Ut mot egen klubb – vil til Rosenborg

Hamar Arbeiderblad (HA) hevder at Rosenborg har lagt inn to bud på den 26 år gamle midtbanespilleren.

Eriksen er frustrert over at budene skal ha blitt avslått.

– Rosenborg har kommet med meget sterke bud, og fått beskjed om at jeg ikke er til salgs. Dette er dårlig gjort. Jeg skulle gjerne fått prate med RBK. Å spille for Rosenborg har vært en drøm for meg så lenge jeg kan huske, sier Eriksen til HA.

ÅRETS SPILLER: Kristian Eriksen fikk prisen for Obosligaen under Fotballfesten 2021. Foto: Fredrik Hagen

Hamar-gutten kom til HamKam på prøvespill høsten 2020. Han hadde da gått lenge uten fotball på grunn av de strenge koronarestriksjonene breddefotballen ble underlagt, og var permittert fra jobben i barnehage:

26-åringen har siden gjort kometkarriere og var en av HamKams beste spillere da de rykket opp forrige sesong.

Han mener at han er blitt lovet i kontraktsforhandlinger at klubben ikke skal stå i veien for spillere som kan ta steget videre i karrieren. Det skriver HA.

SAMME VEI: Like før jul hentet Rosenborg trenerduoen Geir Frigård og Kjetil Rekdal fra HamKam. Så hentet de midtstopperen Sam Rogers fra samme klubb. Nå ønsker de angivelig enda en spiller fra HamKam. Foto: Geir Olsen

Sportssjef i klubben, Espen Olsen, mener at de ikke har brutt noen avtaler. Og han er krystallklar på at det er uaktuelt å selge profilen.

– Jeg har god samvittighet for hvordan vi har opptrådt i kontraktsforhandlinger med ham. Etter at han slo seg inn i laget, så tok det ikke lang tid før han fikk en mye bedre avtale. Midt i sesongen fikk han bedre betingelser og lenger kontrakt, så vi mener han er blitt behandlet på en god måte, sier Olsen til HA, og hevder at Eriksen har et stående tilbud fra HamKam om «topplønn og en forlenget avtale».

Kjetil Rekdal har allerede hentet Sam Rogers (22) fra gamleklubben.

Amerikaneren var da full av lovord om hovedtreneren og assistenten Geir Frigård, som slo følge med Rekdal til Trondheim.

– For meg er de er en perfekt duo, som utfyller hverandre. Med Kjetil og Geir vet man at forventningene og standardene er høye og man ønsker bare å gå ut for å prestere for dem, sa Rogers til Rosenborgs nettsider.