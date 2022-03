Steven Spielberg reagerer på Oscar-avgjørelse

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den prisvinnende filmregissøren Steven Spielberg (75) er uenig i avgjørelsen om at flere kategorier ikke skal sendes direkte på Oscar-utdelingen.

Natt til mandag 28. mars skal den 94. Oscar-utdelingen finne sted i Hollywood.

Vinnerne skal kåres på en tre timers lang direktesending, der blant annet norske «Verdens verste menneske» er nominert i to kategorier.

Det er derimot ikke alle kategorier som blir med på direkten, og det reagerer filmregissør Steven Spielberg (75) på, ifølge Deadline.

Åtte kategorier skal nemlig kåres og spilles inn på forhånd, slik at selve direktesendingen ikke tar for lang tid. Kategoriene er produksjonsdesign, lyd, musikk, sminke/hår, klipp, dokumentar-kortfilm, kortfilm og animert kortfilm.

– Trist

Spielberg sin nye versjon av «West Side Story» er nominert i syv kategorier. To av disse vil ikke bli direktesendt, nemlig produksjondesign og lyd.

– Vi går alle sammen for å skape magi, og jeg er trist for at alle ikke kan være på direkte-TV og se magien skje sammen. Alle vil ha sitt øyeblikk i rampelyset, sier Spielberg.

NOMINERT: Spielberg og kona Kate Capshaw (68) på premieren av den Oscar-nominerte filmen «West Side Story». Foto: Chris Pizzello / AP

Han understreker at selv om alle vinnerne vil bli vist med takketalen deres, er han uenig i at alle ikke kan være til stede.

– Jeg føler veldig sterkt på at dette kanskje er det mest samarbeidende mediet i verden. Alle vi lager filmer sammen, vi blir en familie der det ene håndverket er like uunnværlig som det neste, forteller filmregissøren.

Tviler på endring

Spielberg forteller at han håper på en endring av avgjørelsen, men tviler på at det faktisk skjer.

– Det samme skjedde for nesten tre år siden og på den ellevte timen ble avgjørelsen reversert og fire kategorier som skulle vært i reklamepausene ble gjeninnført på direktesendingen, sier 75-åringen.

Oscar-utdelingen er i regi av Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Foreningen planlegger å legge ut resultatene av de åtte kategoriene på sosiale medier. Dette blir gjort i forkant av direktesendingen, noe som aldri har blitt gjort på en Oscar-utdeling før.

– Jeg håper det blir reversert, men jeg forventer det ikke og jeg ser ikke optimistisk på det, sier Spielberg.

De nominerte

Spielbergs «West Side Story» blir likevel å se på direkten, da de fem andre kategoriene filmen er nominert i forblir i sendingen.

Filmen er nemlig i tillegg til produksjonsdesign og lyd, nominert til beste film, kostymedesign, kinematografi, regissør med Spielberg og beste kvinnelige skuespiller i birolle med Ariana Debose.

Norske «Verdens verste menneske» ble nominert i kategoriene beste originalmanus og internasjonale film. Manuset er skrevet av Eskil Vogt og Joachim Trier, der blant annet Renate Reinsve (34) står for hovedrollen som «Julie».

– Så stolt av Joachim og Eskil og alle som jobber med filmen!, skrev Reinsve under en reaksjonsvideo der de fikk vite nominasjonene.

Se listen over alle de nominerte her.



En annen film som har utmerket seg i år er westernfilmen «The Power of the Dog» som fikk hele tolv Oscar-nominasjoner. Regissøren er Jane Campion, som selv har muligheten til å stikke av med premie i regissør-kategorien.

Filmen har dog tidligere mottatt kritikk, blant annet fra western-skuespiller Sam Elliott som mente filmen fremstilte det amerikanske vesten feil.