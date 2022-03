Prekært for sivile på krigens 13. dag

Russland har signalisert at de åpner for våpenhvile og "humanitære korridorer", men fluktrutene er utrygge, og endestasjonen er i Russland eller i Hviterussland. Forhandlingene fortsetter, mens situasjonen blir stadig mer prekær for de sivile.

Minst 1,7 millioner flyktninger har forlatt Ukraina siden invasjonen begynte, ifølge EU. Langt flere er fordrevet internt - hvor mange vet vi ikke. Det bor mer enn 40 millioner innbygger i Ukraina, og det er kamper rundt mange av de store byene.

Dag 13: Situasjonen på bakken i Ukraina

Nesten alle de vestlige journalistene som dekket krigen har forlatt Ukraina. BBCs team var blant de siste som var igjen, men også de forlot Kyiv og krysset grensen til Moldova på søndag. Informasjonen om hva som skjer med sivile på bakken er derfor enda mer usikker enn før.

I byene Kyiv, Mariupol og Kharkiv, der det har vært harde kamper i flere dager, har mange sivile vært uten strøm og oppvarming. Vann og mat og nødvendige forsyninger brukes opp, og det forhandles om humanitære korridorer ut av områdene for at de sivile skal kunne komme ut trygt.

Det skal ha vært harde kamper i et område nord og vest for Kyiv. Dette gjengis av flere medier, som viser til Ukrainske myndigheter og det de har sagt på sosiale medier. I Bucha, Hostomel, Vorzel og Irpin er småbyer i dette området, og France 24-reporteren Cyril Payen som fortsatt befinner seg i området, melder om eksplosjoner fra Irpin.

Ny våpenhvile og humanitære korridorer fra beleirede byer

Tirsdag morgen hindrer fortsatt russiske angrep sivile i å forlate Kyiv, Mariupol, Sumy, Kharkiv, Volnovakha og Mykolayiv, ifølge den Ukrainske utenriksministeren, melder Reuters.

Russland tilbød mandag kveld våpenhvile og opprettelse av humanitære korridorer ut for sivilbefolkningen. Dette skal gjelde fra klokken 09.00 i Kyiv, altså 08.00 norsk tid. Da skal man kunne evakuere sivile fra nettopp de samme byene som skal være under angrep.

Ukrainas president Zelenskiy anklaget Russland for å hindre sivile i å forlate kampsonene gjennom det som skulle vært humanitære korridorer i helgen og mandag. I et tv-intervju, som siteres hos blant annet the Guardian, påpeker han også at de humanitære korridorene leder til Hviterussland og til Russland. Russlands FN-ambassadør sier på sin side at dette nye russiske forslaget ikke innebærer at innbyggerne nødvendigvis blir sendt til Russland. Men ifølge uttalelser fra det russiske forsvarsdepartementet i Telegram-appen, ser de humanitære korridorene ut til å gå i retning Russland eller Hviterussland.

FNs talsperson Stephane Dujarric kritiserte også at flyktningekorridorene skulle lede til Hviterussland og Russland.

– Jeg mener det er viktig at folk kan dra dit de vil, dit det er trygt, sa han. FN er i kontakt med både russiske og ukrainske myndigheter for å sikre evakueringen av sivile.

Atomforskningsanlegg truffet - Russisk general død

Fra kamphandlingene i natt meldte IAEA (det internasjonale atomenergibyrået) at et atomforskningsanlegg i Kharkiv ble truffet i et angrep. Det var imidlertid ikke målt høyere strålingsverdier, og anlegget hadde ikke store mengder radioaktivt materiale.

Det ble også meldt om at den russiske generalmajoren og militærlederen Vitaly Gerasimov skal være drept i forbindelse med kamper i den ukrainske byen Kharkiv. Dette melder Ukrainske myndigheter.

Ukrainske tjenestemenn meldte at det i natt ble gjennomført bombeangrep mot byer i Ukrainas østlige og sentrale del. Blant annet mot Sumy og Okhtyrka, spom ligger øst for hovedstaden Kyiv nær den russiske grensen.

Bomber skal også ha truffet oljelagre i Zjytomyr og nabobyen Tsjerniakhiv ifølge nyhetsbyrået AP.

Samtalene fortsetter - freden er langt unna

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba bekrefter at han skal møte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Tyrkia denne uken. Planen er å møtes 10. mars. Hvis Lavrov er klar for seriøse samtaler, skal Kuleba og Lavrov snakke som diplomater, uttaler Kuleba. Men hvis Lavrov «begynner å gjenta den absurde propagandaen som har blitt presentert i det siste, skal jeg gi ham den harde sannheten han fortjener», uttaler Kuleba på en video fra Ukrainske myndigheter.

Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister olaf Scholz skal tirsdag snakke med Kinas president Xi Jinping. Kina, som er nær alliert av Russland, har gjort lite for å fordømme eller motsette seg Moskva, i tråd med Kinas utenrikspolitiske prinsipper, skriver NTB.

USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield sa i FNs sikkerhetsråd mandag at verden må være forberedt på en langvarig konflikt. Og det er vel lite som tyder på noe annet i det vi går inn i krigens trettende dag.