Forskning: Blyutslipp i forrige århundre har forårsaket IQ-tap i USA

Over 170 millioner amerikanere har vært utsatt for skadelige blynivåer som barn. Forskere mener det har hatt store skadevirkninger.

De oppsiktsvekkende resultatene ble publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences mandag, skriver Duke university.

PhD-kandidat Aaron Reuben fra Duke Univeristy har i samarbeid med kollegaer ved Florida state university, funnet at amerikanere født før 1996 har fått helseskader på grunn av eksosutslipp fra biler som brukte blyholdig bensin.

Tap av IQ

– Bly kan nå blodstrømmen i det det inhaleres, spises eller drikkes. Når det når blodet kan det nå hjernen, sier Reuben.

Bly kan ha skadelig virkning på hjerneceller selv i små mengder. Gravide og barn er spesielt utsatt, og det er ikke noe kroppen ordner opp i over tid.

Kronisk blyforgiftning kan føre til skader på nervesystemet, tidlig aldring av hjernen, psykisk sykdom, økt blodtrykk og hjerte- karsykdommer, ifølge forskerne. Dessuten kan bly hemme barns intellektuelle utvikling.

Forskerne har regnet på hvor mye intelligens man kollektivt har mistet i USA på grunn av bruk av blyholdig bensin. De mener forgiftning står for tapet av over 800 millioner kumulative IQ-poeng siden 1940.

De får imidlertid kritikk for å bruke gjennomsnittsregning, som kan gi noe misvisende utslag. Men studien understreker tidligere rapporter om hvor skadelig bly er for hjernens utvikling.

Tydelig sammenheng

– Jeg tror sammenhengen mellom blyforgiftning og IQ er større enn vi trodde, og den er overraskende tydelig, sier forsker på persolighetspsykologi ved universitetet i Austin, Texas, Ted Schwaba, til nyhetsbyrået AP.

Han har ikke selv vært involvert i studien.

Reuben og hans medforfattere i studien, begge professorer i sosiologi, Michael McFarland og Mathew Hauer har brukt åpne helsedata fra CDC, USMDB og USGS om ernæring og blynivåer i blodprøver i studien. De er selv overrasket over hvor tydelige funnene deres er.

– Jeg ble ærlig talt sjokkert, sier McFarland. Når jeg ser tallene nå blir jeg fremdeles sjokkert selv om jeg vet hva det står, sier han.

EKSOS: Blyutslipp fra biler har forårsaket IQ tap i USA. Foto: Michael Probst / AP

Forbudt i 1996

Blyholdig bensin ble forbudt i store deler av verden i 1996, og forskerne ser at de som var født på 60- og 70-tallet, når bruken av den type drivstoff var på topp, har fått spesielt mye blyeksponering i barndommen.

Blybensin ble sist brukt i Norge i 1996. Algerie, det siste landet som brukte blyholdig bensin, brukte opp de siste dråpene i 2021.