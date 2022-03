Vi trenger handling, ikke «varme tanker»

I et globalt perspektiv vil rundt 35 prosent av alle kvinner oppleve vold, og i enkelte områder så mange som rundt 70 prosent.

Over 600 millioner kvinner lever i land hvor voldt i hjemmet ikke er forbudt, og 650 millioner av dagens kvinner blir giftet bort før de fylte 18 år.

Dette er utdrag fra verdensstatistikken til FN.

Aina Stenersen. Foto: Fredrik Hagen

Ifølge tall fra Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress viser at nesten en fjerdedel av norske kvinner, 22 prosent at de har vært utsatt for alvorlig vold etter fylte 18 år.

17 prosent har blitt utsatt for vold fra samlivspartner. Dette er veldig alvorlig.

Frp har satt av 100 millioner kroner til økt innsats mot vold og overgrep i vårt alternative statsbudsjett for 2022.

Det er svært viktig å sette dette tema på dagsorden.

Vold i nære relasjoner har et betydelig omfang, og er et alvorlig samfunnsproblem.

I regjering bevilget vi 50 millioner kroner ekstra til flere påtalejurister, etterforskere og avhørere knyttet til vold mot barn, og la frem en handlingsplan for jenters utdanning i utviklingsland.

Vold mot kvinner er et stort samfunnsproblem, både internasjonalt og i Norge. Det er skam forbundet med vold for mange, og det skal det ikke være.

Viktige pusterom

Vold i hjemmet er i en særstilling, der man skal være trygg, kanskje man har både barn, og dyr man er glad i, som heller ikke er trygge.

Partnervold inkluderer fysisk, psykisk, seksuell og følelsesmessig mishandling og kontrollerende atferd, og setter mange i svært vanskelige krise-situasjoner.

Omtrent 25 prosent av drapene i Norge begås av en person i nåværende eller tidligere forhold til den drepte.

I 90 prosent av tilfellene begås partnerdrap av menn.

Det er også viktig å trekke frem at menn også rammes av vold i nære relasjoner, da er det stort sett mindre alvorlig vold, nevnes det i en kommentar publisert i forskersonen i 2019.

Under Covid- 19 har generalsekretæren i FN, myndigheter, og sivilsamfunn slått alarm om økende vold mot kvinner.

I krisesituasjoner øker volden, med utrygg økonomi, en ny hverdag, og streng sosial nedstengningen har ført til at flere som har levd i et voldelig forhold plutselig over natten måtte være mer i hjemmet, langt fra nødvendige hjelpetiltak, viktige pusterom, og nettverk.

Vi må løfte opp disse temaene og konsekvensene av pandemien, og innføre lokale og nasjonale tiltak.

FrP bryr seg om utsatte kvinner og mener det ved å sett handling bak de «varme tankene» for disse kvinnene.

Minske skammen

Vi skal fortsette å jobbe mot vold, og øke åpenheten, minske skammen, stigma og straffefrihet omkring vold.

I dag er mye av volden og overgrepene skjult for politi og rettsvesen, og bare en mindre del av de utsatte hadde søkt hjelp og fått medisinsk behandling etter hendelsene, viste en rapport fra Norsk Institutt for by- og regionsforskning (NIBIR).

Regjeringer, samfunn, organisasjoner, media, og privat sektor og andre trenger å gå sammen for å bekjempe vold i samfunnet.

