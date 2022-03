Har aldri vært høyere

Tirsdag måtte norske bilister ut med rekordhøye summer for å kjøpe bensin og diesel.

– Prisene er veldig høye. Årsaken til det nye toppnivået i Norge i formiddag, med over 24 kroner på bensin og diesel, er en ny kraftig økning i de internasjonale prisene på bensin og diesel som følge av krigen i Europa, sier kommunikasjonssjef for Circle K Norge, Knut Hilmar Hansen til TV 2.

Han sier man aldri tidligere har opplevd en lignende økning i Norge.

Kommunikasjonssjef for Circle K, Knut Hilmar Hansen. Foto: Circle K

– Over 25 kroner på bensin og diesel har vi heller aldri tidligere sett i Norge. I Tromsø var prisene én krone over resten av landet i formiddag, som følge av den lokale tromsøavgiften, sier Hansen.

Dyrere diesel

Tirsdag formiddag var dieselprisen mange steder høyere enn bensinprisen, noe som er uvanlig.

– Forklaringen på det er at vi ser et skifte fra tyngre til lettere varianter av råoljen som europeiske raffinerier benytter, noe som gir et ekstra stort press på de internasjonale prisene på diesel, sier Hansen.

Han forteller om et stramt drivstoffmarked internasjonalt som følge av det som skjer i Europa.

– Det er lave lagre av bensin og diesel, og internasjonale priser presses opp av stor etterspørsel etter drivstoff i det internasjonale markedet. Prisene henger også sammen med oljeprisen, ettersom bensin og diesel er oljeprodukter laget av råolje. I tillegg er det høye kostnader på biodrivstoff, sier Hansen.

Forstår at folk reagerer

Hansen peker også på høye avgifter i Norge.

– Innkjøpsprisen vår på drivstoff påvirkes av flere faktorer, ikke bare råoljepris, men også tilbud og etterspørsel etter drivstoff internasjonalt, i tillegg til valutakurs. Pumpeprisen på bensin og diesel påvirkes også av innkjøpsprisene på biodrivstoff, da dette blandes inn i bensin og diesel som selges i det norske markedet.

Kommunikasjonssjefen skjønner at mange reagerer på de høye prisene, og forstår at det er krevende for mange.

– Ikke minst for de som er avhengig av bilen i det daglige. Og dem er det mange av rundt om i Norge, sier Hansen.

Han påpeker samtidig at 90 prosent av drivstoffprisen er utenfor deres kontroll.

– For å forklare oppbyggingen av bensin og dieselprisene bruker vi tommelfinger-regelen om at avgiftene utgjør så mye som cirka 60 prosent, mens innkjøpsprisen utgjør 30 prosent av prisen. Denne 30-prosenten har steget i det siste som følge av høyere internasjonale priser. De siste 10 prosentene går til å dekke kostnadene knyttet til selskapenes salg av drivstoff.