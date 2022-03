Kleskjeden Monki får miljøkritikk

Stadig flere butikker selger nå produkter av såkalt «vegansk skinn». Kleskjeden Monki, som er en del av Hennes & Mauritz, selger både vesker, sko og lommebøker som er merket som veganske.

Markedsføringsekspert Dag Inge Fjeld ved Høyskolen Kristiania skjønner godt hvorfor produsenter nå henvender seg til forbrukere som ønsker å kjøpe veganske produkter.

– Selv om de ikke er så mange, så er dette blant de mest interessante forbrukerne i Norge. De er kjøpesterke og bevisste, og mest sannsynlig er de villige til å betale litt ekstra for at produktet skal være nettopp vegansk. Så det er litt «gullrush» nå, det er om å gjøre å være tidlig ute og etablere seg som en leverandør for de veganske forbrukerne, sier Fjeld.

– Problematisk å koble til miljø

Forbrukertilsynet mener at det er helt greit å merke produkter med at de er veganske, så lenge det ikke blandes med påstander om miljø eller bærekraft.

– Det kan være problematisk når man bruker vegansk og knytter det ved bilder, fargebruk, symbolbruk eller ord til noe som har med bærekraft eller miljø å gjøre. Hvis de får deg til å tenke at du tar et bedre miljøvalg ved å kjøpe et vegansk produkt, enn om du kjøper et alternativt produkt.

At et produkt er vegansk har i utgangspunktet ikke noe med miljø og klima å gjøre, sier Tonje H. Drevland, seksjonssjef i Forbrukertilsynet.

Forbrukertilsynet reagerer

Noen av produktene vi har funnet hos Monki som er merket som veganske, har ingen info om hva de er laget av. Forbrukertilsynet reagerer på den manglende merkingen.

VEGANSK: Denne lommeboka fra Monki er merket med «PETA-approved Vegan». Foto: Heidi Hegvik/TV 2 hjelper deg.

– Produktene skal merkes med hva de er laget av, så da er det manglende tekstilmerking. Monki skal være godt kjent med dette regelverket, sier Drevland.

Hun reagerer også på at produktene er merket med «PETA-approved Vegan», uten nærmere forklaring.

– Dette er en privat merkeordning. Her burde det vært informasjon om hvor man kan finne ut mer om den merkeordningen.

– Ikke lett å være god forbruker

Anja Bakken Riise er leder i Framtiden i våre hender. Hun har selv opplevd å bli lurt av vegansk merking.

– Jeg kom over noen pene sko, som var merka med at de var 100 % vegansk skinn. Jeg tenkte at her har de jobba for å lage et mer miljøvennlig materiale, så jeg endte opp med å kjøpe dem. Men det viste seg at jeg hadde kjøpt sko i 100 % plast. Det sier jo noe når også jeg blir lurt av kleskjedene. Det er ikke så veldig enkelt å være en god forbruker i dag, sier Riise.

Riise mener det er mange måter å tolke hva som er mest bærekraftig i et produkt.

Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender opplevde selv å bli lurt av den veganske merkingen. Foto: Øyvind Brattegard

– Ofte ser man bare på klimautslippene fra produksjonen, men det vi må se på i tillegg til klima- og miljøbelastningen i produksjonen er for eksempel levetiden til et produkt. Hvis du tar vare på skinn og lær, kan det ha et langt liv. Og i det lange løp så kan man si at det er langt mer bærekraftig enn produkter som er laget av plast som du må bytte ut ofte, sier Riise.

– Plast kan ikke være miljøvennlig

Det er strenge krav til å kunne markedsføre seg som bærekraftig eller miljøvennlig. Da skal produsenten kunne dokumentere det overfor Forbrukertilsynet.

– Kan for eksempel produkter som er laget av plast i det hele tatt være bærekraftig? Der tenker vi i Forbrukertilsynet et absolutt nei. Hvis noe er laget av plast vil det ha en eller annen negativ påvirkning på miljøet. Hvis du skal bruke ordet bærekraft eller miljøvennlig må du kunne dokumentere at produktet ikke har noen negativ påvirkning på miljøet, og det har jo plast, sier seksjonssjef Tonje H. Drevland.

– Villedende markedsføring

På Monkis nettsider hadde de fram til nylig en egen seksjon kalt «Planet power», hvor de koblet sine veganske produkter til bærekraft. Det reagerer også Forbrukertilsynet på.

– Da er vi i kjernen av det som kan utgjøre villedende markedsføring. Vegansk har i utgangspunktet ikke noe med bærekraft å gjøre. Her tenker jeg de prøver å få deg som forbruker til å tenke at du gjør et bedre valg for miljøet eller menneskeheten. Da må de eventuelt kunne dokumentere at det er tilfelle, at de veganske produktene ikke har noen negativ påvirkning på miljøet. Det er jo ikke tilfellet for et produkt som er laget av 100 prosent plast, sier Drevland.

Endret nettsidene

Etter at TV 2 hjelper deg tok kontakt med Monki om denne saken, har de endret nettsidene sine, og tatt bort koblingen mellom de veganske produktene og miljø og bærekraft. Nå skriver de at de jobber med å forbedre kommunikasjonen sin, og at de skal oppdatere nettsidene om «Planet power».

NY: Slik ser nettsiden ut etter endringene. Foto: Skjermdump/Monki.com

Monki har ikke ønsket å stille til intervju i denne saken, men Aline Danneel, PR-sjef i Monki, svarer dette på kritikken fra Forbrukertilsynet:

«Vi tar kommentarene fra Forbrukertilsynet på alvor. For oss i Monki er det viktig at all vår markedsføring er i samsvar med gjeldende lover og regler. Vi vil ha en gjennomgang og avdekke behov for forbedringer for å sikre at vår marked- og produktinformasjon er relevant, forståelig og lett tilgjengelig for våre kunder. Sertifiseringen fra PETA betyr at de har evaluert oss og produksjonen av produktene for å sikre at vi ikke bruker noen stoffer avledet fra dyr i produksjonen.»