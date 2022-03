Her startet bibliotek-brannen på Deichman

Tirsdag 8. februar rykket brannmannskap ut til biblioteket Deichman Bjørvika i Oslo. Sprinkleranlegget var blitt utløst, etter at brannalarmen gikk.

Da var cirka 600 personer inne i bygget.

– Da vi kom til stedet, så vi at det hadde vært en brann i en sofagruppe i fjerde etasje, sier Camilla Sten Abdellaoue, avsnittsleder for lokal etterforskning Oslo politidistrikt, enhet sentrum.

Politiet mener at brannen var påsatt, og går nå ut med et bilde av det de mener er arnestedet. Bildet viser en sofa i fjerde etasje, som har et brennmerke midt på sofaryggen.

– Ut ifra åstedsundersøkelsene som ble gjort på stedet, ser det ut til at det har vært store, åpne flammer i sofaen, sier Sten Abdellaoue til Åsted Norge.

VANNSKADER: Store mengder vann fra sprinkleranlegget har påført biblioteket skader til en verdi av flere millioner kroner. Foto: Frode Sunde / TV 2

Biblioteket åpnet dørene igjen to dager etter brannen. Skadene etter vannet fra sprinkleranlegget var mindre enn først fryktet. Likevel er det snakk om store verdier som er ødelagt.

– Vi vet at det er snakk om skader til en verdi av flere millioner kroner. Og det er ikke på grunn av brannen i seg selv, men på grunn av at sprinkleranlegget i biblioteket ble utløst, sier politiførstebetjent Sten Abdellaoue.

Politiet etterforsker saken som særlig grovt skadeverk, med en strafferamme på inntil 15 år.

De ber publikum om hjelp i kveldens sending av Åsted Norge. Politiet går ut med en overvåkningsvideo fra biblioteket. Den viser inngangspartiet en tid før brannalarmen blir utløst kl. 21.48.

Videoen viser tre personer som politiet ønsker kontakt med, da de kan sitte på viktige opplysninger for politiet.

– Vi ønsker også at personer som var på Deichman Bjørvika 8. februar i tidsrommet mellom kl. 20.00 og kl. 22.00 tar kontakt med politiet, hvis de har sett noe som kan være av interesse for politiet, avslutter Sten Abdellaoue.

Se saken i Åsted Norge på TV 2 fra kl. 21.40 eller TV 2 Play