Norge åpner for midlertidig kollektiv beskyttelse

Klokken 15 mandag ettermiddag kalte Utlendingsdirektoratet, Politiets utlendingsenhet og integrerings- og mangfoldsdirektorat inn til pressemøte om flyktninger fra Ukraina.

Direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet (UDI) forteller om rundt 700 registrerte ukrainske flyktninger til landet. Likevel må man anta at tallet er høyere.

Fra UDI sin side jobber de per nå med å øke kapasiteten betraktelig. Dette for å kunne håndtere situasjonen best mulig.

– De som er i kontakt med ukrainere som oppholder seg i andre deler av landet, og som ikke har kontaktet utlendingsmyndighetene så langt, ber vi om å avvente. Enn så lenge de har et sted å bo og blir ivaretatt, ønsker vi at de venter på nærmere beskjed fra oss når det gjelder hvor de skal registrere seg og hvordan forholde seg til myndighetene, sier Frode Forfang.

Han legger til at de som kommer fra Ukraina etter hvert vil få vedtak om kollektiv beskyttelse. Han antar at det vil vedtas i regjeringen snarest mulig.

– Kollektiv beskyttelse betyr at vi ikke vurderer hver enkelt søknad individuelt. Den tillatelsen de da får, gir de samme rettigheter som ved vanlig godkjent asylsøknad, sier Forfang på en pressekonferanse mandag.

Den kollektive behandlingen vil også forenkle asylprosessen for UDI betraktelig.

Viktig å samarbeide og inkludere

Under nøkkeloverrekkelsen mandag ettermiddag sa Persen at det blir viktig å samarbeide med kommunene og Justisdepartementet.

Den nye arbeids- og inkluderingsministeren Marte Mjøs Persen sier en av de viktigste oppgaven fremover blir å få bosatt og inkludert ukrainske flyktninger.

– Det kan komme ganske mange fra Ukraina, og da blir det et godt samarbeid med kommunene og Justisdepartementet som skal til, sier hun.

Persen sier at mange kommuner allerede har sagt at de vil stille opp.

– I første omgang må vi sørge for at de blir bosatt, og deretter at de får noe å gjøre, i form av skole, utdanning og arbeid, sier hun.

Egne registreringssentre

Ukrainske flyktninger skal ikke lenger måtte registrere seg kun på mottakssenteret i Råde. Politiet oppretter registreringsenheter rundt om i landet.

– Vi er opptatt av at registreringsarbeidet til politiet ikke skal være en flaskehals, sier Arne Jørgen Olafsen, sjef for Politiets utlendingsenhet.

Han opplyser at det nå jobbes med å få på plass registreringsenheter rundt om i distriktene. Fram til nå har alle ukrainske flyktninger måttet registrere seg på mottakssenteret i Råde eller i Oslo.