på tabellen og er nå for alvor med i kampen om Premier League-troféet.

MANAGERLEGENDE: Manchester Uniteds tidligere manager Sir Alex Ferguson. Foto: Mike Egerton

Sky Sports-ekspert Gary Neville, som spilte for Manchester United fra 1992 til 2011 og vant åtte Premier League-titler og to Champions League-pokaler med klubben, sier at han ser likheter mellom Klopp og den legendariske manageren Sir Alex Ferguson.

For etter 1-0-seieren mot West Ham i Premier League forrige helg, jublet Klopp hemningsløst for seieren. Det har ikke tyskeren hatt som vane etter såkalte «sliteseire».

– Vi så alle Jürgen Klopps feiring mot slutten av seieren mot West Ham, og den feiringen sa alt. Sir Alex Ferguson gjorde ofte det samme. Han feiret enormt etter 1-0-seire, fordi han visste for viktige de var, poengterer Gary Neville overfor Sky Sports News.

– Uten oss kunne de feiret i februar

Manchester City topper for øyeblikket Premier League-tabellen seks poeng foran Liverpool, men de lyseblå fra Manchester har én kamp mer spilt.

Jürgen Klopp er overbevist om at Manchester City kunne ha feiret Premier League-troféet allerede i februar de siste årene dersom det ikke hadde vært for Liverpool.

– Om vi ikke kunne vært her denne sesongen, eller forrige sesong, eller for to år eller tre år siden, så ville Manchester City vært mestere allerede i februar. På grunn av oss har kampen om ligatroféet vært mye tettere. Og dersom City ikke hadde vært der, så er det store sjanser for at det var vi som hadde blitt ligamestre, slår Klopp fast i et intervju med Sky Sports News.

– Jeg kan si det samme om Pep

Manchester Citys suksessmanager Pep Guardiola har tidligere uttalt at Liverpool under ledelse av Jürgen Klopp er den tøffeste motstanderen han noensinne har møtt i sin karriere.

– Jeg kan si det samme om Pep og Manchester City, svarer Klopp, før han utdyper:

– City er den tøffeste motstanderen jeg noensinne har hatt. Men ikke glem at jeg også møtte ham da han var i Bayern München. Jeg kan ikke akkurat si at han har gjort det lettere for meg her, gliser tyskeren.

– Men jeg vet hva han mener med det. Vi har pushet hverandre til et helt vanvittig høyt nivå de siste årene, med tanke på alle poengene vi har tatt. Ok, vi klarte ikke å holde helt følge forrige sesong av åpenbare årsaker, men i de andre sesongene har vi absolutt hengt med, sier han.

For øyeblikket kjemper Liverpool på fire fronter og kan stikke av med en ellevill og historisk kvadruppel-triumf med seier i både ligacupen, FA-cupen, Premier League og Champions League.

– En enorm trussel for motstanderne

Selv om Klopp mest av alt liker å snakke om neste kamp, og ikke det som kan komme til å skje, er han ikke i tvil om hva årsaken til suksessen denne sesongen er.

– Denne sesongen har vi hatt muligheter til å gjøre endringer. Uten mulighetene til å gjøre endringer, så ville vi ikke hatt samme momentum. Vi har spilt på søndager, så på onsdager, så på lørdager, og nå skal vi spille på tirsdag (mot Inter, red. anm). Det er jo egentlig fryktelig. Men når vi kan gjøre endringer, som for eksempel på midtbanen, så er det mulig, forklarer han.

Gary Neville mener på sin side at nøkkelen til videre suksess først og fremst ligger i Liverpools offensive kraft.

– Se på spillere som Sadio Mané, Mohamed Salah, Firmino, Diogo Jota, Luis Diaz og Divock Origi – seks spillere som utgjør en en enorm trussel for motstanderne. Tre av disse er i verdensklasse. De vil utgjøre en enorm trussel mot slutten av sesongen. Vi så da Liverpool vant ligacupen forrige uke at har lyst på mer, konkluderer han.