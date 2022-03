Prins Charles villig til å gi 83 millioner kroner for å hjelpe broren etter overgrepssøksmål

Prins Charles (73) har angivelig sagt at han vil hjelpe broren, prins Andrew (62), med å betale regninger etter den mye omtalte rettssaken mot ham.

Flere utenlandske medier, deriblant The Daily Maily og New York Post, skriver at Englands tronarving, prins Charles, vil gi pengestøtte til broren sin.

Avisene skriver at 73-åringen vil låne lillebroren opptil 7 millioner pund. Med dagens kurs tilsvarer det rundt 83 millioner norske kroner.

Dette skjer etter at prins Andrew valgte å inngå et forlik med Virginia Giuffre (38).

Verdenskjent forlik

For tre uker siden kom nyheten om at Prins Andrew og Giuffre hadde inngått forlik i søksmålet hvor hun hevder at prinsen begikk flere overgrep mot henne i 2001. På den tiden var Giuffre 17 år og mindreårig etter amerikansk lov.

De økonomiske vilkårene i forliket er ikke offentliggjort, men flere britiske medier har meldt at det skal dreie seg om 12 millioner pund. Ifølge AFP skal prins Andrew også donere en betydelig sum til Giuffres veldedige organisasjon.

Rettssaken har skapt utallige avisoverskrifter de siste årene, og har blitt omtalt som en katastrofe for det engelske kongehuset.

Ikke skattepenger

Pengene prins Charles angivelig er villig til å betale kommer visstnok ikke fra offentlige midler, men hans egen formue.

Express skriver at prins Andrew skal selge villaen sin i Sveits for å få råd til å betale for regninger etter rettssaken.

Avisen skriver at boligen er taksert til minst 17 millioner pund.