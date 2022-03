GOD KVELD NORGE (TV 2): Kongehuset bekrefter at Prins Carl Philip kjørte 19 kilometer i timen for fort og fikk fartsbot.

Den svenske prinsen Carl Philip fikk en bot på 2400 kroner etter å ha kjørt 19 kilometer i timen for fort.

Kjørte 89 kilometer i timen i 70 sone

Hendelsen skal ha funnet sted i Stockholm i desember, og det skal ha vært en fotoboks som avslørte prinsen, skriver Aftonbladet.

Prinsen kjørte i 89 kilometer i timen på en strekning der det ikke var lov å kjøre mer enn 70 kilometer i timen.

Carl Philip har allerede betalt boten. Foto: Chris Jackson

«Du har begått handlingen med uaktsomhet», står det i rapporten fra politiet.

Prinsen måtte i avhør

Som følge av forbrytelsen måtte prinsen i et avhør med politiet i slutten av februar. Der skal han ha hevdet at han trodde det var lov å kjøre 80 kilometer i timen på strekningen han ble tatt på for å kjøre for fort.

Kongehuset selv bekrefter at dette har skjedd, og forteller at boten allerede er betalt.

– Det vi kan si er at dette har skjedd og at boten er betalt, sier kommunikasjonssjef ved det svenske hoffet, Margareta Thorgren.

Prinsen har vært uheldig med fart tidligere i forbindelse med en bilracing-trening. I 2009 tråkket han litt for hardt på gasspedalen og kjørte ut i en sving mens han hadde en fart på rundt 160 til 170 kilometer i timen.

Carl Philip slapp heldigvis unna skader i forbindelse med hendelsen.

Prinsen ble egentlig født som kronprins, men på grunn av en grunnlovsendring i 1980 ble den agnatiske tronfølgen opphevet, og den eldre søsteren hans Victoria ble tronarving istedenfor.

Saken oppdateres.