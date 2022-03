Truls Svendsen og Eyvind Hellstrøm starter egen bistro i nytt TV 2-program

I flere år har Truls Svendsen (49) og Eyvind Hellstrøm (73) besøkt verdens beste kokker og restauranter i programmet «Truls á la Hellstrøm», til stor glede for TV 2s seere.

Stjernekokk Hellstrøm har gjennom programmet vært konsekvent i sine uttalelser når det kommer til å drive restaurant igjen, og stått fast på at den karrieren er over. Nå har Svendsen klart å snu om på tankene hans.

I TV 2s nye underholdningsserie «Truls á la Hellstrøms Bistro» følger vi Svendsen og Hellstrøm gjennom ti episoder når de åpner opp en pop-up Bistro sammen.

Utfordrende for kokk og komiker

I løpet av den store reisen sammen med Hellstrøm, har Svendsen blitt mer og mer nysgjerrig på hvordan det faktisk er å drive egen restaurant. Nå får han endelig vite svaret på det.

STARTER RESTAURANT: Til høsten får vi se hvordan det går når Hellstrøm og Svendsen starter egen pop-up restaurant. Foto: Per Christian Lindh/TV 2.

– Jeg elsker jo å gå på restaurant, og etter å ha reist rundt på de beste restaurantene i verden sammen med Eyvind, har jeg blitt mer og mer nysgjerrig på hva som faktisk skal til for å drive en selv. Men det er jo klart, jeg går inn i dette med skrekkblandet fryd, og håper virkelig at vennskapet vårt tåler dette, sier Svendsen i en pressemelding.

For en mesterkokk med Michelin-standard i ryggraden, og en komiker som helst vil kose seg og spise maten selv, blir dette en utfordring utenom det vanlige – både for Svendsen og Hellstrøm.

– Jeg hadde lovet meg selv å aldri drive restaurant igjen, men som så mange ganger før klarer Truls å lure meg med på ting. Og når vi først skal gjøre dette, må vi gjøre det ordentlig. Jeg skal sørge for at maten er i toppklasse, lover Hellstrøm.

– Men Truls kommer til å få sjokk over hvor mye arbeid det faktisk er. For jeg har satt som krav at han tar ansvar for alt det administrative, samtidig som han må bidra på kjøkkenet og i serveringen, legger han til.

En pop-up-restaurant

«Truls á la Hellstrøms Bistro» åpner i Oslo 29. mars, men holder kun åpent i en begrenset periode frem til 30. april.

Bistroen skal fungere som en pop-up-restaurant, der seerne får oppleve på nært hold hvor kaotisk og krevende det er å drive et spisested.

Svendsen og Hellstrøm må sette menyen, skaffe råvarene, dekke på og pynte bordene, ta imot gjestene, tilberede maten, servere – og samtidig gi gjestene førsteklasses underholdning og service.

– Alle kan søke om å komme og spise i bistroen. Dessverre har vi begrenset med plasser, men vi håper at så mange som mulig vil komme, sier Svendsen.

Produksjonsselskapet Plan-B er allerede i gang med planleggingen av serien, og tar nå imot søknader fra folk som ønsker å komme og spise i bistroen. Serien skal etter planen sendes på TV 2 til høsten.

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, gleder seg til å se mer av seerfavorittene, og hun har høye forventninger til konseptet.

– Vi gleder oss til å se mer av Truls og Eyvind. Gjennom mange år med «Truls a la Hellstrøm» har de to naturlig nok blitt seerfavoritter på TV 2. Vi har høye forventninger til både maten og underholdningsfaktoren, når de nå åpner bistro sammen, sier Haldorsen i pressemeldingen.

Har du lyst til å være gjest hos «Truls á la Hellstrøms Bistro»? Meld deg på HER.

«Truls á la Hellstrøms Bistro» har premiere på TV 2 høsten 2022.