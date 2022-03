Kan ikke love Tajik noen fremtredende rolle i Stortinget

Hadia Tajik har gitt beskjed om at hun vil stå på for Arbeiderpartiet i Stortinget, men verken partisekretær Kjersti Stenseng eller valgkomiteens leder kan love henne noen profilert rolle.

Mandag startet Aps valgkomite på Stortinget arbeidet med å gjøre endringer i partiets stortingsgruppe som følge av Tajiks avgang fra regjeringen.

Hun kommer tilbake til Stortinget, mens hennes partifelle, Terje Aasland forlot Stortinget for å bli ny olje-og energiminister

Aasland var leder for Stortingets energi- og miljøkomite, og Aps valgkomite må finne nå en erstatter. Det kan føre til rokkeringer internt i partiet.

Samtidig skal Hadia Tajik plasseres. Men det står ikke en plass og venter på henne.

– I utgangspunktet er det ikke planer om å gjøre store endringer. Vi er veldig godt fornøyd med det laget vi har, sier valgkomiteens leder Åsmund Aukrust.

Valgkomiteen samarbeider tett med Aps partiledelse om den nye kabalen, og det framholdes at Tajik gjerne kan ønske seg både en konkret komite og rolle, men det er ikke opplagt at hun får en fremtredende posisjon.

– Nå får vi ta den tiden vi trenger, og så får vi gi alle svar på hvordan kabalen blir når den tilslutt er klar, sier Aukrust.

I helgen ble det klart at Rigmor Aaserud fortsetter som parlamentarisk leder, og dermed må parlamentarisk nestleder være en mann, noe som uansett utelukker Tajik.

– Det er veldig fint at hun sier at hun vil stå på for Arbeiderpartiet, og da skal vi se om vi finner spennende oppgaver for henne her i stortingsgruppa, sier Aukrust.

Kan bli etterforsket

Tajik gikk av etter avsløringer i VG om hvordan hun fikk skattefri pendlerbolig gjennom Statsministerens kontor (SMK) med en leiekontrakt hun aldri brukte.

Skatteetaten er i gang med en kontroll av den skattemessige håndteringen av alle pendlerboliger tildelt av Stortinget i årene 2017 til 2020, inkludert Tajiks håndtering.

Avtaler om pendlerbolig gjennom Stortinget er også under politietterforskning, og TV 2 fikk mandag bekreftet at politiet vurderer å utvide etterforskningen til å omfatte pendlerboliger formidlet av SMK.

Da kan også Tajiks avtale om pendlerbolig fra 2006 til 2010 bli etterforsket.

Partisekretær Kjersti Stenseng ønsker ikke å kommentere signalene om en mulig utvidet etterforskning.

– Det skal jeg være forsiktig med å vurdere nå. Jeg vil bare gjenta at den beslutningen fra Hadia om både å trekke seg som statsråd og som nestleder, gitt den belastning sakene har gitt både henne og partiet, var riktig, sier Stenseng.

Fredag kom det nye opplysninger om Tajiks innbetaling av skatt på inntekter hun har hatt på utleie av bolig i Stavanger og Sandnes.

– Kan Tajik ha en fremtredende rolle for Ap på Stortinget når det er flere forhold som ikke er avklart?

– Jeg skal ikke vurdere de enkelte sakene, men det som er alvorlig er jo situasjonen når en statsråd må gå av, og en nestleder må velge å trekke seg, så det er klart at sakene og situasjonen rundt vår avgåtte nestleder er jo alvorlig, sier Stenseng.

– Kan hun ha en profilert rolle for Ap som for eksempel komiteleder på Stortinget i den situasjonen hun er i?

– Det vil jeg ikke kommentere eller spekulere i nå, for den jobben er ikke ferdig enda, den skal vi gjøre nå i løpet av den første tiden, og så er vi opptatt av at det som eventuelt er av uavklarte spørsmål, det må besvares og håndteres skikkelig.

Tajik var hjemme på grunn av covid mandag, men kom med denne uttalelsen i forbindelse med avgangen søndag:

– Gjennom mange dager har mine feil knyttet til pendlerbolig og skattespørsmål vært omtalt i offentligheten. Jeg erkjenner at jeg har gjort både feil og feilvurderinger, sa Tajik .

Kabalen kan være klar til Aps ordinære gruppemøte på Stortinget onsdag, men det er usikkert når alt er på plass.