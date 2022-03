Det er en stor begivenhet, når et av verdens mest eksotiske bilmerker etablerer seg i lille Norge. Formula Automobile Norge er navnet på den blodferske, offisielle importøren av Ferrari. De ble offisiell eneimportør og forhandler av Ferrari 1. januar – og nå inviterte de pressen til visning av de eksklusive lokalene sine på Billingstad.

Alllerede på utsiden har de sørget for å gi økt puls. Der står nemlig en Ferrari LaFerrari. Dette er én av bare 499 produserte utgaver av akkurat denne spesialmodellen – som har 949 hestekrefter fra den hybride drivlinjen. Selvsagt med en V12-motor som selve kjernen.

Det kaller vi en varm velkomst!

Mange vet at Formula Automobile har vært Maserati-forhandler en stund, allerede. Nå får de altså flere og enda mer eksotiske, italienske grombiler.

Og det er ikke bare bilene som skiller seg ut fra det du er vant med. Her skal kundene virkelig oppleve noe ekstraordinært, allerede ved bestilling av bilen sin. Ferrari har høy krav til hvordan deres forhandlere skal fremstå.

Her står den. Ferrari LaFerrari - én av bare 499 produserte.

– Intens jobbing

– Vi gleder oss veldig over å kunne ønske velkommen til våre nye lokaler. Dette har vi ventet lenge på – og nå skjer det, endelig. Dette er dagen da Ferrari kom til Norge. Der har du tittelen, smiler en fornøyd daglig leder Rune F. Brath, i møte med pressen.

Han og de andre ansatte har de siste månedene jobbet intensivt med å bygge om og tilpasse lokalene i forhold til de kravene som må møtes, for å kunne smykke seg med tittelen Ferrari-forhandler.

Brath viser stolt fram bronsestatuen av en hest, som det synlige beviset på at de nå er med i det gode selskap.

Daglig leder, Rune F. Brath, foran det synlige beviset på at vi nå har den første og eneste offisielle importøren og forhandleren av Ferrari i Norge.

Hemmelig dør

Når du kommer inn døra er det rett inn i showrommet – for anledning blant annet utrustet med en Formel 1-bil fra 2017!

Litt lenger inn kommer du inn i lounge-området. Her er en liten bar, sofa og stoler. Men den den ene veggen her inne er helt spesiell. Den kan nemlig åpnes. Nesten som en hemmelig inngang. Og i "bakrommet" her, er der magien faktisk skjer. Hit kommer nemlig de kundene som skal bestille bil. Her inne er det nærmest uendelige muligheter for å lage nettopp din bil helt unik.

Ingen like biler leveres ut til kunde.

– Alle som kjøper Ferrari får tilbud om å reise til Italia for å fullføre konfigureringen, der egne team fra Ferrari bistår, forteller salgssjef, Bård Abrahamsen.

Høye ambisjoner

– Vi kan ikke si hvor mye det har kostet å få på plass alt dette. Men som du skjønner har det vært en stor investering. Vi kan heller ikke si hvor mange biler vi har ambisjoner om å selge. Det vi imidlertid kan og vil si, er at dette er en langsiktig satsning, forteller Brath videre.

Formula Automobile Norge har slagordet "Sammen om lidenskapen". Det er ikke tilfeldig.

– Ferrari tilbyr en rekke arrangement og turer, med og uten kjøring, der fellesnevneren er lidenskap for bil. For mange er dette fellesskapet like viktig som selve bilen, fortsetter Brath.

Til åpningen har man fått celebert besøk av denne godbiten - nemlig spesialmodellen Daytone SP3. En bil som blir produsert i kun 599 eksemplarer. Startpris? Rundt 22 millioner kroner ...

Skifte i holdning

I fjor var det rekordår for Ferrari-salget i Norge. Økningen fra 2020 var på over 400 prosent. 21 nye modeller ble registrert.

Nordmenn har virkelig gitt seg Janteloven i vold de siste årene. Italienske superbiler var lenge fy-fy – og forbundet med kritiske blikk, baksnakking og misunnelse.

De senere årene har det imidlertid skjedd et skifte. Bilentusiasme, også den knyttet til eksostiske superbiler, er blitt langt mer akseptert. I tillegg er det mange som er villige til å bruke mer penger på bil, enn tidligere.

Slik sett er timingen av den nye Ferrari-forhandleren god.

Ansvarlig for Pre-owned-avdelingen, Jonas Lunden, gleder seg til å formidle noen av perlene som står klare ...

Lever evig

Produksjonen av Ferrari-modeller er svært begrenset. Rundt 10.000 biler i året. De fleste bilene kjører under 2000.-3.000 kilometer i året.

– En Ferrari skrotes sjelden. Derfor levere i prinsippet mange av disse bilene "evig", forteller daglig leder, Rune F. Brath.

I kjelleren finner vi for øvrig Norges mest eksklusive bruktbil-butikk – eller som Formula Automobile kaller det: "Pre-owned"-biler. Også denne bygget for å tilfredsstille Ferraris krav.

– Vi kan tilby helt unike tjenester som Ferrari Approved – som er en trygghetsgaranti ved kjøp av opptil 15 år gamle biler. Slike garantier kan kun tilbys fra offisiell Ferrari-forhandler, forteller Jonas Lunden, som har ansvaret for denne avdelingen.

Her står det en rekke godbiter og skinner som om de skulle vært nye.

Denne spesialmodelen fikk sin Norgespremiere i forbindelse med åpningen. Det er en Ferrari 812 Competizione

Norgespremiere

Ved åpningen var det i går både offisielle representanter fra Ferrari i Italia på plass – og et utvalg av de norske kundene.

Her fikk de se nærmere på den helt ekstraordinære modellen Daytona SP3. De fikk også med seg Norgespremiere på Ferrari 812 Competizione. En spesialutgave av 812-serien. Den er mer sportslig, lettere og har et enda råere lydbilde enn en "vanlig" 812-modell (se og hør i videoen!). Sistnevnte har en spinnvill 6,5-liters V12-motor på over 800 hestekrefter. Startpris på denne er 6,7 millioner kroner. Tre Competizione-modeller blir tilgjengelig for norske kunder.

En Monza SP2 var også på plass – bare for å bidra ytterligere til den allerede svært høye eksklusivitets-faktoren.

Alle disse bilene – og de helt unike lokalene – kan du se mer av i videoen øverst i denne artikkelen! Det er verdt å få med seg ...

