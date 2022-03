Ser klar tendens for strømprisen: – Urovekkende

– Vi ser nå at situasjonen som utspiller seg i Ukraina, med et tragisk bakteppe, påvirker energisituasjonen i Europa, som igjen påvirker oss. Det jo urovekkende, men det er nok sånn at vi kommer til å ha vedvarende høye priser i lang tid, sier Aasland til TV 2 Nyhetskanalen tirsdag morgen.

Han går langt i å garantere norske husholdninger at det kommer en ny strømpakke når den eksisterende går ut etter mars. Tirsdag er det igjen svært høye strømpriser flere steder i Sør-Norge, med en gjennomsnittspris per kilowattime på 2,58 kroner.

På spørsmål om hva de kraftig økende strømprisene vil ha å si for nye tiltak, svarer olje- og energiministeren at de jobber med saken nå.

– Det må vi ta stilling til når vi nå jobber med det. Vi kommer tilbake med en konklusjon relativt raskt om hvordan den ordningen blir.

– Veldig krevende

Aasland lover at regjeringen skal bidra økonomisk så lenge strømprisene er høye.

– Vi har sagt veldig tydelig ifra om at vi skal støtte oppunder en reduksjon av de ekstremt høyre strømprisene som er. Og det har vi bidratt med, og det kommer vi til å bidra med så lenge prisene er vedvarende høye. Dessverre ser langsiktigheten også på det området ut til å være veldig krevende.

– Kommer strømprisene til øke mer?

– Det kan jeg ikke spå, men det er veldig uforutsigbart nå. Hvis vi for to dager siden hadde snakket om hva strømprisene skulle være i dag, så kan det hende vi hadde spådd at de lå under det som er dagens pris i snitt, for eksempel.

Usikkerheten som følge av Ukraina-krigen førte mandag til voldsomme hopp i prisene på både olje og gass. Nordsjøoljen kostet på ett tidspunkt 139 dollar fatet, og de europeiske gassprisene steg over 50 prosent til over 300 euro per megawattime.

Russland er inntil videre den største eksportøren av naturgass til EU. Norge ligger på andreplass.

Denne grafikken viser tirsdagens strømpriser i norske kroner eks. moms og avgifter. Kilde: Nordpool Grafikk: TV 2

– Ikke moro

Kraftig økning i oljeprisen gjør at Norges inntekter går kraftig opp. På spørsmål om dette er utelukkende positivt for Norge, er ministeren klar.

– Nei, er det noen gang det ikke er moro å tjene penger, så er det akkurat nå, når du ser det bakteppet som ligger der.

Samtidig er han klar på at Norge og Europa nå har lært en lekse om verdien av kunne være trygg på aktørene man er avhengige av for å ha nok tilgang på energi.

– Det forteller oss veldig tydelig at det med energitrygghet handler om stabilitet, forutsigbarhet og ikke minst tillit mellom nasjonene. Skal EU bygge opp en uavhengighet til Russland, som de jo ønsker, så er de avhengig av en en stabilitet og en tillit mellom land, så en klarer å ha en energitrygghet i bunnen.

– Norge tjener dobbelt så mye på olje som dere hadde forskuttert med. Vil de pengene tilbakeføres til strømkundene?

– Nå har vi laget en ordning og et system som bidrar til å redusere de ekstremt høye strømprisene for husholdningene, og jeg tror det er en god og riktig ordning. Så må vi vurdere hvilket nivå den skal ligge på. Det kommer vi raskt tilbake med.