FNs sikkerhetsråd holder krisemøte om Nord-Korea mandag

Møtet skal ifølge AFP holdes uformelt og bak lukkede dører. Det er USA som har bedt om møtet.

Det skjer etter at statlige nordkoreanske medier meldte at Pyongyang gjennomførte en test av det de selv kalte en etterretningssatellitt lørdag. Analytikere mener det var en dårlig skjult test av et ballistisk missil.

En diplomat sier at i tillegg til å utveksle informasjon om den seneste testen, bør Sikkerhetsrådet forsøke å presse Nord-Koreas allierte Kina til å skrive under på en felles uttalelse.

– Vi trenger bare en veldig liten uttalelse for å vise Nord-Korea at Sikkerhetsrådet står samlet, sier diplomaten, som uttaler seg anonymt.

Kina har hittil nektet å slutte seg til noen av Sikkerhetsrådets grep mot Nord-Korea siden 2017, da FN innførte økonomiske sanksjoner mot landet.