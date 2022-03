Åpner for at Norge kan erstatte Russland i VM-playoff

Fotballforbundets konkurransedirektør ser for seg minst tre mulige utfall av hvem som kan komme til å ta over playoff-plassen til Russland. Norge er en av dem.

Forrige mandag kunngjorde FIFA at Russland inntil videre er ekskludert fra all internasjonal fotball, både på klubb- og landslagsnivå.

Det betyr at det russiske landslaget foreløpig ikke får lov til å spille den kommende playoff kampen der de etter den opprinnelige planen skulle møte Polen.

Russland har anket til Idrettens voldgiftsrett, CAS.

TV 2 kjenner til at det er tett dialog mellom FIFA og UEFA om saken.

– Dette er et spørsmål for FIFA-administrasjonen, sier Karl-Erik Nilsson til TV 2.

Han er både president i det svenske fotballforbundet og visepresident i UEFAs eksekutivkomité.

TV 2 har vært i kontakt med FIFA med spørsmål om når det vil komme en avgjørelse.

– Foreløpig ber vi dere vennligst referere til følgende informasjon: FIFA/UEFA suspenderer russiske klubber og landslag fra alle konkurranser, skriver FIFAs medieavdeling til TV 2.

De ønsker ikke å svare på når det vil komme en avklaring på hvem som eventuelt erstatter Russland i playoff.

NFF bedt om info

Ifølge konkurransedirektør i Fotballforbundet, Nils Øyvind Fisketjønn, følger NFF situasjonen tett.

– Vi har bedt om å bli holdt løpende orientert om hva skjer i dialogen mellom FIFA og UEFA om hvem som skal erstatte Russland, sier Fisketjønn.

KONKURRANSEDIREKTØR: Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund. Foto: Terje Pedersen

Han viser til regelverket.

– Regulations sier at playoff skal bestå av 12 lag, så det er trolig at Russland vil bli erstattet.

Men hvem som får plassen, dersom Russlands anke ikke vinner frem, og hva som legges til grunn, er nok ikke regulert, mener Fisketjønn.

– Her kan en tenke i hvert fall tre varianter, sier han, og tegner opp følgende scenario for hvem som kan komme til å bli Russlands erstatter:

Nr. 3 i gruppen til Russland Den beste treer blant alle grupper. Den høyest rangerte nasjon på FIFA rankingen.

Norge var det beste laget i VM-kvalifiseringen av alle treerne. Russland ble nummer to i sin gruppe.

Slovakia endte som nummer tre i gruppa til Russland, men de hadde en dårligere poengsum enn Norge.

Ungarn var den høyest rangerte gruppevinneren i Nations League som ikke tok seg direkte videre eller til playoff.

– Beslutningen tilhører FIFA. Vi er kjent med at der pågår konsultasjoner FIFA-UEFA om saken. Vi har bedt om å bli holdt løpende orientert om fremdrift, sier konkurransedirektøren til TV 2.

FIFA i ferd med å snu?

Det er ventet en beslutning fra Idrettens voldgiftsrett, CAS, i løpet av kort tid.

Ifølge VG melder den polske avisen Sport melder at FIFA kan være i ferd med å snu, og at Russland likevel får spille playoff.

Utestengelsen av Russland er tatt av de høyeste beslutningsorganene til både UEFA og FIFA i samarbeid.

– Fotball er fullt forent her og i full solidaritet med alle de berørte menneskene i Ukraina. Begge presidentene håper at situasjonen i Ukraina vil forbedre seg betydelig og raskt slik at fotball igjen kan være en vektor for enhet og fred blant folk, skrev FIFA i mandagens pressemelding.

Opprinnelig skulle vinneren av Polen-Russland møte Sverige-Tsjekkia om en plass i VM i Qatar i november.

Både Sverige og Polen har ytret at de nekter å spille mot Russland.

Samtidig er det klart at playoff-kampen mellom Skottland og Ukraina er utsatt på ubestemt tid. Den skulle vært spilt i slutten av mars.

Det melder BBC.

Bakgrunnen er situasjonen i Ukraina etter Russlands invasjon av landet. Vinneren av oppgjøret Skottland – Ukraina møter vinneren av kampen mellom Wales og Østerrike i en finale om en VM-billett.

VM-gruppene skal egentlig trekkes 1. april.