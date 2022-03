Verdens mest utilgjengelige konsert

Først spilte han saksofon på verdens høyeste fjell, Mount Everest som ligger 8848 moh. Nå gjør jazzmusikeren fra Mo i Rana det motsatte og går under bakken.

Under et lag med is utenfor Mo i Rana i Nordland ligger det som er inngangen til Nord-Europas lengste vannfylte grotte. I det iskalde vannet ligger saksofonist og jazzmusiker Håkon Skog Erlandsen og flyter.

Han kommer akkurat opp fra nok et spektakulært dykk.

– Leppene mine har frosset, men de fungerte fint for noen timer siden. Det går an å finne på verre ting enn det her, humrer Håkon Skog Erlandsen.

Han elsker utfordringer og jakt nå på det som skal bli en unik og spektakulær scene langt inne i ei grotte.

– Jeg er uten tvil en «ekstremist» og dette er ikke noe unntak. Dette prosjektet er jo egentlig bare bensin på bålet. Dette kommer fra en nysgjerrighet og jeg lurer hele tiden på hva det er som ligger rundt neste sving, forteller han.

SPEKTAKULÆRT: Saksofonen henger utpå drakten når han dykker. Foto: Robin Jensen/ TV 2

– Det handler om å visualisere og det å oppnå. Det er en grandios nysgjerrighet som driver meg, forteller musikeren.

Rå naturopplevelse

Pluragrotta utenfor Mo i Rana i Nordland er et underjordisk system på nesten tre kilometer som går nedover Plurdalen. En av grottene her er over 130 meter dyp. Store deler av grottesystemet er fylt med vann.

Det er ekstremt klart vann og med flotte marmorgangene så er dette mer enn nok til å lokke dykkere fra hele verden hit.

– Det er en av de råeste naturopplevelsene du kan få i hele verden, det er min mening. Det er marmor formasjoner som strekker seg to kilometer inn i fjellet. Du flyter vektløst og dette er det nærmeste du kommer å være i verdensrommet uten å være det, sier Ina Santala Jordbru, daglig leder i Visit Plura.

Det er nettopp jakten på det spektakulære og det utfordrende som lokker musikeren fra Mo i Rana til å gjennomføre et helt unikt prosjekt 500 meter inn i fjellet.

KAPELLET: Dypt inne i undervannsgrotten dukker en stor hall opp og det er her det skal bli konsert i 2024. Foto: Janne Suhonen

– Jeg er så heldig å bli født inn i av verdens største lekeplass og jeg har veldig lyst til å oppleve alt dette, men det er musikken så klart som jeg ønsker å videreformidle til hele verden, sier Skog Erlandsen.

Konsert på Mount Everest

Han har bestandig vært eventyrlysten.

I 2019 var musikeren på toppen av Mount Everest der målet var verdens første saksofonkonsert på 8848 meter. Det ble en kort og kald opplevelse i 29 kuldegrader.

– Mount Everest var heftig, men dette skal bli like rått. Det gjelder å ta med kunsten på de mest spektakulære områdene og ambisjonen er å spre dette rundt til folk over hele verden, forteller han.

– Dette skal bli verdens første konsert under en lukket vannlås, håper jeg, forteller musikeren.

Konserten skal arrangeres i forbindelse med at Bodø er Europeisk kulturhovedstad i 2024.

– Konserten er ikke før i 2024, men dette er første ledd i en stor planleggingsfase. Det skal bli proft på et internasjonalt nivå. Her er det snakk om å utfylle potensialet og vi skal bruke tiden fremover blant annet til å legge kabler inne i grotten slik at vi kan streame dette ut til verden. Dette er starten på et sykt, stort- og fett arrangement, sier Skog Erlandsen.

MOUNT EVEREST: Her spiller Håkon Skog Erlandsen på 8848 moh. og i 29 minusgrader. Foto: Privat

Planene om en slik konsert har eksistert en god stund.

– Jeg tror dette har vært planlagt i tre år. Etter hvert så tok vi kontakt med Bodø 2024, Europeiske kulturhovedstad og fikk til et samarbeid med dem. Det kan bli flere konserter dersom dette blir en suksess, sier Bjørn Bonsaksen, prosjektleder i Smeltedigelen musikkfestival.

Sikkerheten er i høysete

Han er full av lovord om det unike prosjektet.

– Det å følge folk som er så fulle av positivitet og pågangsmot er helt fantastisk, sier Bjørn Bonsaksen.

– Blir dette en konsert med få tilskuere?

– Vi har et realistisk mål om at vi får med en 50 – 60 dykkere inn i grotten. Det største publikumet vil være på utsiden, sier Håkon Skog Erlandsen.

– Dette er ikke gjort i verden tidligere så langt som vi kan se, og derfor jobber vi også med planene om å lage en dokumentarfilm om prosjektet, sier Bjørn Bonsaksen, prosjektleder i Smeltedigelen musikkfestival.

Det viktigste under hele prosjektet er sikkerhet.

EVENTYRER: Her er jazzmusikeren på vei opp til verdens høyeste fjell. Foto: Håkon Skog Erlandsen

I 2014 mistet to finske grottedykkere livet inne i en del av grottesystemet i Plura.

– Sikkerheten er i høysete og det har vi jobbet med i mange år for å minimere risikoen. Vi samarbeider med blant annet politiet og Forsvarets redningstjeneste, 330-skvadronen. Det er mer enn ett tusen fem hundre dykk i året og kun en gang i 2014 har det vært en dødsulykke her, forteller Ina Santala Jordbru, daglig leder i Visit Plura.

– Må holde hodet kaldt

– Det er lav terskel for å avbryte et dykk hvis det oppleves som ubehagelig. Det er et lite og tett miljø der poenget er å ta vare på hverandre. Hvis man ikke gjør det går det ikke bra, forteller hun.

Sikkerheten er også Håkon Skog Erlandsen opptatt av.

– Jeg begynte å dykke i 2019 og målet var å være bryllupssaksofonist for de som ville gifte seg inne i grotten. Jeg har dykket aktivt å tre år og har en del hundre dykk, forteller musikeren.

– Når jeg først gjør noe så går jeg veldig hardt inn i det. For min del har jeg aldri vært bekymret til tross for at det har vært en viss risiko med det. Jeg har jobbet veldig mye med psyken og det å nullstille seg når man gjør noe spektakulært, forteller han.

Det å holde hodet kaldt er viktig når man befinner seg inne i en trang grotte som er fylt med vann.

– Du må holde deg bevist hele tiden og du må unngå panikk. Jeg har vært på mange plasser rundt om i verden der det har vært dødsulykker, men du kan ikke fokusere på det nå du er på slike plasser, forteller han.

SYK OPPLEVELSE: – Jeg er uten tvil en «ekstremist» og dette er ikke noe unntak, sier Håkon Skog Erlandsen. Foto: Privat

Erlandsen og teamet er nettopp ferdig med de aller første testene inne i det som blir kalt Kapellet og som er endeholdeplassen for den unike konsert arenaen 500 meter inn i fjellet.

Mangler musikere

– Du har en naturlig klang som er helt spesiell der inne og det blir en spektakulær opplevelse. Når du sitter der helt stille og kun hører vannet som drypper mot overflaten, ja det er helt ubeskrivelig, sier Erlandsen.

Det er fortsatt flere år med planlegging frem til at Bodø blir Europeisk kulturhovedstad i 2024.

En av de store utfordringene blir å få flere musikere som skal delta på selve konserten inne i grotten.

– Det krever litt å komme seg inn. Det er ikke bare å ta på seg dykkerdrakten å dra av gårde. Vi er nok veldig få som drømmer om å spille konsert her og det er her planleggingen ligger fremover.

Det er enklere å finne musikere som kan bli grottedykkere, enn grottedykkere som kan bli musikere, humrer han.

– Frem til nå har jeg kun funnet en, men han igjen er sykt bra. Da finnes det i hvert fall en annen gærning til her i verden, så om ikke annet vil det bli det en sykt fet duo, forteller Håkon Erlandsen entusiastisk.