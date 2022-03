Den har en helt unik posisjon hos bilinteresserte over hele verden. De siste tiårene har den også blitt en ekte samlerbil – noe som har gjort at prisene har skutt i været.

Hva snakker vi om? Jo, den legendariske hippiebussen, eller folkevognbussen som den også blir kalt her hjemme.

Det er ingen hemmelighet at Volkswagen lenge har ønsket å gi den et comeback. Faktisk er det over 20 år siden de viste oss konseptbilen Microbus/Bulli for første gang. Her skulle legenden få en moderne oppfølger og interessen var enorm.

Likevel ble prosjektet etter hvert skrinlagt. Men Volkswagens omfattende satsing på elbiler har gitt modellen en ny sjanse. I 2017 fikk vi for første gang se konseptbilen ID.Buzz.

Stor interesse

De siste ukene har det vært flere bildedrypp av kamuflerte utgaver. Noen biljournalister har også fått kjøre bilen. Og i morgen, onsdag er det klart for digital verdenspremiere. Den går av stabelen kl. 19.00.

– Rett etter verdenspremieren vil våre hjemmesider oppdateres med bilder og mer informasjon. Vi ser frem til å vise deg alle detaljene og høydepunktene til nye ID. Buzz og ID. Buzz Cargo, og håper du gleder deg minst like mye som oss, skriver den norske importøren nå, i en melding til de som har vist sin interesse for bilen her hjemme.

Etter det Broom erfarer, har interessen rundt bilen vært svært stor. Derfor er det nok også grunn til å vente betydelig aktivitet når det åpnes for bestilling.

Her er et godt kamuflert eksemplar av bilen ute på test i København for et par uker siden.

Bare fem seter i starten

Selv om Volkswagen har holdt igjen mange detaljer, vet vi allerede ganske mye om bilen. Den skal blant annet komme i to lengder. Først ut er den «korte» utgaven, med lengde på 4,71 meter. Akselavstanden er på hele 2,98 meter, det lover godt for den innvendige plassen.

Personbilutgaven kommer i starten kun som femseter. Mange hadde forventet seg tre separate bakseter her, men her ser det ut som fabrikken i stedet har gått for en tradisjonell bakseteløsning. Setene går heller ikke på skinner, som i konsernbror Multivan.

Det skal være droppet av økonomiske årsaker. Vi venter at en versjon med sju seter ikke skal ligge langt frem i tid.

Interiøret i konseptbilen har fått mye skryt. Det vi har sett av interiøret i produksjonklar bil er langt mer tradisjonelt.

Taklast, hengervekt og rekkevidde

Baksetet kan skyves i lengderetningen, dermed kan du prioritere mest mulig plass til bagasje – eller passasjerer. Selv med baksetet i bakerste stilling, er bagasjerommet digert. Her kan du også få med mye ekstra hvis du pakker til taket. Bak er det skyvedører, manuelle eller elektriske avhengig av hvordan du spekker bilen.

Vi regner med at Buzz kan ha taklast, men det er ikke offisielt bekreftet ennå. Det er imidlertid hengervekten. Her kan du dra tilhenger på inntil 1.000 kilo.

Batteripakken har samme kapasitet som vi kjenner fra blant annet VW ID.4. Netto kapasitet er på 77 kWt og motoren yter 204 hestekrefter. Offisiell rekkevidde er ikke klar, men fra flere hold blir det anslått at denne utgaven av ID.Buzz vil havne på et sted mellom 350 og 400 kilometer.

Den korte versjonen av ID.Buzz er såvidt 4,70 meter lang. Men høyden gir den langt mer innvendig plass enn tradisjonelle biler på denne størrelsen.

Følge premieren

Volkswagen følger samme mønster som de har gjort på sine andre ID-modeller. Det betyr at de starter med bakhjulsdrift. 4x4 kommer senere. Nøyaktig når er ikke offisielt, men mye tyder på at det kan ta sin tid. Volkswagen er en av mange bilprodusenter som sliter med tilgang på deler nå. Det går ut over produksjonen.

Priser er heller ikke offisielle før premieren. Her går spekulasjonene høyt. Det er nok ikke utenkelig at VW legger opp til en startpris så vidt under 500.000 kroner – men at det blir mulig å spekke bilen med mye utstyr som vil øke prisen betydelig.

Du kan naturligvis følge premieren her på Broom onsdag kveld. Da skal vi dele alt av fakta, bilder og video på nykommeren.

