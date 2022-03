Forbildene som baner vei

På idrettsgallaen ble kvinnelandslaget i beachhåndball kåret til årets forbilder. De nektet å bøye seg for kravet om å spille i bikini. Deres opprør fikk massiv støtte både her hjemme og internasjonalt. Til slutt ble også kampen kronet med seier.

Den seieren har ikke kommet gratis. Senest i EM i fjor sommer fikk det norske landslaget en bot på 15 000 kroner fordi de med viten og vilje trosset reglene og spilte bronsefinalen i korte tights. Å bøtelegge kvinnelige utøvere fordi de ikke vil spille i bikini vil bli stående igjen som et tydelig eksempel på et regelverk som var overmodent for skraphaugen. Heldigvis viser denne saken også at det nytter å gjøre opprør mot kjønnsdiskriminerende regler.

I høst ble reglene endret. Selv om det fortsatt er ulike regler for hva kvinner og menn får ha på seg når de spiller beachhåndball er bikinikravet nå borte, takket være det norske landslaget som nektet å gi seg.

Da Katinka Haltvik tok imot prisen på vegne av laget sa hun det mange av oss tenkte:

“Jeg synes det er ganske sykt å stå her i 2022 og få en pris for å demonstrere mot å spille i bikini, men nå slipper vi det og det er vi veldig glade for.”

Det absurde er selvsagt ikke at en slik protest gjør at du blir utnevnt som årets forbilde. Det absurde er at denne kampen var nødvendig å ta og at seieren ikke kom før nå.

Det er håpløst gammeldags og sexistisk at kvinnelige utøvere tvinges til å spille i langt mer lettkledde drakter enn sine mannlige kollegaer. Selv i idretter som naturlig hører hjemme på stranda, bør kvinner selv få velge om de vil spille i bikini eller shorts. Det burde være en selvfølge.

Det var vel fortjent at beachhåndballjentene ble kåret til årets forbilder. Gode forbilder inspirerer også andre. De viser vei med sine ord og handlinger. Nå ser vi at andre unge jenter følger i deres fotspor. Da kan vi virkelig snakke om forbilder i ordets rette forstand.

Sandvolleyballduoen Emilie Olimstad og Sunniva Helland-Hansen har latt seg inspirere. De vil bli de første i verdensserien som spiller i shorts i stedet for bikini. Det er fullt mulig innenfor regelverket i volleyballen, men gamle vaner er tydeligvis vonde og vende.

Duoen håper nå at de ved å spille i shorts kan inspirere flere unge jenter til å begynne med sandvolleyball, samt redusere kroppspresset i idretten. Det å skape en kultur der de som ønsker det kan få spille i shorts i stedet for bikini vil utvilsomt være positivt. Det er ikke noe galt i å spille i bikini hvis man selv ønsker det, men det er viktig at de som av ulike grunner ikke er komfortable med å spille i bikini har et alternativ.

For mange unge jenter kan idretten være et viktig fristed fra tenårenes utseendepress og kroppspress. Altfor ofte opplever unge jenter at kroppen deres bare blir verdsatt ut i fra hvor attraktive de er. At kroppen deres først og fremst skal være pen å se på.

Idretten skal være en arena der du blir vurdert på hva du kan utrette, ikke hvordan du ser ut. Der er kroppen først og fremst sterk, rask, atletisk. Ikke sexy eller pen. Det kan være utrolig befriende å ha en arena der ingen bryr seg om hvordan du ser ut, så lenge du trener hardt og yter maksimalt ute på banen. Slik kan idretten på sitt beste være en motvekt til samfunnets evige jag etter å se perfekt ut.

Å tvinge kvinner til å spille i bikini når de selv helst vil spille i shorts bidrar til det stikk motsatte. Vi burde forlengst ha kvittet oss med den typen forskjellsbehandling av kvinner og menn. Det finnes ingen gode argumenter for at jentene skal tvinges til å være mer lettkledde enn gutta. Og den typen regler sender et fryktelig signal til unge jenter.

Derfor er det så viktig at kvinnelige idrettsutøvere nå slår tilbake. Forbildene fra idrettsgallaen har virkelig banet vei for at andre kvinner skal slippe denne typen forskjellsbehandling. Nå ser vi at opprøret deres bærer frukter også i andre idretter.

Likestillingskampen både i idretten og i samfunnet forøvrig har hele tiden blitt drevet frem av modige og utålmodige kvinner som har nektet å føye seg, som ikke har akseptert status quo. Det å utfordre makteliten kan være både slitsomt og kostbart, men beachjentene har vist at det nytter. Forhåpentligvis kan kvinnelige utøvere snart slippe å tenke på hva de har på seg og heller få konsentrere seg fullt og helt om idretten.