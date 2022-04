I spalten "Bilen Min" har Broom-leserne mulighet til å fortelle litt om sin egen eller sine egne biler, og litt om sin bilinteresse.

Ascona var Opels populære mellomklassebil og ble lansert i 1970. Den solgte svært godt i Norge gjennom mange år. De nærmeste konkurrentene var biler som Ford Taunus, Mazda 929/626 og VW Passat.Dette var alminnelige familiebiler for folk flest.

Ascona kom i flere generasjoner. Nå i ettertid er det de to med bakhjulsdrift som er mest etterspurte som klassikere. Men også modellen på disse bildene, som er tredje generasjon og dermed kalles C-modellen, begynner å få samlerstatus. Denne har forhjulsdrift, kom i 1982 og bel produsert fra til 1988, da den ble avløst av Opel Vectra.

Terje Godø er en sann Opel-entusiast og har faktisk to Ascona C i stallen. Her kan du lese om den nyeste av dem. Det er en bil han nettopp har kjøpt.

Bilen:

Svært blank og fin i lakken til å være 37 år gammel sier eieren om denne Opelen. Foto: Privat.

Merke, modell: Opel Ascona C 1,6S GLS, 1985-modell.

Den har bare gått 80.000 km i følge historikken på den. I tillegg til denne har jeg også en 1983-modell Ascona C Berlina med automatgir.

Hvor lenge har du eid den? Denne bilen har jeg hatt i tre måneder.

Hva har du gjort med den? Skiftet dynamo, batteri og motorolje.

Liker best med bilen: At den er i utrolig god og fin stand til å være så gammel. Den er fin i lakken og den er god og kjøre. Utrolig nok – det finnes ikke ikke er noe rust på den! Det enete jeg har funnet er noen bitte-små steinsprut-merker.

Liker minst med bilen: At den er senket liker jeg ikke. Så jeg skal montere tilbake originale støtdempere og fjærer.

Drømmebil: Ingen spesiell. Jeg har stort sett holdt meg til Opel.

Annet: Jeg har blant annet hatt: Ascona A, Kadett fra 1972, en sekssylindret Commodore fra 1974, en Rekord 1,9 S fra 1974. Jeg hadde også en Manta B fra 1979 med automat automat.

Den fineste Opelen jeg har hatt er en Senator fra 1986 med 2,5 liters motor, takluke og alt utstyr.

Terjes Opel er godt utstyrt med tidsriktig tilbehør som lyktegrill, refleksplate mellom baklyktene, sort bakspoiler og en liten antennepisk på bakskjermen. Foto: Privat.

Eieren:

Navn: Terje Godø

Alder: Jeg har dessverre rukket å bli 63 år.

Bosted: Tysnes, som er en øykommune i Sunnhordland i Vestland fylke.

Annet: Er interessert i biler, men jobber på sjøen. Har en Mitsubishi Outlander fra 2018 og en Audi A3 også, foruten om de to Asconanene.

