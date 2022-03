Stortingsbolig-skandalen: Politiet vurderer å utvide etterforskningen

Det opplyser politiadvokat Christian Stenberg i Oslo politidistrikt til TV 2.

For mer enn tre måneder siden beordret Oslo Statsadvokatembeter politiet til å etterforske om stortingspolitikere har gjort seg skyldige i bedrageri eller annen kriminalitet i forbindelse med deres bruk av pendlerboliger.

Skal møte statsadvokaten

Denne uka gikk Hadia Tajik (Ap) av som arbeids- og inkluderingsminister etter at VG avslørte hvordan hun fikk skattefri pendlerbolig fra Statsministerens kontor (SMK) med en leiekontrakt hun aldri brukte.

På spørsmål fra TV 2 opplyser politiadvokat Stenberg at politiet allerede før VGs avsløring hadde opplysninger som gjør at de vurderer å utvide etterforskningen.

– Vi ser at det kan være aktuelt å innhente informasjon om regelverk, praktisering og bruk av pendlerboliger også hos andre maktorganer, for eksempel SMK. Det har ingenting med Tajik-saken å gjøre, sier Stenberg.

– Før vi beslutter å rette etterforskning mot andre store og viktige institusjoner, er det god påtaleskikk at vi drøfter dette godt med statsadvokaten, sier han.

Statsadvokaten: – Jeg er enig

TV 2 har også snakket med statsadvokat Aud Gravås, som støtter Stenbergs vurdering.

– Jeg er enig med ham i at det er naturlig å ta en prat om det, sier hun.

– Mener du det vil være riktig å rette etterforskningen også mot SMK eller andre maktorganers bruk av pendlerboliger?

– Det er ikke naturlig at jeg svarer på det nå.

ETTERFORSKER: Totalt seks etterforskere jobber med pendlerbolig-saken i ulik grad. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Gravås ønsker heller ikke å si noe om når hun og politiet skal avgjøre om etterforskningen skal utvides.

– Er det du eller politiet som tar den beslutningen?

– Det er politiet som er ansvarlige for etterforskningen, men det er naturlig at vi gis jevnlige statusoppdateringer og snakker om mer prinsipielle vurderinger som denne, sier Gravås.

Fortsatt ingen mistenkte

For en måned siden kunne TV 2 fortelle at etterforskningen var over i en ny fase, der flere stortingspolitikere vil bli kalt inn til avhør.

Stenberg opplyser nå at det fremdeles ikke er noen som har vært inne til avhør om egen pendlerbolig-bruk.

– Vi ønsker å ha grundig dokumentasjon direkte fra Stortinget før vi kaller inn enkelte til avhør, sier han.

Fra tidligere har flere stortingsansatte, deriblant stortingsdirektør Marianne Andreassen, vært avhørt om regelverket for pendlerboliger og praksisen rundt det.

AVHØRT: Stortingsdirektør Marianne Andreassen har overfor TV 2 bekreftet at hun er avhørt i forbindelse med pendlerbolig-etterforskningen. Foto: Aage Aune / TV 2

De første månedene av etterforskningen har gått med til å undersøke Stortingets formelle regelverk knyttet til pendlerboligene.

Undersøkelsene går så langt som ti år tilbake, ettersom foreldelsesfristen på de eventuelle lovbruddene som kan være begått, er ti år.

Totalt seks politiansatte jobber med saken i ulik grad. Fremdeles har ingen status som mistenkt i saken.