Ailin (50) fikk sjokk da hun så dette: – Føles som et overgrep

For Ailin Richardsen (50) virket det lenge umulig å komme seg inn på boligmarkedet i Oslo som enslig.

Lykken var derfor stor da hun sommeren 2019 endelig fikk mulighet til å kjøpe sin første leilighet gjennom et fullfinansiert lån i Husbanken.

Takknemlig over endelig å ha blitt huseier, flyttet hun inn i en leilighet i førsteetasje på Grünerløkka i Oslo.

– Leiligheten var bare på 30 kvadratmeter, men den var min, sier Ailin.

Leiligheten var ikke godkjent

Kort tid etter at Ailin flyttet inn, fikk hun vite at leiligheten hennes ikke var godkjent av Plan- og bygningsetaten.

– Da jeg kjøpte leiligheten visste jeg at det skulle settes inn en ventil på soverommet mitt, men jeg ante ikke at leiligheten ikke hadde ferdigattest, sier Ailin.

Allerede i 2017 ble det oppdaget ved en tilfeldighet at de fire leilighetene i første etasje kun var godkjent som to.

Denne saken hadde vært et hodebry for borettslaget gjennom flere år.

Styret i borettslaget jobbet derfor iherdig med å få leilighetene godkjent av etaten. Dette skulle gjøres på den billigst mulige måten.

Ett av punktene Plan- og bygningsetaten krevde for å kunne gi godkjenning var at hver av de små leilighetene måtte få eget ventilasjonssystem.

I tillegg takket den ene avtrekksvifta i bygget for seg i august 2019, og skulle byttes ut samtidig som det andre arbeidet ble gjort.

Monsterrør i taket

I juli 2020 hastet det å få leilighetene godkjent.

Ifølge Ailin hadde hun fått beskjed av borettslaget om at det kun skulle monteres en liten ventil på soverommet hennes.

Hun hadde vært plaget med dårlig luft i leiligheten sin i de ni månedene hun hadde bodd der, og gledet seg til at arbeidet skulle bli gjort.

– Jeg var lykkelig over endelig å skulle få luft inn i leiligheten min.

Den 2. juli ga Ailin fra seg nøklene til leiligheten, slik at entreprenører kunne komme og utføre arbeidet.

Da hun kom hjem, ble hun møtt av noe hun aldri hadde forestilt seg.

Store metallrør strakte seg gjennom hele den lille leiligheten hennes.

– Jeg kjente at tårene presset på, og jeg var helt i sjokk. Jeg sto der sammen med en i borettslagsstyret, og spurte «dere er vel ikke ferdig nå?»

Se hvordan leiligheten ser ut i videoen øverst.

Et par uker tidligere hadde hun og de andre beboerne i første etasje fått tilsendt en tegning av arbeidet som skulle bli gjort i leilighetene.

Men Ailin forteller at hun ikke visste at rørene skulle ligge utenpå veggen.

– Både borettslagsstyret og arkitekter hadde vært på befaring et par uker før monteringen. Så jeg skjønner ikke at vi ikke hadde blitt informert om dette tidligere.

Se svar fra borettslagsstyret lenger ned.

– De hadde ødelagt leiligheten min

TV 2 hjelper deg har også vært i kontakt med de tre andre beboerne i første etasje. Ingen av dem visste på forhånd hvor omfattende inngrep som ville bli gjort i leilighetene deres.

En av dem er Jan William Fines. Han var på ferie da arbeidet ble gjort. I likhet med Ailin ble han sjokkert da han kom hjem og så resultatet.

– Jeg tenkte at nå har de ødelagt leiligheten min, sier Jan William.

OPPRØRENDE: Slik er rørene over kjøkkenskapet til Jan William Fines. Foto: Jan William Fines/Privat.

I motsetning til Ailin hadde han fått en muntlig beskjed fra ett av styremedlemmene i borettslaget om at det kom til å bli satt opp ett rør i leiligheten hans.

– Han sa at det kom til å gå et rør fra stuen min og inn i gangen. Det var greit for meg det, men jeg visste ikke at det ville bli montert fire store rør som går gjennom hele leiligheten, forklarer Jan William.

De to andre beboerne TV 2 hjelper deg har snakket med fikk bokset inn rørene, og har nå solgt leilighetene sine.

En av dem er Kristin Lethigangas. Hun forteller at hun raskt forsto at det måtte gjøres noe med rørene før hun solgte leiligheten.

– Jeg fikk inn en megler som anslo at leiligheten min på 24 kvadrat hadde et verditap på 150.000 kroner, slik som den så ut med de synlige rørene.

Kristin bestemte seg derfor for å få hevet og bokset inn rørene. Dette kostet henne 85.000 kroner.

Etter det pakket hun sakene sine og flyttet.

– Det ordnet seg jo for meg, men jeg kjenner at jeg blir provosert bare av å snakke om det, sier Kristin.

FØR: Slik så rørene på kjøkkenet til Kristin ut før hun fikk bokset de inn. Foto: Kristin Lethigangas/Privat. Les mer ETTER: Slik så kjøkkenet til Kristin ut etter at hun fikk bokset inn rørene. Foto: Magne Risnes Les mer

– Lyden gjør meg smågal

Det er nesten to år siden rørene ble satt opp i leilighetene. Beboerne har gjentatte ganger klagd inn saken til styret i borettslaget, og ble lovet et møte hvor saken skulle diskuteres.

Men dette møtet ble aldri noe av.

Høsten 2020 ble arbeidet godkjent av Plan- og bygningsetaten. Etter det la styret saken død.

For Ailin og Jan William er det derimot vanskelig å glemme monsterrørene de har i taket.

– En ting er det rent estetiske, men lyden holder på å gjøre meg smågal. Jeg har TV-en på konstant for å forsøke å overdøve lyden, sier Ailin.

– Jeg sliter mer med hodepine enn jeg har gjort tidligere, og det er en smerte jeg ikke hadde kjent før. Noen netter sliter jeg også med å sovne på grunn av støyen, forklarer Jan William.

Etter tips fra TV 2 hjelper deg har de to målt støynivået i leilighetene sine med en mobilapp. Ifølge de uoffisielle målingene overstiger lydnivået i begge leilighetene Norsk Standard for støy i oppholdsrom.

Hadde ett mål for øye

Etter at saken ble godkjent av Plan- og bygningsetaten har Ailin hatt lite kontakt med styret.

– Jeg syns det er trist. Styremedlemmene er jo hyggelige folk, men alt dette har gjort at jeg har mistet litt av tilliten min til dem, sier Ailin.

Styret i borettslaget skriver i en mail til TV 2 hjelper deg at saken med å få leilighetene godkjent var en årelang og tidkrevende prosess.

– Vi synes det er trist at enkelte av andelseierne ikke er fornøyde med resultatet av arbeidene, men dette var altså arbeider som ble gjort med ett mål for øye, å få leilighetene godkjent av plan- og bygningsetaten på borettslagets regning.

– Siden dette var noe hele borettslaget skulle betale for i fellesskap, valgte vi naturlig nok den rimeligste løsningen som ville føre til godkjenning, skriver styret.

De har derimot ikke svart på spørsmålene om de på forhånd visste hvordan det kom til å se ut, eller om de kunne gjort noe for å unngå et så omfattende inngrep i de små leilighetene.

Styret har heller ikke svart på spørsmålet om hvorfor beboerne ikke ble bedre informert på forhånd.

Etter at TV 2 hjelper deg opplyste styret om at støynivået i leilighetene ser ut til å være høyere enn kravene, har de besluttet å ta tak i saken på ny.

– Det er helt ny informasjon for oss i styret. Vi vil be installatøren komme og sjekke anlegget i alle fire leiligheter så fort som mulig med tanke på støynivået.

I en e-post til Ailin ber styret henne om å være tålmodig underveis i prosessen. Ailin har svart at hun krever fortgang, men har ikke fått svar på sin siste henvendelse.

– Har ikke gjort jobben sin

Forbrukeradvokat Ola Fæhn reagerer på inngrepene som har blitt gjort uten tillatelse fra beboerne.

– Jeg syns absolutt ikke at borettslaget har gjort jobben sin. Her har kommunikasjonen svikta ut til beboerne, og jeg tenker at borettslaget ikke har rett til å sette opp slike installasjoner i leilighetene, uten at de som bor der er bedre informert.

Fæhn synes også det er rart at borettslaget ikke klagde inn saken til installatøren, etter gjentatte klager fra beboerne på den estetiske gjennomføringen av arbeidet.

REAGERER: Forbrukeradvokat Ola Fæhn mener at borettslaget ikke har informert beboerne tilstrekkelig på forhånd. Foto: Moment Studio

Nå, snart to år etter, er det vanskeligere å få rettet opp dette med en reklamasjonssak, forklarer han.

Forbrukeradvokaten mener derfor at borettslaget er pliktig til å betale for innboksing av rørene i leilighetene til Ailin og Jan William.

– Det å kasse inn rørene både for å gjøre det finere og skjerme for støy, det mener jeg er det minste borettslaget kan gjøre, sier Fæhn.

– Overgrep i eget hjem

Ailin har lenge prøvd å forsone seg med monsterrørene, men plages daglig av både synet og lyden fra det massive ventilasjonsanlegget.

SISTE UTVEI: Ailin Richardsen følte at hennes siste utvei var å gå til media med saken. Foto: Ailin Richardsen/Privat.

– Føles som et overgrep i eget hjem, at noen tar seg inn i min frie sone og setter inn dette.

– Det har vært altoppslukende og jeg har ligget våken på natta, sier Ailin.

Hun føler at hennes siste utvei var å gå til media med saken.

– Folk sier til meg at de aldri hadde godtatt dette, men jeg føler meg litt bundet på hender og føtter for jeg har jo ikke råd til advokathjelp.

Etter at hun tok kontakt med TV2 hjelper deg, har Ola Fæhn bistått Ailin med advokathjelp.