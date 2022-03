Marerittet fortsetter i Everton: – Lampards verste kveld som trener

Tottenham - Everton 5-0

Everton så seg nok en gang beseiret i Premier League mandag kveld, da de gikk i oppløsning mot Tottenham. Harry Kane strålte igjen for de liljehvite, mens det ser bekmørkt ut for Frank Lampard i ligaen.

Lampards mannskap fikk det glatte lag av TV 2s fotballekspert, Morten Langli.

– Det er fare for nedrykk, ingen tvil om det. I dag traff Lampard på lite. De spilte med en høy forsvarslinje som Tottenham avslørte så til de grader. Det var voldsomt brutalt. Lampards verste kveld som trener, konkluderte Langli.

Se kampsammendraget i videovinduet øverst!

– Vi holdt et høyt press, og straffet dem på kontringene. Å vinne på denne måten er noe vi ikke har gjort på en stund, så det føltes veldig godt, sa tomålsscorer Kane ved kampslutt, og la til:

– Det må være vår ambisjon å nå topp fire. Vi må plukke opp poeng på hjemmebane om vi skal kjempe for plassen, og i dag var veldig tilfredsstillende. Vi må bruke slike kamper som fremdrift inn i de neste.

Målshowet åpnet med et selvmål av Everton-stopper Michael Keane, før Heung-min Son kort tid etter doblet ledelsen. Kane satte så sitt første for kvelden, etterfulgt av Sergio Reguilon i kampens fjerde mål. Deretter kunne Kane nok en gang feire eget mål på strålende vis.

HERJET: Tottenham feiet over Everton i kveldens kamp. Foto: MATTHEW CHILDS

– Dette kommer til å bli husket som en tabbekveld for Everton, slo TV 2s kommentator, Peder Mørtvedt fast da kampen var over.

Tabberekke

Rett før kvarteret var gått på kampuret, kunne Tottenham feire ledelsesmålet.

I feltet kriget Michael Keane og Harry Kane på et knallhardt innlegg fra Ryan Sessegnon, før førstnevnte hamret inn ballen i eget nett bak bursdagsbarnet Pickford.

– Litt av en bursdagsgave at egen stopper prøver å skyte av ham hodet! sa TV 2s kommentator, Peder Mørtvedt om det uheldige selvmålet.

Tre minutter senere ble vondt til verre for bortelaget, og denne gang falt skylden på Pickford. I et forsøk på å redde en tam avslutning fra Heung-min Son, rullet ballen under den engelske landslagskeeperen, og inn i mål.

Kveldens tredje mål var signert Harry Kane. Superspissen var akkurat innenfor offsidegrensen da han ble funnet av Matt Doherty, og var nådeløs mot landslagskollegaen i borteburet.

Gjestene fra Liverpool hadde dermed en blytung oppgave foran seg før oppgjørets resterende 45.

Drømmemål

Enda verre skulle det bli for Everton. Ved sidebyttet kom Sergio Reguilon inn for Ryan Sessegnon på venstreback, og det tok kun 40 sekunder for spanjolen å markere seg. På sitt andre touch for kvelden, var navnet hans allerede på scoringslisten.

Ti minutter senere vartet Harry Kane opp med sitt andre for kvelden, og det med eleganse – Tottenhams toppscorer banket til med en utsøkt volley mot en sjanseløs Pickford.

Engelskmannen gikk med det forbi Thierry Henry på toppscorerlisten i Premier League, og står nå på en 7. plass med 176 ligamål for barndomsklubben. Alan Shearer topper listen med 260 mål.

TOMÅLSSCORER: Harry Kane scoret to i oppgjøret, inkludert et drømmetreff på volley. Foto: Ian Walton

Kanes drømmetreff ble oppgjørets siste nettkjenning, og sikret med det en svært solid seier mot et Everton som kjemper mot nedrykk.

For Frank Lampard og co. ser det meget mørkt ut. Everton ligger ett poeng over nedrykksstreken etter kveldens kamp.

Antonio Conte holder på sin side den utmerkede statistikken hans mot Everton gående. Italieneren har nå seks kamper spilt mot «The Toffees», og har gått ubeseiret ut av alle, uten et eneste mål imot.