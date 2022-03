En drept og to såret i skoleskyting i USA

En person ble drept og to andre kritisk såret i en skyteepisode utenfor en videregående skole i den amerikanske delstaten Iowa mandag.

Tenåringene ble truffet av skudd på området til East High School ved skoleslutt mandag ettermiddag. Skuddene så ut til å ha kommet fra et passerende kjøretøy, opplyser politiet i Des Moines.

Politiet opplyser også at et ikke oppgitt antall antatte gjerningsmenn er blitt pågrepet, men at det ved midnatt norsk tid ikke var tatt ut noen siktelser.