Norge øker gassproduksjonen fra 17. mai når Snøhvit-feltet i Barentshavet settes i drift igjen. Feltet har vært stengt etter en brann i anlegget i 2020.

Anlegget har en teknisk kapasitet på opptil 18,5 millioner kubikkmeter gass om dagen, noe som vil kunne føre til at den totale produksjonen på norsk sokkel vil øke med rundt fem prosent per år.

Gass på skip

Gassreservatorene ligger på 2300 meters dyp og gassen blir fraktet i rør til Melkøya hvor gassen blir kjølt ned og blir gjort flytende. Deretter blir gassen fylt på skip som frakter den til det europeiske markedet.

Pressepalsperson i Equinor, Magnus Frantzen Eidsvold. Foto: Equinor

– Når Snøhvit-feltet åpner igjen i mai så vil dette føre til økt gass-produksjon fra norsk sokkel, sier pressetalsperson i Equinor, Magnus Frantzen Eidsvold til TV 2.

Han understreker at nyåpningen av Snøhvit-feltet har vært planlagt en stund og før Russlands invasjon av Ukraina.

Equinor har rundt 36 prosent eierandel av gassfeltet i Barentshavet.

Norge nest størst i Europa

Norge er den nest største gassleverandøren i Europa, bare slått av Russland. Myndighetene i både Ukraina og Litauen mener Europa må boikotte gass fra Russland, noe som kan føre til at norsk gass vil øke kraftig i pris i tiden fremover. Den økte produksjonen vil være svært kjærkomment i det europeiske gassmarkedet.

Økte inntekter

Behovet for gass er økende i Europa og prisen ligger nå på rundt 30 kroner per kubikkmeter, noe som er svært høyt. Prisen per kubikkmeter varierer fra dag til dag og en eventuell boikott av gass fra Russland vil trolig føre gassprisen ytterligere opp. Sammen med den høye oljeprisen vil dette gi store ekstrainntekter til den norske stat i tiden fremover.

MOTTAKSANLEGG: Statoils anlegg på Melkøya for mottak av gass fra Snøhvit feltet. Foto: Terje Bendiksby

Kapasiteten sprengt

Det meste av kapasiteten i rørsystemet på norsk sokkel er sprengt, men det kan være mulig å produsere mer gass på enkelte dager.

– Det er spesielt to hovedmomenter som avgjør kapasiteten og produksjonen av gass fra norsk sokkel. Det ene er produksjonstillatelsene for det enkelte felt fra norske myndigheter, altså størrelsen på konsesjonene til produsentene. Det andre er de tekniske mulighetene og begrensningene i rørsystemet.

Vi var sammen med norske myndigheter tidlig ute og klarte å legge til rette for økt produksjon fra sokkelen ved økte produksjonstillatelser for Troll- og Oseberg-feltet og etter hvert Gina Krog-feltet i fjor høst. Det viktigste nå er å sørge for at vi fortsetter å drive plattformer, landanlegg og rørsystemer sikkert og med høy regularitet slik at vi kan opprettholde høy eksport fra sokkelen, sier Eidsvold i Equinor.

Totalt produseres det mellom 340 og 350 millioner kubikkmeter per døgn på norsk sokkel. Eidsvold sier at alle operatørene har et ansvar når det gjelder å utnytte kapasiteten i de tildelte konsesjonene.

– Alle felt-operatørene har ansvar for å maksimere ressursutnyttelsen av olje og gass over feltenes levetid. Det er en grunnleggende del av oppdraget, sier Eidsvold.

Taus om sikkerheten

TV 2 har tidligere fortalt at selskapet Gassco, som har ansvaret for å foredle gassen fra norsk sokkel til Europa, har høynet sikkerheten ved rørsystemene sine. Equinor vil ikke si noe om sine egne sikkerhetsvurderinger og eventuelle tiltak.

– Vi ønsker ikke å kommentere eventuelle sikkerhetstiltak, men jeg kan si at vi selvsagt følger med på det som skjer i Ukraina, avslutter Magnus Frantzen Eidsvold i Equinor.