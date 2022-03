Haaland-jakten tar fyr – dette er status hos kandidatene

Mye tyder på at det for alvor begynner å bevege seg rundt Erling Braut Haaland (21) foran et høyst trolig klubbskifte til sommeren. TV 2 har tatt tempen på de aktuelle kjøperne.

Slik TV 2 forstår situasjonen, er det to storklubber som skiller seg ut i jakten på jærbuens signatur: Real Madrid og Manchester City.

De to gigantene står riktignok ikke i en ren duell helt ennå, ettersom flere klubber fortsatt har et mer eller mindre stort håp om å ikle Haaland klubbens farger til sommeren.

Bak Real Madrid og Manchester City fremstår Barcelona, PSG og Bayern München som de tre outsiderne.

– Ting vil trolig bli løst i løpet av de neste fire eller seks ukene, sa Borussia Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke til Kicker mot slutten av februar.

På grunn av Haalands utkjøpsklausul på rundt 750 millioner kroner, som trer i kraft fra denne sommeren, ligger ikke fremtiden hans i Dortmunds hender.

Klausulen gjør at flere klubber kan posisjonere seg i kampen om spissens signatur, men fører samtidig til tilsvarende høye lønninger og andre honorarer, som gjør det vanskelig tilgjengelige selv for flere storklubber.

Gjennom samtaler med kilder i miljøet samt intervjuer med journalistene som dekker de fem aktuelle destinasjonene tettest, har TV 2 forsøkt å tegne et bilde av styrkeforholdet foran årets store overgangssaga sett med norske øyne.

Den prosentvise sjansen som er tildelt de ulike klubbene, er naturligvis ikke eksakt vitenskap, men et uhøytidelig forsøk på å estimere deres mulighet til å sikre seg stjernespissen.

Noen vil kanskje stusse over at Manchester United, Liverpool og Chelsea ikke er med i kampen på dette tidspunktet, men de tre engelske storklubbene er av ulike grunner ikke i posisjon til å kapre gullkalven:

United står midt i en uoversiktlig sportslig situasjon uten avklaring om hvem som blir deres neste permanente manager, og Champions League-plassen for neste sesong er svært usikker.

Chelsea er i ferd med å bli solgt av Roman Abramovitsj, og klubben punget ut over en milliard for spydspiss Romelu Lukaku i fjor sommer.

I Liverpool sitter ikke pengene like løst som hos flere av de andre europeiske toppklubbene, og signeringen av Luis Díaz samt fokuset på å forlenge Mohamed Salah og Sadio Manés avtaler tyder på at de er inne på et annet spor.

Real Madrid (40 prosent)

Storklubben fra den spanske hovedstaden planlegger en av de heftigste dobbeltsigneringene i moderne tid. Deres interesse for å sikre seg Kylian Mbappé, som er på utgående kontrakt i PSG, er bransjens dårligst bevarte hemmelighet. Haaland figurerer også svært høyt på ønskelisten til «Los Blancos».

Ifølge flere medier skulle de helst ønske at nordmannen ble værende i Dortmund enda en sesong, slik at de kunne fordele de to monstersigneringene over to somre, i tillegg til at deres stjernespiss Karim Benzema ville vært ett år nærmere å gi seg.

Franskmannens fabelaktige form tross alderen (34) gjør at det kan stilles et lite spørsmålstegn ved hvor Haaland umiddelbart ville passet inn i startoppstillingen. Men den intense interessen for Haaland fra en rekke konkurrenter gjør at Real Madrid skal være innforstått med at det er nå eller kanskje aldri.

Etter flere år med lite aktivitet på overgangsmarkedet er Real Madrid svært godt rystet økonomisk til å tilby Haaland betingelsene han ønsker. Klubben er også den klart mest legendariske institusjonen i hans favoritturnering Champions League. Og med flere unge fremadstormende spillere i troppen kan nordmannen bli spydspissen i et nytt storlag sammen med Mbappé.

Ifølge Cadena Cope-journalist Miguel Ángel Diaz ligger riktignok hovedfokuset hos Real Madrid på Mbappé for øyeblikket:

– Prioriteten er Mbappé. De gjør alt for å sikre den signeringen. Men de vil veldig gjerne få til Haaland-kjøpet også denne sommeren.

– Det er noen som er litt bekymret over skadene hans, men planen til president Florentino Pérez skal være å signere begge to, sier Diaz til TV 2.

REAL MADRID-AKTUELL: Kylian Mbappé. Foto: FRANCK FIFE

Han mener at dersom Mbappé skulle bestemme seg for å forlenge kontrakten med PSG, som virker lite trolig for øyeblikket, så vil Haaland bli «den absolutte prioriteten».

– Hvis begge kommer, vil det nok innebære at den første sesongen blir en overgangsperiode der man finner løsninger enten i tospann eller i rotasjon med Benzema, og så vil Haaland bli det klare førstevalget, sier Diaz.

Manchester City (35 prosent)

Representanter fra serielederen i Premier League har på spørsmål fra TV 2 ikke ønsket å kommentere hvordan de stiller seg i jakten på Haaland. Men slik TV 2 har forstått situasjonen, har City sjelden jaktet en spiller så intenst som de gjør med nordmannen for øyeblikket.

Manager Pep Guardiola uttalte så sent som denne helgen at klubben «definitivt» trenger en spiss, og at de kommer til å prøve å kjøpe noen til sommeren.

Etter å ha prøvd å sikre seg Harry Kane i fjor sommer, har de lyseblå nå skiftet prioritet: Haaland troner øverst på ønskelisten deres, slik The Athletic rapporterte allerede tidlig i januar.

I duellen mot Real Madrid har City to klare fordeler: Spissplassen er helt ledig, og de jakter ingen andre superstjerner i det kommende overgangsvinduet.

GOD TONE: Erling Haaland og jevnaldrende Phil Foden utvekslet noen ord etter Champions League-møtet mellom Borussia Dortmund og Manchester City i fjor. Foto: Wolfgang Rattay

På én side er det gamleklubben til pappa Alfie Haaland, men på den andre siden er det viden kjent at relasjonene mellom Haalands agent Mino Raiola og Manchester City ikke er optimale. Raiola havnet blant annet på kant med Guardiola i forbindelse med Zlatan Ibrahimovic’ tid som Barcelona-spiller under stjernemanageren.

Journalist Sam Lee dekker Manchester City daglig for The Athletic. Han mener City den siste tiden har fått fornyet håp om å signere Haaland.

– Haaland er førstevalget deres. På starten av året trodde de Real Madrid var favoritter fordi de var klare over at Haaland foretrekker spillestilen i La Liga og mener den passer best til ham som spiller, men de var krystallklare på at de ville gjøre alt de kunne for å endre meningen hans. Jeg forstår det slik at de har hatt møter med representantene hans ganske nylig. Hva som kommer til å skje, vet jeg ikke, sier Lee til TV 2.

Barcelona (20 prosent)

Det er i den katalanske hovedstaden at Haaland-feberen er størst for øyeblikket. Avisene er fulle av rykter rundt spissen etter at det ble rapportert at Barça-manager Xavi nylig skal ha møtt ham i München for å diskutere en mulig overgang.

Barcelona legger utad ikke skjul på at de jakter jærbuen:

– Klubben jobber med det. Det er vanskelig, men vi er Barcelona og har våre muligheter, uttalte Enric Masip, rådgiveren til klubbpresident Johan Laporta, til spansk TV 3 denne helgen.

– Jeg kan ikke avsløre detaljer, men jeg kan bare si at vi jobber med nåtiden og fremtiden til klubben, svarte Xavi da han ble konfrontert med sitt angivelige Haaland-møte.

– Ingen sier nei til Barça, la han selvsikkert til.

Radiojournalister Gerard Romero følger Haaland-situasjonen svært tett i Barcelona og oppdaterer hyppig sine 340.000 følgere på Twitter om siste nytt.

Han mener Barças største fordel i jakten på Haaland er det svært gode forholdet mellom agent Raiola og klubbpresident Laporta.

– Men nøkkelen er hvorvidt Haaland og hans far er overbeviste av Barcelona, sier Romero til TV 2.

TREKKER I TRÅDENE: Agent Mino Raiola. Foto: LiveMedia/Reporter Torino / IPA

Han mener også at Mbappés fremtid vil prege Barcelonas muligheter sterkt. Romero har ikke troen på at både franskmannen og nordmannen vil spille samme sted.

– Jeg tror begge ønsker å være lederen i laget sitt, sier Romero.

Han avfeier at Barcelona er dårlig stilt økonomisk i kampen om Haaland, og fastslår:

– Håpet er stort i Barcelona om at Haaland ønsker å komme hit og være ledestjernen i det nye laget til Xavi.

PSG (10 prosent)

Sammenlignet med konkurrentene har PSG én stor svakhet: Den franske ligaen er ikke på nivå med den engelske eller spanske, og det er grunn til å tvile på om Haaland ønsker å si fra seg muligheten til å spille i en av verdens beste ligaer når han nærmer seg sin beste alder.

Dessuten er det foreløpig ikke plass i angrepsrekken til PSG: Kylian Mbappé, Lionel Messi og Neymar utgjør en utenomjordisk trio som gjør at pariserne garantert vil prioritere å styrke andre lagdeler.

Hvis de beholder trioen. Og tendensen er at de neppe gjør det. Mbappé er nemlig på utgående kontrakt og er høyaktuell for å signere for Real Madrid til sommeren.

Paris har riktignok ikke gitt opp håpet om å forlenge Mbappés kontrakt. Det gjentok sportsdirektør Leonardo senest i forrige uke i et intervju med avisen L’Équipe.

For øyeblikket handler derfor alt om Mbappé i Paris. «Ingen» snakker om Haaland. Det har noen enkle forklaringer, mener L’Équipe-journalist José Barroso.

– Det som er veldig tydelig med PSG, er at en eventuell interesse for Haaland er 100 prosent avhengig av fremtiden til Mbappé. Har de alle tre, er det umulig at Haaland kommer. Men drar Mbappé, må de finne en erstater, sier Barroso til TV 2.

SENKET PARIS: Erling Braut Haaland feirer i lotusstilling etter én av sine to scoringer mot PSG i Champions League i 2020. Foto: LEON KUEGELER

Han mener PSG jobber i kulissene med å kartlegge mulige erstattere, og at Haaland er et av de prioriterte navnene sammen med Barcelonas franskmann Ousmane Dembélé. Men det ønsker ikke klubben å uttale seg åpent om.

– De vil ikke gå ut i mediene og snakke om at de ønsker seg Haaland, for de vil at Mbappé skal føle seg ekstremt ønsket slik at han forlenger kontrakten, sier Barroso.

– Vil de ikke da henge langt etter konkurrentene hvis de venter til Mbappé-situasjonen er løst før de posisjonerer seg for Haaland?

– Jeg tror at de ekstremt gode forbindelsene mellom president Nasser Al-Khelaifi, sportsdirektør Leonardo og agent Raiola betyr at de ikke trenger å snakke i 200 timer om dette temaet for å finne ut hvor de står.

– Det jeg derimot er i tvil om, er spilleren selv. Jeg tror ikke han ville foretrukket å komme til Ligue 1. Det er PSGs store handikap. Jeg tror ikke det holder for ham, selv om Paris ville rullet ut den røde løperen for ham, gjort ham til lagets fremtidige stjerne og tilbudt ham nok penger, fullfører Barroso.

Bayern München (4 prosent)

Den tyske giganten skal over lengre tid ha hatt Haaland på toppen av ønskelisten for å erstatte legenden Robert Lewandowski på topp, men det begynner å bli en stund siden de stakk fingeren i jorden og innså at overgangen er av det svært usannsynlige slaget.

Dette til tross for at det historisk sett har gått shuttletrafikk fra Dortmund til München: Lewandowski gikk selv samme vei, i likhet med blant andre Mario Götze.

Blant Bayerns svakheter i Haaland-jakten er at de ikke har den samme økonomiske slagkraften som de heteste kandidatene, og at de spiller i Bundesliga, mens Haaland virker å ønske seg en ny utfordring i et nytt land.

– Noen i klubben drømmer om å hente Haaland, men det ser umulig ut fra et økonomisk perspektiv, sier journalist Tobias Altschäffl, som dekker Bayern München for den tyske tabloidgiganten Bild.

Ikke minst har klubben en spisskonge som ikke er klar til å abdisere. Lewandowski har kontrakt til sommeren 2023 og presterer bedre enn noensinne, med 39 mål på 34 kamper denne sesongen.

– Haaland er et veldig følsomt tema i klubben. Du kan ikke snakke om andre spisser når du har verdens beste spiss i klubben, sier Altschäffl.

«FØLSOM»: Robert Lewandowski. Foto: CHRISTOF STACHE

Klubben forhandler om en kontraktsforlengelse med Lewandowksi, noe som gjør Haaland-snakk i offentligheten til et tabu for ledelsen, mener journalisten.

– Det ville vært veldig negativt for atmosfæren rundt diskusjonene med Lewandowksi hvis de begynte å snakke om Haaland. Lewandowski ville blitt veldig sint, og han er en følsom spiss, så det kan gå ut over prestasjonene hans også. Derfor ønsker de å vise ham at de mener han er verdens beste, sier Altschäffl.

Borussia Dortmund (1 prosent)

Alt tyder på at Haaland forlater klubben sommeren 2022, men mer sensasjonelle ting har skjedd i fotballen enn at han blir værende i en sesong til, så vi utelukker det ikke 100 prosent – bare nesten.

Pappa Alfie Haaland og agent Mino Raiola har ikke besvart TV 2s henvendelser i forbindelse med denne saken.