Niklas Baarli om å komme ut av skapet: – Var redd for å skuffe pappa

Programleder Niklas Silseth Baarli (32) er en mann som ikke er fremmed for å by på seg selv. Men i «Alt min far ikke har lært meg», forteller han åpent om hvor vanskelig det var for han å forteller om legningen til faren.

I Niklas Silseth Baarli sitt nye program «Alt min far ikke har lært meg» går Baarli gjennom den store manndomsprøven når faren hans, Lars Baarli (70), lærer han å bli mer nevedyktig.

For Baarli har mye å lære når det kommer til praktiske ferdigheter, og han har selv lyst til å dyrke sine maskuline sider.

Far og sønn snakker om mye forskjellig i løpet av sesongen, og i denne ukens program forteller 32-åringen åpenhjertig om hvordan det var for han å komme ut av skapet.

STORE MASKINER: Denne uken får Baarli prøve seg som steinknuser. Foto: Magne Sandnes/ TV 2

For selv om vi kjenner Baarli som en åpen og ærlig type, var det ikke like enkelt for ham å fortelle om legningen sin til faren som tenåring.

– Det å komme ut av skapet er noe av det skumleste jeg har gått gjennom i livet. Det føltes så totalt og livsfarlig. I det man sier det så er det gjort. Det er som å hoppe fra et stup, forteller han i programmet.

Redd for å skuffe

Selv i moderne tid er det ikke bare enkelt å leve som skeiv i Norge. Og da Baarli bestemte seg for å fortelle at han var homofil for familien visste han at livet ville forandre seg for alltid.

FAMILIEN: I fjor giftet Baarli seg med sin kjære Benjamin Silseth (30). Sammen har de hunden Bjarne. Foto: Espen Solli/ TV 2

– At jeg elsker en fyr og er gift med en fyr bør ikke være et problem for noen. For det har ingen påvirkning på noen andres liv enn mitt. Men slik er det ikke, sier han til faren sin.

Det letteste i verden hadde vært å være som alle andre. og han mener at verden unektelig blir litt vanskeligere ved å være skeiv.

– Man skiller seg ut, man blir en minoritet, man kommer til å støte på motstand i livet. Bare det at man må komme ut av skapet er et tegn på at ikke verden er klar for det.

– Hvorfor var det vanskelig å komme ut av skapet?

– Jeg var livredd for å skuffe noen, og bryte med forventninger. Når jeg først har fortalt det, er det ingen vei tilbake. Jeg endrer livet med noen få ord, forteller Baarli til TV 2.

32-åringen forteller at han fortalte om legningen til moren da han var 14, men han klarte ikke fortelle det til faren før to år seinere.

– Det er noe spesielt med at det er faren min. Jeg var redd for å skuffe han, og det bildet han har av hvordan en sønn skal være.

– Mange har godt av å se det

Da han var 16 år gammel glapp det plutselig ut av han over kjøkkenbordet. Det viste seg at forestillingen han hadde om farens forventninger kun eksisterte i hodet hans.

– Pappa viste seg å være god og snill, og han tok det veldig godt imot. Det var jeg selvfølgelig veldig glad for.

Selv mener at han at mange har godt av å se homofil-praten mellom han og faren i programmet.

– Jeg gleder meg til å se det på TV. Det var en fin prat, som jeg tror mange kan ha godet av å se. Det er mange som er i den situasjonen der, og som sitter med de samme følelsene som jeg gjorde, forteller han til TV 2.

Faren til Baarli forteller også hva han følte da sønnen kom ut av skapet.

– Da du kom ut av skapet var jeg den siste som fikk vite det. Og det var litt sårende at jeg skulle være den siste, husker jeg.

– Men jeg tror du har fått et mye bedre liv etter du fortalte det. Nå har du fått lov til å være deg selv på alle mulige måter, sier han til sønnen.

GODT FORHOLD: I «Alt min far ikke har lært meg» knyter far og sønn Baarli et enda tettere bånd. Foto: Magne Sandnes/ TV 2

Faller mellom to stoler

Till tross for at Baarli syntes det var skummelt å komme ut av skapet, er han glad for at han vokser opp som homofil i dag.

– Jeg synes for så vidt vi er heldige som vokser opp idag. I hvert fall siden vi er homofile. Rollen som mann generelt er mye videre og inneholder mer enn slik pappas oppvekst som mann var.

Programlederen fra Moss er også ærlig på at han lenge har kjent at han faller mellom to stoler.

– Jeg er ikke er en stereotypisk homofil i væremåte. Jeg har ikke følt at jeg har vært homo nok for å passe inn i det skeive miljøet – og heller ikke hetero nok til å kunne passe helt inn i det heteronormative miljøet heller.

– Tror du det er lettere for unge i dag å fortelle til foreldrene at de er skeive?

– Det håper jeg, men den indre kampen er nok like sterk for mange. Men det er nok lettere i noen miljøer enn andre. Det ligger fortsatt mye tabu rundt dette temaet for eksempel religiøse mijløer og i innvandringsmiljøer, forteller Baarli som håper at åpenheten hans kan hjelpe andre der ute.

