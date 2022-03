Midt i krisen vendte gråtkvalt Mol seg til kjæresten

KRISTIANSAND (TV 2) Mens Anders Mol har levd drømmen og vunnet tittel etter tittel de siste sesongene, har håndballkjæresten opplevd et brutalt skademareritt.

– Det har vært kjempestore kontraster med meg og Karoline. Jeg lever ut drømmen og får holde på med det jeg elsker, mens Karoline får ikke lov å være på banen engang, reflekterer sandvolleyballspilleren om det halvannet året han har vært sammen med håndballspiller Karoline Olsen.

Toppidrettsparet har denne solfylte mandagen satt av tid til et lengre intervju med TV 2 ved idylliske Bystranda i sentrum av Kristiansand.

Her åpner de opp om deres kontrastfylte idrettshverdag, gevinstene ved å ha en kjæreste som også driver med toppidrett og de knallharde prioriteringene som må til for at begge skal nå sine idrettsdrømmer.

AMBISIØSE: Både Anders Mol (24) og Karoline Olsen (23) håper å ha lange, suksessrike idrettskarrierer foran seg. Foto: Terje Frøyland

– Idretten kommer først, deretter forholdet

Med OL-gull, EM-gull og verdensserien allerede i medaljeskuffen, er Mols øyne rettet mot VM i Roma i juni denne sesongen. Et gull der vil gjøre medaljesamlingen komplett.

Samtidig ønsker håndballkjæresten å kjappest mulig komme seg tilbake på parketten sammen med lagvenninnene i Vipers Kristiansand. Den lokale 23-åringen har vært ute med skade i snart tre år.

– Det er jo sånn at idretten kommer først, og deretter forholdet, sier Mol som sitter skulder ved skulder med kjæresten som nikker anerkjennende.

IDRETTEN FØRST: Anders Mol og hans makker Christian Sørum (26) med OL-gullet fra i sommer. Uken etter vant de også EM-gull. Foto: Heiko Junge

– Det er sånn det er, erkjenner Olsen før Mol forklarer:

– Så egoistisk er man på en måte som toppidrettsutøver. Heldigvis er det veldig mye lettere når vi begge er idrettsutøvere og har den samme drømmen. Sånn som dette her kommer det nok til å være en periode, men en dag i fremtiden blir det mer fokus på oss.

Sammen med sin makker Christian Sørum utgjør Mol et av verdens beste sandvolleyballpar. Han anslår at duoen har om lag 250 reisedøgn i løpet av et år.

– Det er faktisk ikke tull når jeg sier at jeg sover flere netter i dobbeltseng med Christian (Sørum) enn jeg gjør med Karoline i løpet av et år.

PÅ VIPERS-TRENING: Når Anders Mol er hjemme i Kristiansand hiver han seg med Karoline Olsen og resten av Vipers-spillerne på styrkeøkter. Foto: Terje Frøyland

– Han skjønner meg

Kantspiller Olsen er inne i et skademareritt uten sidestykke - og har vært det siden før hun og Mol ble et par. Hennes forrige kamp for Vipers Kristiansand var bronsefinalen i Champions League mot franske Metz i mai 2019.

Det er to år og ti måneder siden.

– Det begynte med skuldra som jeg trøblet med i to år, innleder Olsen og fortsetter:

– Når jeg nesten var tilbake i mai i fjor, fikk jeg problemer med kneet sånn ut av det blå. Det resulterte i to nye operasjoner på kneet i sommeren som var, så det har vært to lange skader som har overlappet hverandre.

SEIERSKLEM: Emilie Hegh Arntzen (t.v.) og en den gang 20 år gammel Karoline Olsen feirer NM-gull i 2018. Foto: Borgen, Ørn E.

Kristiansunderen innrømmer at de to - snart tre - årene har vært tøffe, ettersom det sportslige er en stor del av hennes identitet.

Men gjennom skadeperioden har det vært ekstra viktig å ha en «toppidrettskjæreste» som kan relatere:

– Det har lenge vært usikkert om jeg noen gang kan spille igjen eller ikke, og da tipper jeg mange andre hadde rådet meg til å prøve noe nytt og legge idretten på hylla fordi jeg har det kjedelig, vondt og tøft, sier håndballspilleren og setter ord på Mols innflytelse:

– Men Anders skjønner verdien av å ikke gi opp. Han skjønner hvorfor jeg har lyst å komme meg tilbake.

– Det er jo verdt det, bryter Mol inn før Olsen fortsetter:

– Det er akkurat det det er. Hvis man klarer det, så er det verdt det. Det er ikke bare å bytte jobb som kanskje andre ville sagt. Dette ligger tett på min identitet, mine drømmer og alt mulig, forteller Olsen.

NEKTER Å GI OPP: Karoline Olsen har fortsatt planer om å komme seg tilbake på håndballbanen. Foto: Terje Frøyland

– Jeg var på gråten

Det har også vært omvendt, innrømmer Mol.

– Selv om jeg ikke har vært skadet, så har jeg hatt mine vanskelige perioder mentalt - og da har Karoline vært en kjempeviktig støttespiller.

HVERANDRES STØTTESPILLERE: Anders Mol og Karoline Olsen. Foto: Terje Frøyland

– Under OL var jeg helt på gråten, og da hadde jeg henne på FaceTime som støttet meg, for hun har også vært i tøffe situasjoner og kjent på prestasjonslivet.

– Hva gjorde at du var på gråten?

– Jeg spilte jo dårlig da - både i turneringene før OL og i de første kampene. Jeg var på vei inn i mitt livs største turnering, mens selvtilliten dalte. Jeg trodde ikke jeg kunne spille volleyball på et tidspunkt der.

– Jeg måtte bare åpne meg og si til mine nærmeste at jeg synes dette er skikkelig vanskelig. Da ble det tårer. Men hadde jeg ikke gjort det så tror jeg heller ikke vi hadde tatt den gullmedaljen, erkjenner Mol.

I stedet ble gullet et faktum, og da ble det Olsens tur å ta til tårene:

Hyller kjæresten

At Olsen - tross hennes eget skadetrøbbel - har unnet Mol all den suksessen han har hatt, har ikke gått upåaktet hen hos OL-mesteren:

– Det er noe av det Karoline er så sinnsykt flink til også: Å være genuint glad på andres vegne. Det samme gjelder overfor lagvenninene: Hun ønsker alle sammen vel og har lyst å se dem prestere, gjøre det bra og vinne titler. Og det er veldig fint, skryter Mol.