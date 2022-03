Full konflikt før 8. mars – lager eget tog

På kvinnedagen blir det for første gang arrangert to ulike tog i Oslo. – Det er et grunnleggende demokratisk problem at flere føler at de ikke får deltatt i kvinnekampen, sier leder i gruppen Inkluderende feminisme.

Tidligere i år ble det bestemt at det bare er de som definerer seg som kvinner som fikk stemmerett på parolemøtet til 8. mars-komiteen. Siden denne vedtaksendringen har flere følt seg ekskludert av komiteen.

En av dem er Lillith Christine Nepstad Staalesen. Hun er transkvinne og feltarbeider i PION Norge, som er en av hovedarrangørene for morgendagens alternative paroletog.

Staalesen er tydelig på hvorfor de velger å arrangere sitt eget tog:

– Fokuset vårt er at det er de utsatte gruppene som selv skal få definere hva som er deres kamp er og hva parolen skal handle om, ikke majoriteten.

Hun peker på at det er minoritetsgrupper som sexarbeidere, relasjonsmangfoldige, transpersoner og funksjonsmangfoldige spesielt som føler seg ekskludert.

Planen er å gå foran det offisielle 8. mars-toget. Staalesen forteller at de lenge har vurdert å bryte ut av det offisielle toget, men det var da vedtaksendringen om stemmerett på parolemøtet ble kjent, at folk følte at nå måtte de handle.

KLAR TIL TOG: Lillith Christine Nepstad Staalesen . Foto: Carolyn Hannigan

– Det grunnleggende er at vi har følt oss ekskludert fra de tradisjonelle 8. mars-verdiene og den etablerte kvinnekampen i ganske mange år nå, forteller Staalesen.

Første gang

Staalesen sier at det også tidligere har vært protester mot det offisielle toget, men at dette er første gangen noen bryter ut av toger på denne måten.

– Det er på tide at de som sitter i kvinnekampkomiteen får vite hva som skjer når vi ikke har noe annet valg enn å bryte reglene for å bli hørt.

– Unødvendig

Maiken Sætran Lium sitter i arbeidsutvalget til 8. mars-komiteen og synes det er både trist og unødvendig at noen velger å arrangere et eget tog. Hun mener årets paroler dekker et bredt spekter av saker.

Maiken Sætran Lium Foto: Privat

– Det er vedtatt 25 hovedparoler som representerer et stort mangfold for internasjonale og nasjonale kvinnesaker. Det er rart at man bruker kvinnedagen på å markere seg mot kvinnebevegelsen.

– Er det likevel noe dere kunne gjort for å være mer inkluderende?

– Nei, ikke når det kommer til de organisasjonene det er snakk om her. Dette er organisasjoner som har vært med i mange år som er på våre maillister og personer fra disse organisasjonene deltok på parolemøtet. Alle har også mulighet til å fremme paroleforslag.

Lium legger til at de har en jobb å gjøre når det kommer til å nå ut til og klare å inkludere minoritetskvinner. Samtidig er hun tydelig på at det er en grunn til at ikke alle parolene som er foreslått blir valgt.



Flere initiativtakere

Det er flere organisasjoner som står bak initiativet til eget tog, og det kommer appellanter fra blant annet Norges handikapforbund ungdom, PION, PolyNorge, Samefolkets parti, VOKS og Grønn ungdom.

Organisasjonene er klare på at de stiller seg bak hovedparolene som støtter generelle rettigheter for kvinner. Men de vil ha større rom for å lytte til kvinner i minoritetsmiljøer.

– Hvis man skal kjempe mot undertrykkelse, så må man starte nederst med de mest undertrykkede, sier Staalesen.