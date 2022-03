Tar jod-grep – men denne gruppen må vente

Nordmenn har valfartet til apotekene for å kjøpe jod-tabletter som følge av frykten for atomulykke i forbindelse med krigen i Ukraina.

Det har ført til mangel på legemiddelet Jodix i Norge. Produktet er nå utsolgt i nærmest alle apotek.

Men nordmenn må imidlertid vente lenge før det blir tilgjengelig igjen.

Det kommer nemlig ikke mer Jodix til Norge før 20. april til tross for økt produksjon, opplyser selskapet bak legemiddelet Orion Pharma til TV 2.

Også Legemiddelverket bekrefter at de har fått samme opplysning.

REVET VEKK: Jodix har på kort tid blitt revet vekk fra hyllene. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det er uheldig at det er mangel på Jodix. Apotekene hadde et stort jod-lager, men Ukraina-krisen utløste et massivt innkjøp av befolkningen. Jeg er sikker på at apotekene, grossistene og produsentene ikke så for seg at dette skulle skje, sier overlege Ingrid Aas i Legemiddelverket til TV 2.

Nytt legemiddel for tre grupper

Som følge av den store mangelen på jod-tabletter, kommer en ny jodtablett på markedet neste uke; kaliumjodid Serb 65 mg, opplyser Legemiddelverket.

Folk flest vil imidlertid ikke få tilgang til dette legemiddelet. Det vil sendes direkte til beredskapslageret som kommunene kan bestille fra.

Det er krav om at kommuner har et jod-lager til barn under 18 år, gravide og ammede.

– Det er mulig kaliumjodid Serb kan havne på apotekene etter hvert, men ikke slik det ser ut nå, sier Aas i Legemiddelverket.

– Det er liten sannsynlig at det kommer jod-tabletter i apotekene før 20. april, sier hun.

Når det er mangel på et legemiddel i Norge, kan utenlandske pakninger bli solgt midlertidig. Aas i Legemiddelverket sier at det tar ofte lang tid å skaffe disse produktene. Hun sier at dette er neppe aktuelt for Jodix, også fordi mangel-situasjonen er lik i flere europeiske land.

Fakta: Eksempel på beredskapslager 9 liter vann per person

to pakker knekkebrød per person

en pakke havregryn per person

tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person

tre bokser med pålegg med lang holdbarhet per person

noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade

medisiner du er avhengig av

ved-, gass eller parafinovn til oppvarming

grill eller kokeapparat som går på gass

stearinlys, lommelykt med batterier eller parafinlampe

fyrstikker eller lighter

varme klær, pledd og sovepose

førstehjelpspakke

batteridrevet DAB-radio

batterier, ladet batteribank og mobillader til bilen

våtservietter og desinfeksjonsmiddel

tørke-/toalettpapir

litt kontanter

ekstra drivstoff og ved/gass/parafin/rødsprit til oppvarming og matlaging

jodtabletter ved atomhendelser dersom du er under 40 år, gravid, ammende eller har barn som bor hjemme Kilde: DSB

– Derfor er det neppe aktuelt med Jodix. Vi håper og tror det er tilbake i norske apoteker 20. april.

Beskjed

Forrige uke ba Helsedirektoratet norske kommuner om å gjennomgå jod-beredskapen for barn under 18 år, gravide og ammede. Folk flest er rådet til å ha jod-tabletter hjemme som egenberedskap.

Kommunene må svare hvor mange tabletter de har i beredskap, inkludert dem som har gått ut på dato, og om antallet er dekkende for målgruppene. De må også svare på om de kan distribuere disse tablettene innen 2 timer etter varsel gitt av myndighetene.

Frist for å svare direktoratet var klokka 12 mandag.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad skriver i en e-post til TV 2 at de vil bruke de neste dagene på å gå gjennom svarene.

– Tablettene som er lagret i kommunene har blitt distribuert fortløpende de siste 5 årene etter innmeldte bestillinger fra kommunene. Det var størst etterspørsel fra kommunene til å begynne med, høsten 2017, og har også vært stor etterspørsel de siste ukene, skriver han.

Jod-tabletter kan brukes selv om de har gått ut på dato. Ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er jodtabletter vært stabile, som betyr at de beholder kvaliteten selv etter utløpsdato. Dette har tester gjennom flere år vist.