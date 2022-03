Frykter trafficking – krever at Norge henter flyktninger

Norsk organisasjon for asylsøkere frykter at kriminelle utnytter seg av masseflukten fra Ukraina, og ber om at norske myndigheter ordner transport.

Ifølge FN har over to millioner mennesker flyktet fra Ukraina siden krigen brøt ut. Det ventes at tallet vil stige til flere millioner.

Ofte dukker de mørkeste sidene av samfunnet opp i situasjoner med masseflukt, forteller generalsekretær Pål Nesse i NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere).

Nå må Norge ta grep, mener han.

– Overgrep ikke uvanlig i slike situasjoner

Nesse sier at enslige mødre med barn i en ekstremt sårbar situasjon kan bli utsatt for press og motytelser.

BEKYMRET: Pål Nesse i NOAS mener norske myndigheter bør organisere transport for ukrainske flyktninger. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Som for eksempel at transportører overgriper seg på flyktninger. Det er ikke uvanlig i slike situasjoner, sier han til TV 2.

Dette er en situasjon hvor også barn og unge lett kan bli utsatt for overgrep, mener Nesse.

– Det kan oppstå en forventning om motytelser. Selv om de aller fleste har de beste hensikter, må vi passe på at dette ikke skjer.

Vil forhindre overgrep og motytelser

Det at nordmenn har reist for å hente ukrainske flyktninger, er et utrykk for en genuin vilje for å hjelpe til, sier Nesse.

Men NOAS mener myndighetene heller bør organisere transport for ukrainske flyktninger, for å forhindre situasjoner med press og overgrep mot flyktninger.

– Det er viktig, både politisk og humanitært, for å sende et signal til de landene som blir overveldet av enorme flyktningstrømmer. Norske myndigheter kan samarbeide med myndighetene i mottakerlandene, for å ivareta behovet for rask evakuering, sier Nesse.

Et nytt marked for menneskesmuglere

Når Polen og andre naboland kommer til det punktet hvor de trenger avlastning, må Norge stå klare, mener Nesse.

– Myndighetene må planlegge evakuering fra nabolandene til Ukraina. Og hvis ikke må de i det minste bidra til at den frivillige transporten blir bedre organisert.

UTSATT: I tidligere flyktningkriser har man sett at det oppstår et marked for lyssky virksomhet, sier Pål Nesse i NOAS. Foto: Simen Askjer / TV 2

Nesse presiserer at det ikke har kommet norske rapporter om tilfeller av overgrep. Men fra Polen har det kommet rapporter om at de er bekymret for at enslige menn tilbyr flyktningtransport, ifølge Nesse.

– Menneskesmugling er ofte organisert, men det finnes også enkeltpersoner som dukker opp og ser en god mulighet. Menneskesmuglerne har nå fått et nytt marked i den store flyktningstrømmen – det er noe man også har sett flere ganger i tidligere flyktningkriser, sier han.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til TV 2 at ukrainske flyktninger som blir utsatt for press eller misbruk, er noe vi skal være urolige for.

– Derfor bør alle dem som transporterer flyktninger vite hva de gjør. Det er sikkert noen der ute som er menneskesmuglere og kriminelle som utnytter sårbare mennesker på flukt. Det må vi absolutt demme opp for, sier Støre.

En løsning vil innebære at Norge henter flyktninger

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) fraråder at enkeltpersoner drar ned for å hente ukrainske flyktninger.

Enger Mehl sier det kan være vanskelig for flyktningene å skille mellom de som har gode og dårlige intensjoner.

LØSNING: Norge jobber med de andre europeiske landene for å finne løsninger, noe som vil innebære at Norge vil hente flyktninger, ifølge justisminister Emilie Enger Mehl. Foto: Erik Edland/TV 2

– Det kan være vanskelig for flyktningene å skille mellom hvem som har gode og dårlige intensjoner. Også må vi være sikre på at de som kommer hit, faktisk er ukrainske flyktninger, sier hun.

Regjeringen samarbeider med Europa om å bistå med å hente flyktninger i de landene som ber om det, ifølge Enger Mehl.

Hun setter pris på NOAS sitt engasjement.

– Jeg synes det er fint at NOAS har et engasjement for dette. Regjeringen jobber nå med å finne løsninger på denne problemstillingen.

– Vil staten organisere transport av flyktninger?

– Vi jobber med de andre europeiske landene for å finne løsninger for relokalisering, og det vil innebære at Norge henter flyktninger, sier Enger Mehl.

Justisministeren har imidlertid ikke konkrete opplysninger om når en slik løsning vil være på plass.

Kommer flyktninger med mindre ressurser

Bernt Apeland er generalsekretær i Norges Røde Kors. Han mener det er viktig at norske og europeiske myndigheter får på plass en tydelig holdning om hvordan Europa skal håndtere den massive flyktningstrømmen.

VURDERING: Transport må vurderes, mener Bernt Apeland i Norges Røde Kors. Foto: Christoffer Andreassen / TV 2

– Jeg mener spørsmålet om transport helt klart må avklares. Det er noe man bør vurdere for å sikre at de som kommer til Norge, er de som trenger det aller mest, sier Apeland.

Regjeringen bør komme på banen med tanke på sikkerhet for flyktningene, mener Apeland.

– Det er et myndighetsansvar. Det aller viktigste er å få registrert de som kommer, for å sikre rettighetene deres, sier han.

Apeland forteller at de fleste flyktningene til nå er ressurssterke mennesker. Men man vil komme til et punkt der mange av flyktningene som kommer ikke klarer å ta vare på seg selv på samme måte, og da er det viktig med bistand, sier han.

– Bildet endrer seg raskt. Man må også få på plass en tydelig holdning rundt hvordan man skal håndtere de mest sårbare flyktningene som kommer.